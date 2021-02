Sex kärlekslektioner i kulturens värld

Arnold Schwarzenegger och Sandahl Bergman. Foto: Alamy

Conan & Valeria

”Conan Barbaren” (1982) är fortfarande mitt livs starkaste filmupplevelse och det hade inte bara med våldet och mystiken att göra. Det var omtumlande för en pojkhjärna att en hjälte kunde vara tjuv och att hon som hjälten skulle leva lycklig med i alla sina dagar kunde dö. ”Kiss me, let me breath my last breath into your mouth”, sade Valeria (Sandahl Bergman) och dog i Conans (Arnold Schwarzenegger) armar. Det var drabbande. Och en första lektion i kärlek: hitta någon som delar dina intressen. Den fäste väl inte riktigt då men jag kan se det nu: att Conan och Valeria hade kul ihop. De stal och stympade sida vid sida och förhållandet hade nog överlevt om bara hon hade gjort det.

”Porträtt av en kvinna i brand” med Noémie Merlant och Adèle Haenel. Foto: Folkets bio

Héloïse & Marianne

Konstnären Marianne (Noémie Merlant) anländer till en isolerad ö i 1700-talets Bretagne för att måla ett porträtt av Héloïse (Adèle Haenel) som ska giftas bort med en milanesisk adelsman – och en intimitet uppstår mellan de två kvinnorna. Jag var verkligen redo att tråkas ihjäl men Céline Sciammas ”Porträtt av en kvinna i brand” (2019) visade sig vara 10-talets kanske bästa film. Jag kan inte riktigt sätta ord på vad deras omöjliga romans gjorde med mig men jag har inte hämtat mig än. Bra utdelning på en film jag egentligen bara föreslog för att köpa mig utsläppsrätter inför nästa filmkväll – om jag gick med på att se lite lågmäld romantik med brottsjöar och styva underkjolar skulle sambon gå med på att se Brad Pitt i rymden. Lektion: en liten ansträngning för den andras skull kan betala sig.

Bruce Willis och Cybill Shepherd i ”Moonlighting”. Foto: Alamy

Maddie & David

Min mamma och jag skrattade mycket åt tv-serien ”Par i brott” (”Moonlighting”, 1985–1989) och det är ju någonting särskilt med de där första delade skratten – när du finner dig skrattande åt samma sak som dina föräldrar. De skratten glömmer man inte. Och därför glömmer jag heller aldrig den särskilt starka kemin mellan Cybill Shepherd och Bruce Willis som detektiverna David och Maddie. Och att deras ömsesidiga attraktion inte förlöstes var bara skönt för det kunde ju leda till scener jag absolut inte ville se i sällskap med min mamma. Lektion: i säsong 4 (som jag aldrig såg med min mamma) blev de till sist ett par och publiken som hade krävt att de skulle bli det tappade genast intresset och serien lades ner. Det kanske bara var en läxa för serieskapare. Kanske inte.

Keanu Reeves som John Wick. Foto: Alamy

John Wick & Helen

Som dramaturgiskt bränsle brinner kärleken bara om den är oförlöst eller förlorad. Filmerna om kontraktsmördaren John Wick (Keanu Reeves) drar det till sin spets och dödar huvudpersonens stora kärlek strax innan öppningsscenen – för att sedan låta honom bearbeta sorgen med 0,9 mord i minuten. Även om indonesiska actionmästerverket ”The Raid” (2011) uppfann den här subgenren där pistoler används som närstridsvapen finns det en banbrytande lekfullhet i John Wick-filmerna. Ett slags mördandets snickarglädje. Vilket förlåter skådespelerskan Bridget Moynahans oförmåga att ens dö i motljus på ett trovärdigt sätt i Wicks minnesbilder. Lektion: rumlandet är viktigt i den helande processen efter ett uppbrott (men i verkligheten rekommenderas sprit och dåligt sex framför eldstrider).

Mario och Peach. Foto: Nintendo

Mario & Peach

Spelhistoriens tyngsta power couple har egentligen aldrig varit ett par. Peach har varit en kanskekvinna allt sedan hon lanserades som nödställd prinsessa i ”Super Mario Bros” (1985), ett plattformspel från Nintendo där den lille rörmokaren Mario förväntades korsa 32 banor för att undsätta henne. Och det enda hon hade att säga när han slutligen stod där var ”Thank you Mario”. Följt av uppmaningen ”Push button B” och sedan började det om. Bortsett från ett utbrott av personlighet i tyska seriemagasinet Club Nintendo 1996 – där hon i episoden ”Super Mario in Die Nacht des Grauens” blev besatt av demonen Abigor och skrek ”du skrubbar toaletter i helvetet!” – har hon varit en tom karaktär. Men jag kände ändå någonting första gången jag såg henne. Fast hon såg ut som en pärlplatta. Lektion: någonting om klass.

”Låt den rätte komma in”. Foto: Alamy

Oskar & Eli

Kärlek mellan människa och vampyr var ett nött tema redan när författaren John Ajvide Lindqvist debuterade med ”Låt den rätte komma in” (2004) och strax därefter urartade det med filmatiseringarna av ”Twilight” och ”True blood”. Men Oskar och Elis kärlek har aldrig känts nött. Och jag undrar om det har med skönhet att göra. Eller närmare bestämt avsaknaden. I en intervju tidigare i år berättade John Ajvide Lindqvist om hur Eli – från början vacker, romantisk och stark – för varje manusversion skrevs ner tills hon slutligen luktade illa och pratade konstigt. Och jag tror att det var först när jag läste det som jag begrep varför jag aldrig slutade bry mig om dem fast de liksom fick varandra. Lektion: skönhet är bara intressant i verkligheten.

Läs mer:

Andrev Walden: Jag är rädd för att åldras i världens modernaste land