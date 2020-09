Shannon McMurphy: ”Min film är en hyllning till tonårsupplevelsen”

En mjölktand sjunker sakta ned till botten i ett vattenglas – ackompanjerad av en vemodigt vacker stråkversion av The Stranglers gamla 80-talshit ”Golden brown”. Efter detta stämningsfulla intro förflyttas tittaren abrupt till en tågperrong i Sydney där en spattig narkoman råkar ramla in i en prydlig tonårstjej i skoluniform. Detta lika oväntade möte blir början på en lika udda som livsbejakande romans i dödsskuggans dal.

Regissören Shannon McMurphy var inte född när ”Golden brown” låg på de brittiska topplistorna men föll genast för Zephyr Quartets coverversionen av låten som sägs handla om knark eller kärlek, kanske både och.

– Jag hade sett Zephyr Quartet framföra den på en festival i deras hemstad Adelaide, men det var min musikfantast till klippare som kom med idén att öppna filmen. Det kändes genast att låten passade perfekt och satte tonen för hela filmen, säger det australiska regissörsrookien Shannon McMurphy på hotel Excelsior i Venedig när filmen premiärvisades 2019.

Vid sidan av saudiska Haifa Al-Mansour (”En kvinnas val”) var hon den enda kvinnliga regissören i fjolårets Guldlejonrace. McMurphys långfilmsdebut bygger på pjäsen som skrevs av den australiska dramatikern Rita Kalnejais.

I filmen spelar stjärnskottet Eliza Scanlen (”Sharp objects”, ”Unga kvinnor”) den obotligt cancersjuka 16-åringen Milla som möter den första kärleken i den sju år äldre narkomanen Moses (Toby Wallace). Under hans inflytande börjar hon bolla med olika identiteter och testa gränser. Detta blir droppen för hennes pillertrillande föräldrar (spelade av Ben Mendelsohn och Essie Davis) som redan har fullt upp med att hantera sin sorg över att tiden är utmätt för deras enda dotter.

Eliza Scanlen i ”Babyteeth”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

– Jag älskade pjäsens osentimentala humor och var imponerad över alla överraskande vändningar hela vägen fram till slutet. För mig låg den stora utmaningen i hur jag skulle lyckas fånga den originella tonen på bioduken.

Manusförfattaren Rita Kalnejais menar att det är en film om ”hur bra det känns att inte vara död än”. ”Babyteeth” är ett bullrigt, bökigt, intimt och finstämt uppväxtdrama men också ett grupporträtt av ett gäng förvirrade rollfigurer i kris som alla är kemiskt beroende på olika sätt. En intensiv känslomässig tripp.

– Yeah, absolut! Jag är en högemotionell person. Men handlar inte all konst om att framkalla känslor? Det är i alla fall därför jag håller på med fiktion. Och det är särskilt fängslande att syssla med den här åldern mellan 15 och 17 år som jag tycks vara besatt av som regissör, säger McMurphy som fortfarande har lätt att relatera till sitt bultande tonårshjärta:

– ”Babyteeth” är en hyllning till tonårsupplevelsen.

Under uppväxten kuskade hennes australiska familj runt på olika ställen i världen. När hon var i Millas ålder bodde familjen i Hongkong.

– Det var min mest känslointensiva period i livet där alla känslor var förstärkta. Och för Milla förstärks allt känslokaos av att hon samtidigt genomgår en total existentiell kris. Tydligen är det ganska vanligt att unga med obotliga sjukdomar blir ännu mer utagerande eftersom deras föräldrar tenderar att hålla dem extremt nära sig, säger McMurphy och tillägger.

– Milla är som en burfågel som försöker slå sig fri. Jag tyckte att det var verkligt intressant att försöka fånga hennes naturliga klarhet och ställa det mot föräldrarna som befinner sig i ett slags känslotöcken med en oförmåga att förstå vad som händer.

Ben Mendelsohn och Essie Davis i ”Babyteeth”. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo

Men McMurphy är noga med att påpeka att det för den skull inte behöver bli sentimentalt eller melodramatiskt.

– Hemligheten med att göra känslostormande dramer är att hålla tillbaka, att inte visa det mest uppenbara. Därför brukar jag ofta klippa mig ur en scen snabbt eller byta musik, säger McMurphy som blandar The Stranglers med alltifrån Mozarts symfoni nr 25 och Bachs Goldbergvariationerna till Vashti Bunyans ”Diamond day” och Mallrats ”For real”.

Inför inspelningen pratade de om filmer som tyska socialdramat ”Vi barn från Bahnhof Zoo” och ”Victoria” som är filmad i en enda lång tagning. Andra referenser är John Cassavetes ”En kvinna under påverkan” för sitt frenetiska temperament och det känslostormande slutet i Lars von Triers ”Breaking the waves”. För att få till en tidlös känsla lät hon sig också påverkas av William Eggleston, en av färgfotots verkliga pionjärer. I ”Babyteeth” har varje rollfigur fått sin egen färgpalett.

– Jag ser världen i starka, klara färger, kanske för att jag växte upp i Asien och bodde i neonstaden Hongkong. Så jag är heller inte rädd för att använda starka färger. Jag ville att Millas värld skulle se elektrisk och levande ut. Hon börjar i gult men blir allt mer lavendel i takt med att hon kommer närmare Moses, förklarar McMurphy.

Toby Wallace och Eliza Scanlen i ”Babyteeth”. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

Under inspelningen av ”Babyteeth˝ jobbade hon också nära fotografen Andrew Commis (”Girl asleep”, ”Brave new world”). För att få rätt look så användes bland annat gammal Super Baltar-linser som framför allt blev kända efter de två första ”Gudfadern”-filmerna. Tanken var ett den gamla vintageoptiken skulle hjälpa till att skapa varmare färgtoner och mjuka upp det skarpa visuella utseendet man får från digitala kameror.

– De gav oss ett oförutsägbar och ruffigare look, speciellt när de användes på en handkamera. Andrew Commis byter stil inför varje film, vilket också är något jag eftersträvar. Vi var också överens om att filmen inte skulle se för perfekt ut eftersom den handlar om fullständigt icke-perfekta rollfigurer.

Shannon McMurphy Australisk regissör och skådespelare. Uppvuxen i Hongkong, Singapore, Afrika och Australien. Tog examen från Australian Film School 2013. Långfilmsdebuterade med ”Babyteeth” vars Eliza Scanlen vann Marcello Mastroianni Award för bästa unga skådespelare på filmfestivalen i Venedig 2019. McMurphy också regisserat miniserien ”On the ropes” och ett par avsnitt i den tredje säsongen av spionserien ”Killing Eve” med Jodie Comer och Sandra Oh. Visa mer