Sebastian Lindvall: Är det dags att dumpa de overkliga filmkroppsidealen?

Marvel- och ”Creed III”-aktuelle Jonathan Majors har på kort tid blivit Hollywoods mest omsusade skådespelare. Nyligen kunde man läsa om filmbolaget Searchlight Pictures kommande, Oscarsanpassade decemberpremiär: kroppsbyggardramat ”Magazine dreams” där Majors är stjärnan. Tidigare i veckan kom dock nyheten om att Majors gripits av polis efter anklagelser om att ha misshandlat en kvinna i en lägenhet på Manhattan. Han nekade till brott och släpptes men kommer att kallas till domstol i maj.

Med destruktiv manlighet som gemensamt tema blir de två nyheterna ett exempel på när dikt och verklighet smälter samman. Muskulösa manskroppar på film har en tendens att rucka på den där skiljelinjen.

Jag tänker på Brad Pitt i ”Fight club”, Brad Pitt i ”Snatch” och Brad Pitt i ”Troja”. Det var alternativen som mitt tonårsjag ofta hörde från målbrottsbräckliga snubbar med sina första gymkort i högsta hugg. En skådespelare, tre ideal. Eller två: både i rollen som slagsmålsklubbsledare och boxare hade Pitt minimalt kroppsfett och seniga muskler. Som självaste Akilles var musklerna mer grekmytologiskt fylliga.

”Som en hyperrealistisk skulptur”, beskrev min kritikerkollega Kerstin Gezelius skådespelarens uppenbarelse i ”Once upon a time in Hollywood” (DN, 14/8 2019). Formuleringen blixtframkallar scenen där den skamlöst fräscha 50-plussaren Pitt, i rollen som stuntmannen Cliff Booth, möter LA-solen i bar överkropp, fixande med en TV-antenn på ett hustak.

Vilka ideal skymtades i dumburken när filmen utspelar sig under 1969, månlandningens och Mansonfamiljens år? I en återblick skymtas en fiktiv fajt mellan Booth och den nye actionstjärnan Bruce Lee, vars klösta bröst i ”Enter the dragon” (1973) skulle ge kampsportsfilmen en ikonisk bild. ”Han visade oss fysisk skönhet manifesterad i fysiskt våld, en av filmens emblematiska paradoxer”, skriver Michael Ferguson om Lee i boken ”Idol worship: A shameless celebration of male beauty in the movies” (2003).

Vissa lyckas bättre än andra med att skapa minnesvärda filmögonblick av att synas utan tröja. Jag tänker på Lee, men också Paul Newman och Burt Lancaster. Och så klart Brad Pitt. Däremellan? En tydlig hållpunkt är 1970- och 80-talens kralliga actionfilm, då ”hard bodies”-idealet blev norm.

En trenduppvärmning skymtas i den ljuvliga semidokumentären ”Lyfta skrot” (1977), om rivaliteten mellan den italiensk-amerikanske Brooklyn-grabben Lou Ferrigno och den österrikiske översittaren Arnold Schwarzenegger. Bådas drömmar om Mr Olympia-titeln skulle ta dem till rampljuset – Ferrigno i tv-rutan som Hulken, Schwarzenegger på vita duken som höftskynkesklädd barbar i Conan-filmerna (1982 och 1984) och som mördarmaskinen i ”Terminator” (1984).

Runt denna tid slog sig bodybuilding in i mainstreamkulturen på allvar. Affischpojkar som Ferrigno och Schwarzenegger framställde kroppsbyggandet som ett förkroppsligande av den amerikanska drömmen. Med stenhårda muskler kan man forma sitt eget öde, ungefär. Temat blir tydligt i ”Rocky II” (1979) när Stallones älskvärda boxarpucko trotsar läkarens rekommendationer och plockar upp handskarna efter att ha fått dissen på arbetsmarknaden.

Den skulpterade kroppens aggressiva framfart speglade Ronald Reagans konfrontativa och kommunistkritiska presidentanda. Han var ett fan av ”Rambo”-filmerna, sägs det. ”Man kan säga att Amerika återvänt till gymmet”, skämtade Stallone bort kritikers hopkoppling av hans filmer med Reaganauran. ”Största influensen i mitt liv var Stålmannen-serier”, har han också berättat. ”Jag läste dem inte bara – de var min bibel.” Främst syftade han då på seriefigurens heroism och mod, men självklart kan man i denna bibel också ana ett kroppsideal. Som med tanke på Stålmannens utomjordiska rötter borde vara ouppnåeligt.

