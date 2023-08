Sharon Tates syster kritisk till dörr-auktion

Logga in

Debra Tate säger till TMZ att både företaget och säljaren, som köpte dörren 2017, borde skämmas för att de utnyttjar hennes systers död.

Ytterdörren avlägsnades från huset på Cielo Drive i Los Angeles 1993 av Nine Inch Nails-sångaren Trent Reznor, som hyrt huset för att spela in en skiva. Även detta tilltag kritiserades av Debra Tate och när Reznor flyttade ut revs huset, skriver New York Post.

Trent Reznor tog med sig ytterdörren som en souvenir och installerade den i sin studio i New Orleans, där den satt kvar tills byggnaden såldes vidare.

1969 bröt sig fyra medlemmar i den så kallade Mansonfamiljen på Charles Mansons order in i huset och mördade Sharon Tate och fyra andra personer. En av mördarna skrev ordet ”Pig” (svenska: gris) på ytterdörren i Tates blod. Dörren har sedan dess målats om flera gånger.

I skrivande stund är auktionen uppe i över 317 000 svenska kronor,