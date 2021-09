”Sex and the city”-skådespelaren Willie Garson död

Garson har medverkat i över 300 avsnitt i olika tv-serier och i ett 70-tal filmer. Han gestaltade exempelvis Mozzie, även det en nära vän till huvudkaraktären, i tv-serien ”White collar”.

Willie Garson är med i premiäravsnittet av ”Sex and the city”-uppföljaren ”And just like that ...”. Han blev 57 år.