I en intressant text i Filmhäftet (november 1991, tema ”Kroppsfixeringar”) skriver filmvetaren Martti Lahti om Schwarzeneggers och Stallones olika representationsvärden. Schwarzenegger är den parodiskt stora bjässen, vars kropp framställts som närmast overklig – perfekt för att agera komisk kontrast eller faktisk mördarmaskin. Till skillnad från Stallone som i sina tidiga paradroller ”Rocky” (1976) och ”First blood” (1982) skildras som ett med naturen: en klassförbunden kropp som är kapabel till det fysiska våld som är ”den manliga arbetarklassens enda medel för socialt uppåtstigande och självrespekt”, enligt Lahti.

Även om ”hard bodies”-tiden på många sätt känns lika passé som aerobicsträningsvideor fyllda med akvarellfärgade tights har de gamla muskelmännens bäst före-datum knappast gått ut – se bara på de åldrade muskelmännen i senare års ”geriaction”. Så kallas subgenren med fokus på något seniora actionhjältar, i stil med Stallones ensembleburna ”Expendables”-filmer eller Liam Neesons enmansarmé i ”Taken”-trilogin.

För vad skulle det säga om den amerikanska drömmen om musklerna som förverkligat den tynar bort? Om detta och mycket annat kan man läsa i den färska antologin ”Gender and action films 2000 and beyond: Transformations” (2023). Undertiteln träffar helt rätt, då just ”transformations” – förvandlingar – är ett så återkommande ord i de många intervjuer som görs om skådespelares kroppsförvandlingar.

Förvandlingarna har på naturlig väg blivit mainstreamnorm i takt med superhjältarnas erövring av vita duken. Tidigare nämnda Jonathan Majors, Marvels nye superskurk i bioaktuella ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, går tydligen upp klockan fyra varje morgon för en springtur eller ett gympass. Själv talar han om muskelbyggets psykologi – hur hans kropp är byggd av förlust i Rocky-spinoffen ”Creed III”, men av smärta i ”Magazine dreams”. ”Jag har alltid varit atletisk”, berättar han för Men’s Health (11/10 2022). ”Men det här är kroppsroller, där kroppen är en del av omständigheterna.”

”Kroppsroller”! Det är första gången jag stöter på uttrycket, men självklart bör de kallas så. Redan innan en films premiär blir det tydligt om det rör sig om en kroppsroll – jag minns hur livat det blev på internet när bilder spreds på Alexander Skarsgårds åttapack i den annars ointressanta ”Legenden om Tarzan” (2016).

Mycket skrevs då om Skarsgårds träningsrutin. Vilket påminde om hur vissa skådespelare har tid, pengar och personal för att bygga en bildskön kropp under optimala förhållanden. Fast även för filmstjärnor klämtar den fruktade klockan – till slut ger sig ålderns begränsningar tillkänna även för dem.

Vilket lett till rykten om steroidmissbruk i Hollywood. Bland de mest högljudda kritikerna finns Joe Rogan, populär men kontroversiell poddvärd vid sidan av sina tv-kommentarsjobb för den världsledande kampsportsorganisationen Ultimate Fighting Championship. ”De kommer att datoranimera det”, säger han i ett avsnitt apropå Hugh Jackmans comeback som den kloutrustade mutanten Wolverine i kommande ”Deadpool 3”. ”Han är ju i 50-årsåldern.”

Apropå Ultimate Fighting Championship spriddes nyligen bilder från ett av deras evenemang där Jake Gyllenhaal, extremt ”fit for fight”, spelade in scener till den kommande remaken av dörrvaktsdramat ”Road house” där huvudpersonen denna gång är en ex-fajter. När det rapporterades om inspelningen på UFC-fokuserade sidor fylldes kommentarfält av spekulationer om dopingpreparat.

Dwayne ”The Rock” Johnson är en av skådespelarna som oftast pekas ut som steroidanvändare. ”Inte en chans att du kan se ut så i 40-årsåldern. The Rock borde bara erkänna en gång”, har Rogan sagt. Som om skådespelaren har ett ansvar gentemot fansen.

Ja, kanske han har det? Likt hur trådsmala kända kvinnor på röda mattan kan inspirera hetsbantning, lär manliga actionstjärnor kunna göra detsamma med hetsträning. Få fansen att göra vad som krävs för att efterlikna idolerna.

Ofta när man läser intervjuer med kroppsrollsaktuella skådespelare framträder en sportslig tävlingsmentalitet. Även om tonen är lekfull märks denna av även i rivaliteten mellan Jackman och Ryan Reynolds, som tagit till sociala medier för att bygga upp hajpen inför premiären av superhjältefilmen ”Deadpool 3”. ”Han är bara 46 år. Och jag är äldre. Med det är ingen tävling”, lyder 54-årige Jackmans bildtext till ett Instagram-inlägg där han blottar sina explosiva biceps. När Jackman gästar Stephen Colberts talkshow får han frågan om han ska bli lika stor igen. ”Självklart. Kom igen, man! Det är Wolverine!”

