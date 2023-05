SBTRKT är ett skepp lastat med lite för stora ambitioner

Logga in

Logga in

Pop Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. SBTRKT ”The rat road” (AWAL/Border) Visa mer Visa mindre

För över ett decennium sedan stod SBTRKT på samma klippkant mot det stora genombrottet som landsmannen James Blake. De debuterade med var sin självbetitlad skiva 2011. Den sistnämnde så stilsäkert att han skrev in sig i historieböckerna som sin tids kanske mest inflytelserika och eftertraktade producent. SBTRKT, eller Aaron Jerome som han heter i passet, gjorde förvisso inte bort sig. Men något klassiskt album har han fortfarande inte släppt.

”The rat road” är hans första utgivning sedan 2016 och måhända hans mest uppenbara försök att få till en karriärdefinierande platta.

Att han vill berätta en större historia denna gång är tydligt. Albumet byggs stegvis, där klubbiga r'n'b-spår och mer konventionella, elektroniska poplåtar ramas in av kortare ljudexperiment. Som ytterligare bevis på de högt ställda ambitionerna är gästlistan lång och full av namnkunniga deltagare. Svenska Little Dragon återkommer från debuten. En annan trotjänare, Sampha, gör den mest hjärtskärande insatsen, i duett med Leilah i ”Limitless”. Också Toro y moi närmar sig sin drömska ”Days go by” och den eftertänksamma ”Demons” med värme.

Men kraftansträngningen gör skivan som helhet överlastad. Sju år var möjligen för lång tid att vänta med att släppa nytt. ”The rat road” hade tjänat på att möta världen mer utspridd.

Bästa spår: ”Limitless”

Läs mer om musik och våra senaste skivrecensioner

Läs också fler texter av Sara Martinsson.