Sex och slagsmål i svensk film trots pandemin

Tänk på ”Ondskan” utan slagsmålsscener. Inga kaxiga internatelever i filmatiseringen av Jan Guillous bok som pucklar på varandra omringade av en livlig folkhop. Eller ”Älska mig”, Josephine Bornebuschs tv-serie, utan en enda passionerad kyss mellan karaktärerna Clara och Peter.

”Färre slagsmål, mindre sex – tv-produktion får covidmakeover”. Så löd en rubrik i Wall Street Journal i oktober. Brittiska Guardian skrev knappt två månader tidigare: ”Filmskapare blir tillsagda att spola sexscener för att skydda skådespelare mot coronaviruset”.

Vittnesmålen är många om hur film och tv anpassas under pandemin. Liksom utomlands har svenska inspelningar riktlinjer att rätta sig efter: Fysisk kontakt och inspelning av intima scener ska undvikas i den mån det går.

Filmer och tv-serier vars manus skrivs i dag kommer att möta sin publik om mer än ett år. Kanske i en tid när pandemin är över. Så frågan är hur mycket hänsyn filmskaparna tar till pandemins premisser? Står nya manus helt utan intimitet och handgemäng?

– Jag har hela tiden rådande förutsättningar i bakhuvudet, säger Cilla Jackert.

Hon är manusförfattare, bland annat till filmen ”Känn ingen sorg” (2013) och dramaserien ”Tunna blå linjen”, vars inspelning blev klar i januari i år. Serien har premiär 2021.

Cilla Jackert jobbar på en manusidé som förhoppningsvis ska spelas in nästa höst. ”Jag är medveten om att vissa saker kan kompliceras om situationen inte har blivit bättre till dess,” säger hon. Foto: Jessica Gow/TT

De senaste månaderna har hon arbetat på ett nytt projekt. Än är det bara ett frö, men snart ska hon lämna historien till beställare. Sedan börjar det grundliga manusarbetet. Förhoppningen är att alstret ska spelas in nästa höst.

– Det är lättare att tänka igenom konsekvenser nu i stället för sen, under den stressiga produktionen. Till exempel handlar det om att inte skriva för många scener med stora mängder statister. Historiens kvalitet kommer inte att förstöras, men jag berättar den på ett sätt som fungerar, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt tar jag inte bort intimitet, fysiskt våld eller folksamlingar. Alla de delarna är med. Jag undviker att skriva snålare eller mer coronaanpassat än vad jag tror kommer att behövas. Även om livet fortfarande präglas av pandemin nästa höst hittar vi nog sätt att förhålla oss till förutsättningarna.

”Tunna blå linjen” Foto: Angram

Ytterligare en manusförfattare som skriver under rådande pandemi är Daniel Karlsson. Han är tidigare känd för filmer som ”Min pappa Marianne” (2020), som han skrev tillsammans med Ida Kjellin och Cilla Jackert, och ”Jag kommer hem igen till jul” (2019). Nu skriver han på avsnitt till en tv-serie som ska spelas in i början av nästa år.

Liksom Jackert undviker han att mer än nödvändigt anpassa innehållet efter de pandemiska förutsättningarna. Om det skulle krävas kan det omarbetas längre fram, förklarar han. Han nämner dock andra – mer subtila – skillnader.

– Jag skriver in färre hälsningskramar i manus. Det handlar om att skapa en relaterbar verklighet, publiken skulle kanske reagera på den typen av hälsningar i dag, resonerar han.

Manusförfattarna Ida Kjellin och Daniel Karlsson på premiären av ”Min pappa Marianne”. Foto: Johan Jeppsson/TT

– Sedan har jag också med fler videosamtal i scenerna. Tekniken har funnits länge, men tidigare har det känts onödigt att skriva om sådant. Nu lever vi i en värld där det är väldigt normalt, säger Karlsson.

När SF Studios produktionschef Tim King får frågan om vad som egentligen händer med film framöver säger han att svaret är tråkigt – men kanske är det också lättande.

– Vårt mål är att det ska vara osynligt för publiken att filmer och serier är skapade under corona. Folk vill se samma saker som tidigare, med samma kvalitet. Det måste vi som bransch försöka leverera, utifrån de riktlinjer vi har för att ta hand om anställda på plats.

Intimitet, våld eller folksamlingar har ofta betydelse för handlingen, understryker han. Därför får de inslagen leva vidare, förutsatt att inget drastiskt händer med smittspridningen.

