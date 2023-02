SD-politiker vill styra museums innehåll: Kulturarv inte nutidskonst

En majoritet bestående av M, SD, KD och Sjukvårdspartiet Gävleborg tog i höstas över makten i Region Gävleborg och det ledde bland annat till att flera styrelser inom den regionala kulturpolitiken fick bytas ut.

SD tog hem flera tunga poster och en av dem var rollen som ordförande för länsmuseet Gävleborgs, där SD:s riksdagsledamot Roger Hedlund blev den första sverigedemokratiska ordföranden för ett länsmuseum i Sverige.

Men en tweet från i tisdags har väckt reaktioner. Där skriver riksdagsledamoten i samband med ett möte med museets personal att ”åratal av sossestyre arbetat för att sudda ut vår kultur och historia” och att ”Nu ska svensk historia och kultur åter komma i fokus med ett sverigedemokratiskt styre!”.

https://twitter.com/rogerhedlund/status/1622868781084049408?s=20&t=No_S1VqL23UgifB43vQCxA

Det har fått museets chef, Hans Öjmyr, att reagera.

– Jag blev väldigt förvånad när jag såg tweeten. Under mötet berömde han oss och vårt museum. Det nämndes inget om partipolitik då eller byte av inriktning, säger Hans Öjmyr.

– Dels har vi ett uppdrag att berätta om Region Gävleborg, dels att ställa ut vår väldigt fina konst. Tidigare har inte politiker, oavsett vilka som suttit som ordförande, styrt vad vi har ställt ut. Det är jag och andra på museet som bestämmer.

Det är inte politikerna som avgör det?

– Nej, nej, inte alls. Inte alls.

Har ni inte haft något svenskt kulturarv och konst då under de här åren?

– Det är det vi jobbar med. Jag förstår inte påståendet.

När DN träffar Roger Hedlund på torsdagen på Folk och kultur i Eskilstuna i samband med ett panelsamtal om länsmuseerna utvecklar han vad han menade.

– På personalmötet nämnde jag inte Socialdemokraterna, men jag nämnde att jag upplevde utsuddandet av kulturen och historien i Sverige. Mitt intresse väcktes när jag var ung och när Ultima Thule var stora och sjöng mycket om kulturarv och historia.

Vad konkret är det Socialdemokraterna har suddat ut där menar du? Är det Ultima Thule?

– Min tweet var mer en beskrivning hur jag tycker Socialdemokraterna har styrt Sverige generellt, det gäller på alla nivåer. Det var inte specifikt länsmuseet i Gävleborg, säger han och påpekar att han uttalar sig i rollen som ordförande och regionpolitiker.

Han menar att länsmuseet gjort mycket bra, men att det varit för mycket fokus på nutidskonst.

– Vi har hur mycket artiklar som helst som man kan ta fram och lyfta upp som inte får utrymme i dag. Jag har inget specifikt exempel just nu.

Samtalet på Folk och kultur, som leddes av Länsmuseernas samarbetsråd, handlade delvis om just om den omdebatterade principen om politikers avstånd till kulturen. Av de fyra deltagarna var samtliga överens om att politiken ska styra länsmuseerna genom till exempel övergripande mål. Men exakt var gränsen går rådde det delade meningar om.

På frågan om det är fritt fram för politikerna att styra innehållet om det är statligt finansierat svarade Hedlund rakt:

– Absolut, vem ska annars göra det? Ska vi överlämna skattemedel och utformningen till enskilda individer? Jag tycker det är bra att vi har en politisk styrning utifrån de som är förtroendevalda.

Conny Brännberg (KD), regionpolitiker i Västra Götalandsregionen och bland annat ordförande i kulturnämnden, håller inte med.

– Vi ska ha de breda perspektiven, till exempel att barn och unga har tillgång. När vi lägger oss i alltför mycket hur det ska utföras då blir jag orolig. Politikens uppgift är att sätta resurser och längre mål, men inte lägga oss i de enskilda konstverken. Då har vi gått över en linje.

Roger Hedlund tycker inte att hans uttalande är särskilt anmärkningsvärt.

– Jag tycker inte det är så ingående om jag säger att länsmuseets fokus ska vara kulturarv och historia och inte nutidskonst. Det är för mig en ganska tydlig styrning, men inte någon konstig styrning, säger han.

– Det finns stora ytor som används till nutidskonst, och den tycker jag hör hemma i andra forum.

Men då låter det ju lite som att du styr vad som ska vara på väggarna?

– Vilken inriktning på innehållet vi ska ha där, ja absolut. Men inte vilken tavla som ska hänga där.

Ulf Dernevik, generalsekreterare för Länsmuseernas samarbetsråd vill inte gå in på det enskilda fallet, men han konstaterar att det uppenbarligen inte råder samförstånd i debatten om exakt var gränsen går mellan å ena sidan politikernas inflytande, å andra sidan kulturaktörernas självständighet.

– Det traditionella sättet att bedriva kulturpolitik är att man kan ge olika institutioner uppdrag att främja till exempel barn och ungas tillgång. Hur man sedan gör det är för institutionen att realisera, säger han.

Just var den här gränsen går undersöks nu av en pågående statlig utredning om den så kallade Kultursamverkansmodellen – där statligt stöd till konsten kanaliseras via regionerna. Utredaren Mats Svegfors berättade under onsdagen på Folk och kultur att han vill sätta upp tydligare ramar och regler för politisk styrning.

Bland annat vill han se ansvariga utgivare för konsten, liknande det som finns för medierna. Men han vill också se lagstiftning om att en förutsättning för statliga pengar är att den konstnärliga friheten är säkrad.

– Vi kommer att lägga ett förslag som stärker principen om armlängds avstånd för till exempel länsmuseer. Det ska inte vara en museistyrelse som bestämmer vilka utställningar som ska hållas. Kulturen gör inte sin tjänst i demokratin om det inte finns konstnärlig frihet och om kulturen bara reproducerar det som har sagts av politiken, säger han.

Han reagerar på Roger Hedlunds formuleringar i Twitterinlägget.

– Det är bra så att det kommer sådana här uttalanden så till vida att det illustrerar problemet och frågeställningen. Vi behöver ha den här bredden i diskussionen.

Mats Svegfors Foto: Fredrik Sandberg/TT

Hans Öjmyr var på plats som åhörare i Eskilstuna. Efter samtalet upplever han att han fick fler frågor än svar.

– Nu låter det som att han gör det här som politiker. I våra stadgar står det att man som politiker i styrelsen har i uppdrag att främja stiftelsen, så har det alltid varit. Nu låter det som att han vill ändra det.

Vad gäller att byta ut nutidskonsten är det ett beslut som inte ska tas av politiker, anser han.

– Vi har kompetens att ställa ut och det tänker vi fortsätta med i enlighet med de stadgar och riktlinjer vi har.