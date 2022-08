Sergels torg får replokalshotell under fontänen

Mitt på Sergels torg, alldeles under fontänen, ligger den ellipsformade lokalen med glasväggar med utsikt över folkmyllret. Just nu inte mycket mer än en byggarbetsplats med kala väggar och dragna elkablar – men redan till våren ett sprillans nytt musikhus med namnet The Node.

Konceptet beskrivs som en social mötesplats för musik och kreativitet där flera delar av ekosystemet ingår – från skapandet av en låt via inspelning till framförande. I lokalen som omfattar 2 600 kvadratmeter över tre våningar kommer så småningom femton bokningsbara musikstudior och replokaler att inrymmas. Plus konferensrum, samarbetsytor och en livescen med kapacitet för 250 personer.

För att beskriva konceptet har man använt ordet repotell.

– Det är en sammanslagning av ”replokal” och ”hotell” och vi har hämtat ordet från ett spännande projekt i Oslo, där man skapade ett hus med replokaler. Med The Node har vi inspirerats av det här, men vi vill göra det 2.0 och låta platsen bli än mer social. För en musiker sker ju inte arbetet bara i själva studion, det handlar lika mycket om nätverkande, säger Alfons Karabuda. Han är kompositör och ordförande för medlemsföreningen Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap), som är initiativtagare och ägare till The Node.

Med en restaurang på entréplan och en livescen för mindre konserter och annan experimentverksamhet menar Karabuda att man kommer kunna locka in allmänheten. Men själva grundpelaren blir trots allt den så kallade hotellverksamheten – uthyrningen av musikstudior och replokaler. Tanken är att såväl amatörmusiker som professionella musiker ska kunna bli medlemmar och betala ett abonnemang för att få regelbunden tillgång till arbetsrum. Alternativt hyra in sig tillfälligt och betala per timme.

– Priserna kommer att vara inkluderande. Det här ska inte vara en av de stuprörsplatser där liknande personer med liknande ekonomi och bakgrund samlas. För att locka in folk från Stockholms ytterområden, som kanske inte ens åker till city annars, har vi sedan flera år exempelvis samarbetat med Ametist Azordegan och ”Din musikbusiness” som redan har attraherat många unga låtskrivare och musikskapare till oss.

Du nämner Ametist Azordegan, vilka andra musikprofiler har ni knutit till er?

– Jag tänker inte namndroppa men om man tittar på vilka som redan är Skap-medlemmar så är det en salig blandning, från de som är alldeles i början och behöver hjälp till de yrkesverksamma. När Max Martin och Shellback blev Skap-medlemmar så var det inte för att de behövde hjälp med att skriva avtal om man säger så – det var för att de ville ge tillbaka. Detsamma gäller Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Robyn och många andra. Jag är helt övertygad om att många av dem kommer att vilja bidra till det här, säger Karabuda.

Hyreskontraktet som The Node nyss skrivit under sträcker sig över tio år. De tre första åren hjälper Stockholms stad till med finansieringen men därefter är tanken att man ska bli helt självgående. Med på tåget har man ett antal externa finansiärer, bland annat Tim Bergling Foundation.

The Node ligger på det undre planet på Sergels torg. Foto: Eva Tedesjö

– Vi är nöjda med vår finansieringsmodell, framför allt eftersom tanken är att den ska vara hållbar för alla. Det här är inte en modell där vi eller någon annan ska tjäna massa pengar.

Kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) säger att satsningen med The Node är bland det största som har hänt Kulturstockholm.

– Det har varit en lång process att få till allt. Nu har The Node hittat en finansieringsmodell, vi från staden går in med finansiering och Fastighetskontoret lösgör en av sina mest centrala lokaler. Det här blir en juvel i kulturnavet runt Sergels torg, med Kulturhuset Stadsteatern och digitala kulturcentrumet Space, säger han.

Varför är det viktigt med satsningar på just replokaler och musikstudior?

– De är en väldigt viktig del i ekosystemet. Musikskolan är viktig den också, men vad gör man sen, efter att man är klar i musikskolan? Vi måste se till så att alla länkar hänger ihop för att säkra det svenska musikundret. Finns det inte tillräckliga repmöjligheter för nya band och artister så kommer vi på sikt inte kunna fylla de andra scenerna i staden. Musikexporten är en otroligt viktig näring. Vart femte företag i Stockholm arbetar inom de kreativa och kulturella näringarna. Det här handlar både om kultur – och ekonomi.

Repotellet The Node The Node blir en ny samlingsplats för musik på Sergels torg i Stockholm som öppnar i april 2023. Lokalen kommer inrymma musikstudior och replokaler plus samarbetsytor, musikbar och en mindre konsertscen. Konceptet beskrivs som ett ”repotell”, en sammanslagning av orden replokal och hotell. Tanken är att såväl amatörmusiker som professionella musiker ska kunna teckna ett abonnemang eller hyra in sig per timme i lokalerna. Som initiativtagare och ägare bakom kulturaktören The Node står bland andra Sveriges kompositörer och textförfattare (Skap) och upphovsrättsorganisationen Stim. Bidrar gör även Tim Bergling Foundation. Visa mer

Läs mer om musik och fler texter av Kajsa Haidl.