Scarlett Johansson stämmer Disney efter ”Black Widow”

För tre veckor sedan hade Marvelfilmen ”Black Widow” världspremiär på biografer och på Disney+ premiumabonnemang. Nu stämmer huvudrollsinnehavaren Scarlett Johansson Disney för att ha släppt filmen på bio och strömningstjänsten samtidigt. Det, menar hon, är ett kontraktsbrott, rapporterar New York Times.

Enligt Johansson har hon förlorat drygt 400 miljoner kronor på Disneys premiärplan, eftersom att hennes lön baseras på biobiljettsintäkterna. I stämningsansökan skriver skådespelaren att filmens tillgänglighet på Disney+ ”minskade biljettförsäljningen dramatiskt”.

Scarlett Johansson påstår att Disney skrivit kontrakt på att filmen skulle visas i 90 till 120 dagar på bio innan den släpptes på strömningstjänsten. Disney säger i ett uttalande, som New York Times tagit del av, att ”stämningsansökan saknar substans”.

”Disney har fullföljt Ms Johanssons kontrakt och dessutom har lanseringen av ”Black Widow” på Disney + Premier Access ökat hennes möjligheter till att tjäna ytterligare än de 170 miljoner kronor hon mottagit hittills”, skriver de i uttalandet.

Nanna Blondell i ”Black Widow”. Foto: Kevin Baker

”Black Widow” drog in 1,4 miljarder kronor i biljettintäkter under sina tre första dagar på vita duken. Totalt har filmen dragit in 2,8 miljarder kronor sedan premiären, vilket är den lägsta summan för en Marvelfilm sedan ”The incredible Hulk” 2008.

Filmen var planerad att ha premiär i maj 2020, men på grund av pandemin sköts datumet upp. Scarlett Johansson spelar huvudkaraktären Natasha Romanoff i ”Black Widow”, som hon dessutom är exekutiv producent för. I rollen som Ingrid spelar svenska Nanna Blondell (”Red dot”, ”Twin”).

