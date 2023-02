Shania Twains ”Queen of me” tar sikte på Billboard-tronen

Countrypop Shania Twain ”Queen of me” (Republic/Universal) Visa mer

Från en svensk horisont kan man lätt underskatta inflytandet som Shania Twain har haft över den moderna popmusiken. Nog var hon med hits som ”That don’t impress me much” och ”Man! I feel like a woman!” stor här också. Men internationellt är hon galaktisk. Albumet ”Come on over” från 1997 är den bäst säljande skivan av en kvinnlig artist någonsin. Hennes respektlösa popifiering av countryn har senare parafraserats av såväl Taylor Swift som Lady Gaga och Beyoncé.

Med ”Queen of me” sluter kanadensiskan cirkeln. På sitt första album på sex år har hon låtit tiden som passerat läcka in med besked. Öppningen ”Giddy up!” presenterar förvisso ett stiltypiskt westernsväng. Men i övrigt ligger tyngdpunkten på influenser som blinkar tillbaka till de yngre fansen i toppen på dagens listor.

Höjdpunkter som den suggestiva singeln ”Waking up dreaming”, kitschbomben ”Pretty liar” och titelspåret, med en produktion strösslad av eleganta Queen-referenser, är samtliga underhållande nog att maskera eventuella brister i originalitet. Detsamma gäller för ”The hardest stone”, som med sin autotune för tankarna till Chers mäktiga ”Believe”. Precis som hon gjorde då kommer även den 57-åriga Shania Twain nu tillbaka med siktet inställt på Billboard-tronen. Bli inte förvånad om ”Queen of me” faktiskt når hela vägen dit.

Bästa spår: ”Waking up dreaming”

