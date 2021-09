Scenisk lycka som politiskt motstånd i Sound of music i Malmö

Musikal ”Sound of music” Av: Richard Rodgers, Oscar Hammerstein II. Manus: Howard Lindsay och Russel Crouse. Övers. Mari Götesdotter, Heinrich Christensen, Lars Sjöberg. Regi: Heinrich Christensen. Kostym: Helle Damgård. Scenografi: Steffen Aarfing. Ljus: Mathias Hersland. Koreografi: Miles Hoare. Ljud: Joel Bexelius. Dirigent: Josef Rhedin. I rollerna: Frida Modén Treichl, Michael Jansson, Jonas Schlyter, Oscar Pierrou Lindén, Evamaria Björk, Erik Gullbransson, Gunilla Backman, Ester Hedlund, Lotte Ohlander, Kerstin Hilldén, Daniel Eriksson, Åsa Sjöblom m fl. Scen: Malmö opera. Speltid: 3 tim Visa mer

”Det som händer händer, se bara till att det inte händer dig.”

Visst är det förbluffande att ett av de skarpaste porträtten av en medlöpare står att finna i en trallig alpmusikal? I scenversionen av ”Sound of music” , som nu får premiär på Malmö opera i regi av Heinrich Christensen, faller den politiska skuggan också betydligt tyngre än i filmen från 1965. ”Anschluss” står det med stora bokstäver över en tidningssida redan när Maria anländer från klostret för att ta sig an de sju barnen och deras känslomässigt stympade far.

Frida Modén Treichl gestaltar en närmast sensuell fräulein, som rullar omkring bland molnen och kommer sent till aftonsången. Det här är en Maria i mellanregistret, där rösten är en bred och mäktig fors snarare än den porlande bäck som brukar prägla rollen. Michael Janssons finstämda kapten är aldrig någon riktig match för den här sjungande guvernanten, vilket styr om dynamiken mellan det omaka paret. Dialogen haltar ofta, men i dröjande ögonkast finns en ordlös längtan som bär ut i salongen.

Här ber ingen om ursäkt för naiva kompositioner,

Richard Rodgers musik är generellt skriven för röster som skolats i ett slankare ideal än dagens, och i vissa ensemblenummer snubblas det lite på artikulationen. Charm och humor är naturligtvis viktigare än perfektion, men det goda kollektiva humöret får också oväntade konsekvenser för helheten. Själva premissen för ”Sound of music” är ju disciplin och lydnad som ett självklart naturtillstånd, där livet lyckas bryta fram mot alla odds. Och om tilltalet redan från spelöppning är svängigt och modernt blir effekten av den inre frigörelsen svagare.

Därför är det kanske också dramaturgiskt nödvändigt att göra den yttre fienden mer explicit och närvarande – det dräller helt enkelt av nazister på Malmö opera. Akt två inleds med att musiken blandas med ljudet från extatiska folkmassor och en alltför välkänd talare ur historien, medan bergen runt Salzburg färgas sjukt orange.

Bäst är det naturligtvis när musiken får tala för sig själv, som i den skimrande öppningen med avskalad klostersång, eller den underbart bombastiska tolkningen av ”Do, re, mi”. Här ber ingen om ursäkt för naiva kompositioner, utan ger publiken en omedelbar och reservationslös injektion av scenisk lycka. Det känns nästan som en motståndshandling.

