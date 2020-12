Sheen gav tillbaka drottningens utmärkelse

En OBE, order of the British Empire, är bara två snäpp under att bli adlad, och Sheen fick 2009 utmärkelsen för sina insatser inom brittisk scenkonst.

Han säger i en podcast med journalisten Owen Jones att han kände sig mycket hedrad när han fick utmärkelsen, att hans familj var stolt och att den öppnat flera dörrar.

Men när skådespelaren 2017 skulle hålla ett föredrag om walesisk kultur och historia och började läsa på insåg att han hade ett val att göra.

– Antingen fick jag låta bli att hålla föredraget och behålla min OBE, eller så höll jag det och lämnade tillbaka den.

Queen Elizabeth II Foto: Stephen Lock

Det blev det sistnämnda alternativet och Sheen lämnade, som han säger, lugnt och stilla tillbaka utmärkelsen. Det är i synnerhet traditionen att sedan 700 år tillbaka titulera brittiske tronarvingen Prince of Wales, trots att denne är engelsman, som blev avgörande.

– Jag sade till dem (hovet) då att jag inte skulle gå ut med beslutet offentligt men att jag heller inte skulle förneka det om någon frågade, och det har ingen gjort förrän nu, säger Sheen.

Sheen har bland annat spelat i filmerna ”The queen” och ”Tron: Legacy” och tv-serierna ”Good omens” och ”The good fight”.