Saxofonisten och låtskrivaren Brian Travers i UB40 är död

Travers hade cancer och avled i sitt hem i Moseley omgiven av sin familj. I ett gemensamt uttalande uttrycker bandmedlemmarna ”sin stora sorg” över att deras vän, broder och en av bandets grundare avlidit. Brian Travers var med redan från början när UB40 bildades 1978 av unga musiker från Birmingham. Namnet tog de från en blankett som användes för att söka arbetslöshetsersättning.

Bland UB40:s världshits finns ”Red red wine” och ”(I Can’t Help) Falling in love with you”. Brian Travers gav sin sista konsert i Birmingham i december 2019. Tidigare samma år hade han blivit tvungen att ställa in sin medverkan i UB40:s jubileumsturné efter att läkarna upptäckt att han hade två hjärntumörer.

Brian Travers blev 62 år.