En filmstjärna som talat mer öppet om kroppsrollers konsekvenser är flickfavoriten Zac Efron. Efter de gulliga ”High school musical”-filmerna trädde skådespelaren in i vuxenlivet med rippad fysik – som mest synligt i långfilmsrebooten av ”Baywatch” (2017). Där spelar han en junior kollega till The Rocks badvaktslöjtnant. ”Baywatch-looken, jag vet inte riktigt om den är uppnåelig”, erkänner han för Men’s Health (7/9 2022). ”Det ser dataanimerat ut.”

Efron berättar om hur överträningen orsakade dålig sömn och depression. Återhämtningen tog ett halvår. Fast helt avskräckt verkar han inte ha blivit av kroppsrollerna, då han snart syns som Kevin Von Erich i Sean Durkins verklighetsbaserade brottardrama ”The iron claw”.

Är kroppsrollerna begränsade till vissa genrer? Nej, snarare en självklar del av dagens stjärnkultur. Jag kommer ofta att tänka på den romantiska komedin ”Crazy, stupid, love” (2011), där Emma Stone i en underbar scen ber Ryan Gosling ta av sig tröjan. När hon får syn på hans vältränade överkropp utropar hon irriterat: ”Fuck! Seriously? It’s like you’re photoshopped!”

Raka motsatsen till den naturliga styrka som Martti Lahti ser i Rocky och Rambo.

Inte undra på att Gosling var ett självklart val för att gestalta Ken i Greta Gerwigs kommande ”Barbie”, med tillhörande associationer till den könlöshet som kännetecknar Mattels leksaker. Gosling må ha en säker plats på topplistor över vår tids snyggaste skådespelare, men finns det inte något osexigt med det docklika? Den plastiga perfektionen.

Hugh Jackman kan träna upp sina ådriga muskler hur mycket han vill, få sin kropp att likna en vandrande erektion – men lik förbannat hänger en känsla av impotens över många av muskelmannafilmerna. Hur ofta har man exempelvis sett The Rock i en passionerad sexscen? Eller majoriteten av superhjältarna, för den delen?

Det senare har varit föremål för en seglivad debatt, där flera kritiserat Marvelfilmerna för att vara så asexuella. Däribland skribenten Nick Schager som kallat Marvels filmuniversum för ”sexuellt dysfunktionellt”, fyllt av CGI-boostade actionfigurer med rippade kroppar och icke-existerande drifter (Esquire, 11/11 2021).

På sistone har man kunnat ana visst motstånd även från skådespelare. Inför sin roll som supermannen Adam Warlock i kommande ”Guardians of the galaxy 3” genomgick skådespelaren Will Poulter en så kallad förvandling, berörd i en intervju i The Independent (9/4 2022). ”Men det viktigaste är att din psykiska och fysiska hälsa måste vara nummer ett, och de estetiska målen sekundära. Annars slutar det med att du uppmuntrar något ohälsosamt och orealistiskt för den som inte har ekonomisk uppbackning av en studio som betalar för dina måltider och din träning”, understryker Poulter.

Även ”Aftersun”-aktuella Paul Mescal kritiserar vår tids overkliga filmkroppsideal på frågan om eventuell kroppsförvandling inför sin huvudroll i Ridley Scotts kommande ”Gladiator 2”. ”Med filmer som denna och superhjältefilmer finns det ibland ett fokus på det som jag inte tycker är särskilt intressant”, berättar han för Hollywood Reporter (22/2, 2023).

Blåser det en förändringens vind i Hollywood? Kanske bland de yngre. För stjärnor i medelåldern verkar kroppsförvandlingar snarare vara ett sätt att visa sig starka nog att bära storproduktioner på sina axlar.

Hur orkar de? Vanliga dödliga är trots allt inga supervarelser. Möjligen kan det se så ut i en Insta-pose med rätt filter. Fast dessa ögonblick är heller inte menade att vara för alltid: de är skulpterade i tiden, där och då. Detsamma gäller filmen, där vi får rörliga varianter av de muskulösa statyer som genom tiderna rests upp för beundran och dyrkan.

Dessutom är kroppsrollerna associerade med fiktion, vilket lär göra det enklare för skådespelare att rationalisera. Kroppshetsen kan skyllas på rollfiguren; kroppshetsen får ett konstnärligt värde. Likaså när utvecklingen går i motsatt håll, som Christian Bales skelettlika uppenbarelse i ”The machinist” (2004).

Före- och efterbilder används flitigt för att illustrera hängivelsen som driver den rörliga bildens statyer. Ska vi behöva riva dem för att se nya ideal ta form? I gammal god Hollywood-anda lär det räcka med att låta plånböckerna tala. Den svala responsen på ”Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, där muskulösa Majors gör storduksentré i universumet, och svenskregisserade ”Shazam! Fury of the gods” talar för viss tröttnad på superhjältarna.

Och med det kanske även kroppsidealen som hör till.

