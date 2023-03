Säverman: Strunt eller ej, våren är här – ibland

I måndags mitt på dan då det var som molnigast steg jag in i Hedvig Eleonora kyrka och lyssnade på körsång i vårens tecken med Adolf Fredriks musikklasser.

Och se, när jag steg ut igen sken solen. Sån är våren.

År 1930 kom den mesta och bästa svenska vårschlagern, ”De ä' våren”, ut på grammofonskiva. Ni vet... ”När vi varann i portarna krama, och katterna på gården jama, de ä' våren…”

Låten hälsades med jubel: ”en verkligt rolig sak, som börjar med hönskackel och andra lantliga miljöljud”, skrev man.

Lika förtjust var gissningsvis kompositören själv, Jules Sylvain, då låten var ny och spelades och sjöngs överallt och gav stimpengar. Senare i livet sa han i en intervju att just ”De ä' våren” var exempel på strunt han skrivit:

– Då skämdes jag, sa han, så att jag inte ens vågade kalla mig för Jules Sylvain utan jag kallade mig för Einar Björke. Jag tyckte den var så gräslig. Och den har blivit en av de självklara melodierna på något rent folkligt sätt. Den passade när det blev vår i Sverige och det började bli ljusare och lite solsken (och då) så sätter Radiotjänst eller Sveriges Radio i gång med ”De ä' våren…”

Jules Sylvain hette egentligen Stig Hansson men kom att kalla sig vad som helst när det passade. Som Einar Björke, en kärnsvenskt klingande signatur som passar till ”De ä' våren”.

Låten hette ursprungligen ”Vårkänslor”. Den har med åren visat sig oslagbar som svensk vårmelodi, sångerna vid Valborgsmässobrasan får ursäkta. Den har behållit sin pigga, vårliga fräschör i nära ett sekel utan att bli vare sig landsplåga eller stamsång.

Lite märkligt kanske att Jules/Einar valde just ”De ä' våren” som strunt och gräslig. Men han sa vad som föll honom in liksom han valde den pseudonym som föll honom in.

Och låten lever sitt eget liv. Liksom våren.