Svenska riktlinjer för inspelningar under corona I juni upprättades en rad riktlinjer för svensk filminspelning. Bakom de står branschorganisationerna Film- och tv-producenterna, Medieföretagen och Teaterförbundet. Några av punkterna lyder: Fysisk kontakt ska så långt som möjligt undvikas. Inspelningar ska planeras så att antalet personer på inspelningsplats och produktionskontor minimeras och på ett sådant sätt att avståndet mellan medverkande/team kan upprätthållas i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På inspelningsplats bör olika grupper, där det är möjligt, arbeta åtskilda från varandra. Skådespelare måste klä sig själva och ställa in sina egna mikrofoner enligt kostymansvarig respektive ljudansvarigs instruktioner. Hygienen måste också beaktas när kostymer och smink är i förvaring. Inspelning av intima scener bör undvikas. Skådespelare har rätt att avstå från närkontakt med andra, till exempel kyssar. Scenerier ska generellt ses över för att i största möjliga mån hålla ett säkert avstånd mellan medverkande. Visa mer

Redan i dag finns en rad åtgärder. Den grundläggande är att covidsmitta inte ska komma in på inspelningsplats. Men det finns också knep för specifika situationer. Ett exempel går att hitta i den kommande tv-serien ”Snabba cash” som har spelats in under sommaren:

Här utspelar sig en våldsam skjutjakt mitt i ett köpcentrum bland mängder av oskyldiga. I stället för att filma hela folkvimlet klipps bilden mellan olika vinklar. Det ska skapa en illusion av att scenen tar plats i en stor rusning av människor. Men här finns knappt 50.

För scener med sex och närkontakt finns flera lösningar. En del produktioner låter intimitetskoordinatorer diskutera upplägget med inblandade parter. Till exempel kan inspelning av dessa scener begränsas till en kortare period – under vilken skådespelare kan leva mer isolerat.

Pandemin kan dock få andra effekter – som sträcker sig längre än att vi fortsatt kommer att se rykande hett sex, blodiga slagsmål och horder av människor. Ett skifte av vilka genrer som produceras i Sverige kan vara i annalkande, spår Tim King.

Det handlar inte om en svallvåg av filmer om coronaliknande verkligheter – åtminstone inte ännu. King påpekar att publiken vill försvinna bort, att eskapismen är stor.

– Det är för deppigt med pandemifilmer. Mer än någonsin vill publiken komma till en annan värld, en annan kultur.

Josephine Bornebuschs ”Orca” är ett av undantagen. Filmen skildrar människor fast i karantän. Den har biopremiär den 30 oktober, och släpps på Viaplay bara två veckor senare.

Josephine Bornebusch inspirerades av coronapandemin när hon – på rekordkort tid – skrev ”Orca”. Foto: Viaplay

Däremot kan det förändrade distributionsledet för film påverka vad som framöver skrivs, produceras – och möter publiken. Nu går flera filmer direkt upp på strömningstjänster utan att passera biosalonger.

– Sverige är på många sätt konservativt gällande vad som fungerar på bio. Det är breda komedier och barnfilmer. Jag upplever att vår repertoar nu snarare expanderar än begränsas, säger King.

Medan humoristiska familjedramer har gått som tåget har produktionen av till exempel skräckfilm varit liten i Sverige, menar han. Det har inte funnits en plattform för dem på biograferna.

– Fler filmer kan hitta ett hem på grund av det här. Nu jobbar vi mot två marknader; biografer och strömningstjänster. Lanseras filmen på exempelvis Netflix behövs inte en svensk biopublik på 100.000 personer. Jag tror på en trend av mer spridda genrer inom svensk film framöver, säger Tim King.

Nordisk film och Svenska filminstitutet om morgondagens filmer Magdalena Jangard, chef för produktionsstöd på Svenska filminstitutet, skriver i ett mejl till DN: ”Vi ser ännu inte någon tydlig skillnad på vilka berättelser som skildras, och vi får fortsatt in förslag på till exempel romantiska komedier med närkontakt. Men vad vi säkert kommer att se framåt är en dragning åt utveckling av berättelser som kan spelas in i Sverige.” Calle Marthin, produktionschef på Nordisk film, siar om en liknande framtid: ”I många produktioner kommer det att vara svårt att se att de har spelats in under pandemin. När jag pratar med manusförfattare och regissörer just nu diskuterar vi inte en ny verklighet där kärlek visas genom armbågar som nuddar varandra.” Han tror dock, likt Tim King, att andra genrer kommer att ta plats i svensk filmproduktion framöver. Visa mer

