Sebastian Johans debut en läsvärd berättelse om emigranterna som byggde New York

Ålänningen Carl har skäl att känna yrkesstolthet. Tillsammans med många skandinaver var han vid 1900-talets början med och byggde broar i New York City. Carl som kommer från fattiga förhållanden söker sig en framtid i Amerika. Han tycker om att bli en annan, en Charles. En som likt amerikaner inte ber om ursäkt. Han åtnjuter den hisnande positionen att kunna peka på broar i New York och säga till sina barn: Den där var jag med och byggde! Få yrkesmänniskors livsgärningar är så tydliga som byggnadsarbetares.

Mer diffusa arbetsuppgifter har Carls landsmaninna och blivande hustru Ida-Levina. Hon är en av sextio anställda i en förmögen familj med svenskspråkiga rötter. Som hjälpreda åt familjens unga dotter sitter hon på helspänn i våningen på Park Avenue, i en utmattande väntan på att rycka in vid ett plötsligt anrop.

Målare hänger på Brooklynbrons kablar år 1914. Foto: Eugene de Salignac

I Amerika behöver inte tjänstefolket vara hovsamt, får hon veta, och oskuldsfullt ser hon sig som dottern Tillys vän. När hon sedan hör Tilly inför sina vänner tala om Ida-Levina som en ägodel blir hon djupt sårad. Sebastian Johans synar med finlir hur maktförhållanden kan te sig bedrägligt dunkla. Bara den som befinner sig i klassunderläget förstår vidden av hur friheten blir kringskuren.

”Broarna” är en migrationsroman om människor kring en bro men den är inte en kollektivskildring som Josef Kjellgrens klassiska roman från 1935, som handlade om hur Västerbron byggdes. Snarare är det en berättelse som kronologiskt spänner från tidigt 1900-tal till seklets mitt och i korta avsnitt växlar mellan Carl och Ida-Levina, mellan New York och Mariehamn. Man anar att ålänningen Sebastian Johans nystar i ett släktarv.

Carl är besatt av broars formskönhet och deras balkars hållbarhet. Ett tema i romanen är just detta: arbetsglädje. Hur hängivenhet gör livet roligare. Jag läser in ett författarcredo i omsorgen om detaljarbetet och den visuella kraften som uppstår påminner mig om Jan Lindqvists dokumentärfilm ”Tiden är en dröm”, som via fotografier och en saktmodigt långsam speakerröst gestaltar den svenska industrialismens framväxt.

Sebastian Johans berättare fann jag till en början vara alltför dominerande och talande över huvudet på karaktärerna. Men till slut såg jag greppet som en sorts sociologisk utgrävning och fann tonen effektfull.

Underhållande är miljöskildringen från Harlem och skandinaviska klubben där många arbetare höll till. Vid samma tid rörde sig för övrigt ålänningen och pigan Sally Salminen här, och hon skrev på sin blivande succéroman ”Katrina”. En rusig känsla av stegring gör Carl till ett praktexempel på den skötsamma arbetaren som bygger den moderna staden. Välkammad, bokstavligt och bildlikt, får han status hos arbetsledarna.

Få yrkesmänniskors livsgärningar är så tydliga som byggnadsarbetares. Foto: Bridgeman Images/TT

Men framtidshoppet kommer av sig när första världskriget rasar och drabbar närstående i hemlandet. Depressionen på trettiotalet och förlusten av ett barn gör att Ida-Levina längtar hem, men den utpräglat urbane Carl trivs i New York.

Den symboliska bron mellan Amerika och Mariehamn har bräckliga balkar och påminner om att migrationens pris ofta innebär splittrade familjer. Men förutsägbar är inte romanen, här finns inte våld och alkoholism som är vanliga i proletärskildringar där kroppsarbetares värk och ekonomiska oro ofta dövas med alkohol.

Carl och Ida-Levina blir inte rika, men de är sparsamma och köper hus i Mariehamn. Lyckas skapa en borgerlig patina. New York-åren var ingalunda förgäves.

”Broarna” är en läsvärd debut om en spännande historisk epok. Nordiska arbetares Manhattan har många vita fläckar på den litterära kartan.

