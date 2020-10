1930

Den 30 augusti föds Thomas Sean Connery i den fattiga stadsdelen Fountainbridge i västra Edinburgh. Hans mamma Euphemia arbetar som städerska och pappa Joseph är fabriksarbetare och kör lastbil. Släktbakgrunden är en blandning av irländskt och urskotskt. Pappan är katolik och mamman protestant. Seans första arbete är som mjölkbud.

1946

Sean Connery tar värvning i engelska flottan som 16-åring och hamnar efter utbildningen på hangarfartyget HMS Formidable. Vid 19 tar han avsked till följd av ett magsår, som är vanligt i släkten. Därpå följer en mängd olika arbeten: på fabrik, som badvakt, krokimodell, chaufför och likkistputsare.

1951

För att dryga ut inkomsterna tar Connery ett påhugg som scenarbetare på en teater och får smak för teatervärlden. Första rollen får han 1953 i Rodgers/Hammerstein-musikalen ”South Pacific”. Han knyter många kontakter, börjar få mindre roller i olika tv-produktioner och debuterar 1957 som filmskådespelare i gangsterfilmen ”No road back”.

Connery som James Bond i ”Agent 007 med rätt att döda”(originaltitel: ”Dr. No”), 1962. Foto: Rights Managed

1962

Efter att ofta ha avfärdats som föga mer än en snygg och välbyggd kille, tackar Sean Connery ja till rollen som James Bond i ”Dr No” (på svenska ”Agent 007 med rätt att döda”). Producenterna var motvilliga till en början – de tyckte att Connery var för snygg för rollen – men bland annat Bond-författaren Ian Flemings flickvän övertalar. Senare skulle Fleming komma att skriva in Connerys skotska bakgrund i 007-karaktären.

1975

Efter att ha spelat agent 007 i sex filmer har Connery blivit rejält trött på rollfiguren; till den grad där han säger sig vilja mörda James Bond. Han spelar i andra filmer, bland annat i Alfred Hitchcocks ”Marnie” (1964). Men har tackat nej till huvudrollen i Michelangelo Antonionis sedermera kultförklarade ”Blow up”. I och med John Hustons ”The man who would be king” 1975, börjar Connery tas på allvar som karaktärsskådespelare.

Connery i ”Never say never again”, hans sista Bondfim, 1983. Foto: Eon productions







1983

Efter flera högprofilerade filmer under 70-talet återkommer Sean Connery mot allas förmodan i rollen som James Bond. Filmens titel – ”Never say never again” – anspelar ironiskt på Connerys bestämda ”aldrig mer!” som svar på tidigare frågor om en eventuell återkomst. 1986 spelar han William of Baskerville i filmatiseringen av Umberto Ecos munkthriller ”Rosens namn”.

Connery visar upp den Oscar han fick för ”De omutbara”, 1988. Foto: Lennox Mclendon

1987

Connery får sin första och enda Oscar, för bästa biroll i Brian De Palmas ”The Untouchables” (”De omutbara”) där han spelar jämte bland andra Robert De Niro och Kevin Costner. Vid det här laget har Sean Connerys roller lutat alltmer åt porträtteringen av äldre och livsvisa mentorer, som i ”Highlander” (1986), Indiana Jones och det sista korståget” (1989) och ”Jakten på Röd oktober” (1990)

2003

Connery rankas som nummer åtta på en lista över ”de 100 största skådespelarna”. Men han börjar bli trött på filmvärlden och vad han upplever som en massa dumheter. Bland annat tackar han nej till rollerna som Gandalf i Peter Jacksons Ring-trilogi och The Architect i ”The Matrix”-serien. I det första fallet hävdar han att han inte alls begriper manuset. Rollen går i stället till Ian McKellen. Connery får trösta sig med sin nya titel – han adlades 2000.

Sean Connery tar emot sitt livstidspris vid filmfestivalen i Rom, 2006. Foto: Camilla Morandi/REX

2006

Efter att ha förordnats Amerikanska filminstitutets ”Lifetime achievement award”, förkunnar Sean Connery att han pensionerar sig. Det är en hållning han med några få undantag står fast vid. Till några av de mer udda utmärkelserna hör ”Skottlands största nationalskatt” och ”Århundradets sexigaste man”.



2020

Den 31 oktober 2020 kommer beskedet att Sean Connery avlidit i sitt hem i Bahamas.

