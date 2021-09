”Shang-Chi and the legend of the ten rings” har sagolik fantasi

Äventyr

”Shang-Chi and the legend of the ten rings”

Regi: Destin Daniel Cretton

Manus: Dave Callahan m. fl. I rollerna: Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Akwafina, Michelle Yeoh, m. fl. Längd: 2 tim, 12 min. Språk: Engelska, kinesiska