Sean Bean kritiseras efter uttalande om intimitetscoacher

I söndags publicerades intervjun med Game of thrones”- och ”Sagan om ringen”-skådespelaren i The Times of Londons söndagsmagasin. I intervjun uttryckte han bland annat viss skepsis mot intimiteteskoordinatorer, personer anlitade för att instruera och övervaka sexscener under filminspelningar.

Bland annat sade Bean: ”Det naturliga sätt som älskare skulle agerat på blir förstört när någon tar ner det till en teknisk övning”.

Nu möter uttalandet kritik. På Twitter skriver bland annat ”West side story”-skådespelaren Rachel Zegler: ”Spontanitet under intima scener kan vara osäkert. Vakna.”

Även Sean Beans tidigare motspelare Lena Hall, som han hade intima scener med i serien ”Snowpiercer”, adresserade intervjun på Twitter. Där skriver hon i en lång tråd att hon kände sig trygg med Bean under deras scener, men i de fall hon inte skulle känna sig bekväm så vill hon ha möjlighet att ta in en intimitetscoach. Hon lyfter även att dessa skulle kunna vara till hjälp under svåra självmordsscener, exempelvis.

Andra coacher och skådespelare har menat att precis som stuntscener borde intima scener vara just tekniska, utan att se tekniska ut.

https://twitter.com/rachelzegler/status/1556709622416818176