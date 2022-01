”See for me” sevärd rysare om inbrottsskräck

Skräck ”See for me” Regi: Randall Okita. Manus: Adam Yorke, Tommy Gushue. I rollerna: Skyler Davenport, Kim Coates, Jessica Parker Kennedy, med flera. Längd: 1 tim 32 min (15 år). Språk: engelska. Premiär 10/1 (hyr, SF Anytime mm). Visa mer

Vad kan man kalla dessa nagelbitare som använder funktionsnedsättningar som spänningselement? ”Funkosploitation”? Filmexemplen börjar åtminstone bli många nog för att utgöra ett slags subgenre, där särskilt blindhet och dövhet står i fokus.

”Don't breathe” (2016) vände aggressivt på offer/förövarfördomar med Stephen Langs mörkervana mördarmaskin. Maktbalansen var mer normativ i ”Nattens ögon” (1967) och ”Hush” (2016). Likt ”Don't breathe” rörde det sig om spänningshistorier med hemmet som skådeplats, men där blindhet respektive dövhet gjorde huvudpersonernas redan känsliga position – ensamma kvinnor som faller offer för manliga brottslingar – dubbelt så utsatt.

”See for me” verkar fullt medveten om denna könsrollsdynamik. Före detta skidproffset Sophie, blind sedan en olycka för några år sedan, tackar ja till att jobba som kattvakt åt en nyskild kvinna i en lyxkåk med träd och snöklädda berg som enda grannar. När en manlig tjuvtrio bryter sig in mitt i natten tar Sophie hjälp av See for me, en app för visuell assistens som kopplar ihop henne med krigsveteranen Kelly.

Självständiga kvinnor som hjälps åt för att försvara sig mot män i grupp, alltså. Kelly introduceras som en Red Bull-slurpande gamer med smak för förstapersonsskjutare. Van att navigera i manligt kodade sammanhang försöker hon guida Sophie ur ett perspektiv som allt mer börjar likna ett våldsamt spel.

Tidigt etableras Sophies sinnliga begränsningar med täta bilder i kort skärpedjup, men väl på plats i huset vidgas vyerna. Tyvärr är varken ljussättningen eller det digitala fotots skärpa tillräckliga för att förmedla skådeplatsens ljussnåla spektrum. Allt smygande genom rum, hallar, växthus och vinkällare blir mer förvirrat och murrigt än läskigt.

Samtidigt finns något eggande i just murrigheten – här är trots allt en inbrottsthriller som utspelas i ett hem där inte ens vår kattvaktande hjältinna hör hemma. Bildspråkets dunkelhet blir även ett slags reflektion av Sophies moraliska kompass, när hon kyligt och överraskande bestämmer sig för att försöka dra nytta av situationen. Hon vägrar att reduceras till ett offer.

Några vändningar senare visar sig berättelsen vila på fjuttiga bjälkar, men trots en utdragen final och en fånig slutscen är ”See for me” ett klart sevärt genretillskott. En rysare som är som bäst när den är som mest svårbegriplig.

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.