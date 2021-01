Shakespeares ”Macbeth” blev ett virvlande äventyr i Berwaldhallen

Konsert ”Larm och lidelse” Musik av Anna Clyne, Joseph Haydn och Wolfgang Amadeus Mozart Sveriges Radios Symfoniorkester Dirigent: Riccardo Minasi Berättare: Josette Bushell-Mingo Scen: Sveriges Radio P2 och Berwaldhallen Play Visa mer

Musikaliskt sett är ”Macbeth” kanske mest bekant som Verdiopera, men Shakespeares tragedi har även inspirerat tonsättaren Anna Clyne. I orkesterverket ”Sound and fury” från 2019 har den New York-bosatta brittiskan inte bara tagit fasta på Shakespeares rika bildspråk, utan också på bardens språkrytm. Alltså hur orden i den kända monologen ”Tomorrow, and tomorrow, and tomorrow” tickar som en klocka för att plötsligt tystna och upplösas i textens känsla av intighet.

Det är ett kvartslångt stycke musik och ett Clynetypiskt virvlande äventyr genom tid och rum. Flera klangliga lager glider in och ut ur varandra eller pågår parallellt. Mot det melankoliska slutet kliver svensk-brittiska Josette Bushell-Mingo in som berättare. Med sällsynt styrka och resning gör hon orden lika mycket till den bittra skådespelarens som till den maktlystne Macbeths insikt om alltings meningslöshet. (Tänk om man fick höra henne läsa Tennysons nyårsdikt!)

Under recitationen loopar Clyne en harmonisk följd ur adagiot i Joseph Haydns symfoni nr 60 i C-dur som även i sin helhet fungerat som en sorts formförebild. Att Radiosymfonikerna med veteranen Mats Zetterqvist som konsertmästare inledde fredagens konsert med densamma var en välfunnen programläggning när Berwaldhallen Play och P2 återupptog veckosändningarna efter helgerna. Haydns symfoni med undertiteln ”Il distratto” skrevs som mellanaktsmusik till Jean-François Regnards pjäs ”Den tankspridde” och är späckad med symfoniska spratt. Som när orkestern hoppar över till ett annat Haydnverk – ”Avskedssymfonin” – och i sista satsen plötsligt måste stämma om sina instrument.

Dirigenten Riccardo Minasi. Foto: Arne Hyckenberg

Dirigenten Riccardo Minasi (också bekant som barockviolinist) var med på humornoterna i partituret och kan nog räkna med fler Stockholmsbesök i egenskap av sympatisk spelevink med kvickhet och energi. Italienaren är chefdirigent för Mozarteumorkestern i Salzburg och avrundade konserten med ett känsligt, mångskiftande framförande av Mozarts symfoni nr 41 i C-dur, Jupitersymfonin.