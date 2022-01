Serietecknaren Jean-Claude Mézières har avlidit

Jean-Claude Mézières föddes i Paris den 23 september 1938. 1967 skapade han tillsammans med barndomsvännen och författaren Pierre Christin serien ”Linda och Valentin”, en science fiction-serie som snabbt blev populär och som har getts ut i en rad album också på svenska.

Serien har hyllats för sin samhällskritik.

Mellan åren 1967 och 2013 skapade han och Christin 22 album om paret som på franska heter ”Valérian et Laureline”. 2017 hade långfilmen ”Valerian and the city of a thousand planets”, som byggde på seriealbumet ”Ambassadören som försvann”, premiär. En film regisserad av Luc Besson.

Jean-Claude Mézières avled på söndagen. Han blev 83 år gammal.