”Se upp för Jönssonligan” är en älskvärd röra

Komedi ”Se upp för Jönssonligan” Regi: Tomas Alfredson Manus: Henrik Dorsin, Tomas Alfredson, Rikard Ulvshammar. I rollerna: Henrik Dorsin, Hedda Stiernstedt, Anders Johansson, David Sundin, Marie Göranzon, Lena Olin, Reine Brynolfsson m fl. Längd: 1 tim 53 min. Språk: svenska. Premiär Cmore 25/12. Visa mer

Det slitstarka filmkonceptet Jönssonligan, från början modellerat efter danska Olsen-banden, har genomgått en lång rad metamorfoser sedan Gösta Ekman drog på sig baskern och hade en smart plan i ”Varning för Jönssonligan” för snart fyrtio år sedan. När veteranerna – med bland annat Ulf Brunnberg, Björn Gustafsson och Birgitta Andersson – lämnade in tog juniorerna vid i ett knippe ”Lilla Jönssonligan”-filmer. Sedan blev det plötsligt vuxet värre i omstarten ”Den perfekta stöten” 2015 med Simon J Berger som gängledaren Charles-Ingvar ”Sickan” Jönsson. Mer tjusig actionthriller à la ”Ocean's eleven” än buskismys.

Med Henrik Dorsin, som högaktar vintageunderhållning, vid rodret är det full back i maskin som gäller. Eller nästan. Det gamla gänget hedras i alla fall nogsamt i förtexterna. Regissören Tomas Alfredson är helt klart med på de folkligare noterna. Tillsammans har de jobbat fram ett nygammal, anakronistisk Jönssonligan med maximal retrokänsla.

Dorsins ”Sickan” är helt klart en släkting till Ekmans ligaledare. Baskern är utbytt mot tajt sotarmössa och de runda professorsbågarna mot färgade, och han är möjligen ännu mer egocentrerad – men definitivt lika karismatisk och uppslagsrik som sin föregångare.

Resten av det kriminella nätverket är mindre igenkännbara. Vid sidan av Dorsin lyser Hedda Stiernstedts Doris, flerbarnsmor men ändå fullvärdig och maximalt kaxig medlem. Anders Johanssons Vanheden, här radiohandlare, och David Sundins Dynamit-Harry är dock rätt bleka figurer. Betydligt färgstarkare är Lena Olins och Reine Brynolfsson gästspel, en infam gangsterduo som orsakar de mest explosiva scenerna. Marie Göranzon gör en smårolig hemmafru-på-sextiotalet-parodi, dock i det mycket lilla formatet (lite märkligt nog birolls-Guldbaggenominerad).

Lena Olin som gangsterdrottningen Anita.

Efter den inledande klassiskt misslyckade kuppen kommer äventyrets tour de force. En riktig megakupp som verkligen tar ut svängarna. Utan att spoila kan man säga att grannlandet Finlands själva styrelseform står på spel.

”Se upp för Jönssonligan” är mer fiffigt underskruvad än riktigt rolig, den plockar lite för få humorpoäng för att vara någon direkt skrattfest. Humor ligger mer under ytan, den är ofta placerad i träffsäkra detaljer inom musiken och rekvisitan.

Intrigen är i trassligaste laget, nästan mer komplicerad än ”Tenet”. Men det är ändå en älskvärd röra, som är snygg som sjutton. Visuellt är duon Dorsin-Alfredson upphovsmän till ett smått sagolikt Stockholmsporträtt där bland annat Nordiska museet, Västerbron och Hötorgsskraporna betraktas med förälskad nostalgiblick.

Med tanke på all möda som är investerad i looken är det inte svårt att förstå Tomas Alfredsons välformulerade besvikelse över att filmen passerade direkt från produktionsrummen till strömningsplattformen C More, utan att passera vita dukens ömma famn.

Se mer. Tre andra filmer med Henrik Dorsin: ”Flocken” (2015), ”Solsidan” (2017), ”Lyrro: ut & invandrarna” (2018).

Läs mer: Tomas Alfredson ber publiken om ursäkt.

Läs fler filmrecensioner i DN.

.