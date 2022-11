Seriemördardrama bästa film på Stockholms filmfestival

Förra veckan fick Ali Abbassis ”Holy spider” fyra tunga nomineringar inför den europeiska filmgalan EFA. På fredagen stod det klart att filmen får ta emot den 7,3 kilo tunga Bronshästen på årets upplaga av Stockholms filmfestival. Samtidigt tilldelas Mehdi Bajestani priset för bästa manliga huvudroll för sin roll som seriemördaren Saeed Hanaei som i början av 2000-talet mördade mer än 15 prostituerade kvinnor i den heliga iranska staden Mashhad. Filmen som belyser kvinnors ställning i Iran har hamnat i det internationella rampljuset efter protesterna i Iran.

– Detta är en film om djupt rotad misogyni i det iranska samhället, ett kvinnohat som är kulturellt betingat och inte handlar specifikt om religion eller politik. ”Holy spider” är inte en seriemördarfilm utan snarare en film om ett seriemördarsamhälle, sa den iranskfödde Ali Abbasi när DN tidigare intervjuade honom.

Under årets Cannesfestival tog Bajestanis motspelare, Zar Amir Ebrahimi, hem det kvinnliga skådespelarpriset för sitt porträtt av en journalist som var på jakt efter mördaren. På Stockholms filmfestival gick det kvinnliga skådespelarpriset i stället till Anabelle Lengronne för hennes komplexa mammaporträtt i franska ”Mor och son” (svensk biopremiär den 25 november) som också tävlade om Guldpalmen i Cannes.

Bild 1 av 3 Mehdi Bajestani som seriemördaren Saeed Hanaei i ”Holy spider”. Foto: Triart Bild 2 av 3 Annabelle Lengronne prisas till bästa skådespelare för rollen i ”Mor och son” i regi av Leonor Seraille. Foto: Triart Bild 3 av 3 Emma Mackay som Emily Bronte i Francis O'Connors ”Emily”. Foto: Alamy Bildspel

Skådespelaren Frances O'Connor (”A.I”, ”The missing”) tilldelades debutpriset för sin roll i kostymdramat ”Emily” som kretsar kring författaren Emily Brontë (spelad av Emma Mackey från ”Sex education”) som skrev klassikern ”Svindlande höjder”.

Priset för bästa dokumentär gick till Laura Poitras för ”All the beauty and the bloodshed” som vann årets guldlejon i Venedig. Filmen skildrar konstnären och aktivisten Nan Goldins envisa kamp mot den skandalomsusade amerikanska miljardärsfamiljen Sackler som anses ha förorsakat den katastrofala opioidkrisen som skördat mer än en halv miljon dödsoffer.

Alla vinnare på Stockholms filmfestival 2022 Bästa film: ”Holy spider” av Ali Abbasi Bästa regi: Frances O'Connor för ”Emily” Bästa debut: ”Autobiography” av Makbul Mubarak Bästa manus: ”Beautiful beings” av Guðmundur Arnar Guðmundsson Bästa kvinnliga skådespelare: Annabelle Lengronne i ”Mor och son” Bästa manliga skådespelare: Mehdi Bajestani i ”Holy spider” Bästa foto: Balthazar Lab för ”La Jauria” Hedersomnämnande: ”La maternal” av Pilar Palomero Bästa dokumentär: ”All the beauty and the bloodshed” av Laura Poitras Bästa kortfilm: ”File” av Sonia K Hadad Fiprescipriset: ”World war III”, Houman Seyyedi Rising star-priset: Sara Shirpey. Visa mer

