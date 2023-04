Serge Gainsbourgs Parishem öppnar för allmänheten

Serge Gainsbourgs hem i Paris sjunde arrondissement har stått orört sedan han gick bort i mars 1991.

Den kontroversiella men hyllade franska sångaren, kompositören och författaren köpte huset på rue de Verneuil år 1969, och har själv beskrivit det som ”ett vardagsrum, en musikstudio, en röra, ett museum...”

Med tiden har adressen kommit att bli ett slags helig plats för Serge Gainsbourgs fans. Fasaden har täckts av graffiti och på gatan utanför lämnas brev och sångtexter.

Maison Gainsbourg öppnar för allmänheten i september i år. Foto: Stevens Tomas/TT

Nu ska huset, som under de senaste 30 åren ägts av Serge Gainsbourgs skådespelardotter Charlotte Gainsbourg, öppna för allmänheten under namnet Maison Gainsbourg, skriver The Guardian.

Bland dess cirka 25 000 kvarlämnade föremål finns fotografier, musikinstrument, en samling polisbrickor, konstverk av bland andra Salvador Dalí och Claude Lalanne – samt ett stort antal askkoppar, fortfarande överfulla av fimpade filterlösa Gitane-cigaretter.

Huset slår upp portarna i september. Samtidigt öppnar ett Serge Gainsbourg-museum och en pianobar på andra sidan gatan.

Charlotte Gainsbourg har tidigare berättat för AFP att hon har betraktat sin pappas hem som sin ”egen skatt”, men att hon under coronapandemin insåg att huset tillhör Paris kulturarv och att det därför måste göras tillgängligt för alla.

