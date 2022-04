Shonda Rhimes – tv-världens mäktigaste kvinna

Allting börjar med audiensen.

I det första avsnittet av den första säsongen av ”Familjen Bridgerton” drar debutanten Daphne efter andan och tar det första steget ut i salen där hon ska presenteras för den uttråkade drottningen. En av flickorna Featherington har precis svimmat. I säsong två är det bångstyriga Eloise Bridgertons tur. Kom ihåg att behålla fattningen, kontrollera dina känslor, ett litet leende är klokt, men framstå inte som för angelägen, instruerar Daphne sin panikslagna lillasyster.

Eloise Bridgerton kommer inte att koras till säsongens diamant.

Inte jag heller.

”Familjen Bridgerton” har blivit en tittarsuccé på Netflix. Foto: Doug Peters/Alamy

I alla fall inte när regenten av Shondaland – den framgångsrika producenten och manusförfattaren Shonda Rhimes – håller hov på Zoom vårvintern 2022. Journalister slussas in, en och en, för intervjuer med anledning av premiären av den andra säsongen av ”Familjen Bridgerton”.

Den som har läst tidigare intervjuer med Shonda Rhimes vet att det finns all anledning att vara nervös. Man vill vara på tårna, konstaterade en journalist på public service-kanalen NPR diplomatiskt, efter att ha sett producenten i en paneldebatt där hon nästan skrattretande tydligt visade hur hon ”inte älskade” en del av frågorna.

Kvinnan som snart ska möta min blick på Zoom är inte bara en representant för den gigantiska underhållningsindustrin i USA. Hon är ett samhällsfenomen.

När den dåvarande presidenten Barack Obama 2016 höll tal på anrika Howard University – ett lärosäte i Washington som ibland kallas för ”Svarta Harvard”, med en stor andel afroamerikanska studenter – blev Shonda Rhimes och Beyoncé symbolerna för en ny tid, där svarta amerikaner inte bara är representanter för olika subkulturer utan är med och tar kommando över underhållningsbranschen.

Shonda Rhimes produktionsbolag Shondaland ligger bakom ”Inventing Anna” och ”Familjen Bridgerton”, som är Netflix största succé hittills. Foto: Geisler-Fotopress GmbH / Alamy Stock Photo

Året därpå skrev Rhimes på ett kontrakt värt uppåt 1,5 miljarder kronor med strömningstjänsten Netflix.

I början av januari i år prydde hon omslaget på Time Magazine, med rubriken ”Tv:s största”.

På internationella kvinnodagen den 8 mars i år förärades hon en egen Barbiedocka, i en kopia av en klänning från Carolina Herrera.

Fakta. Shonda Rhimes Född i januari 1970 i Chicago. Debuterade 1998 som regissör med kortfilmen ”Blossoms and veils”. Fick sitt stora genombrott som manusförfattare med ”Grey's anatomy” 2005. Har tre döttrar. Visa mer

Hennes reaktion var översvallande.

– Detta att det finns dockor som ser ut som en själv och kan kännas som en själv och kan ge en möjligheten att föreställa sig själv i en annan värld, i en värld som man kanske bara drömt om i hemlighet eller trott var omöjlig i verkligheten – det tror jag är otroligt viktigt, sa hon i ett pressmeddelande.

Produktionsbolaget Shondaland och hemsidan med samma namn är allt mäktigare institutioner.

Shonda Rhimes har blivit en ­Barbiedocka. Den ingår i serien ”Role models” från ­Internationella kvinno­dagen tidigare i våras. ”Att det finns dockor som ser ut som en själv och kan ge en möjligheten att föreställa sig själv i en ­annan värld… det tror jag är otroligt viktigt.” Foto: Mattel, Inc.

På Twitter varvar Shonda Rhimes reklam för nya säsongen av ”Familjen Bridgerton” med en kampanj för Ketanji Brown Jackson, som inom kort tillträder som den första kvinnliga svarta domaren i Högsta domstolen.

”Om vi vill att domarna i Högsta domstolen ska vara för folket, så måste de komma från folket”, konstaterade Rhimes, inför omröstningen om Brown Jackson i senaten tidigare i våras.

Hon är en mäktig opinionsbildare. När hon vill.

”Ställ inga personliga frågor”, lyder en uppmaning på mejl i sista stund från Netflix, som tycker att vi ska hålla oss till ”Familjen Bridgerton”.

Drottning Charlotte är en viktig maktfaktor i sagan om syskonen Bridgerton. Hon spelas av Golda Rosheuvel. Foto: Liam Daniel/Netflix/Everett Collection

Tv-serien bygger på romance-författaren Julia Quinns åtta böcker om en familj i societeten i London under den så kallade regency-epoken i början av 1800-talet. Många av fansen betraktar den andra boken i serien – ”En oväntad förälskelse” – som den allra bästa. Jag utgår från att det inte är för personligt att fråga Shonda Rhimes om hon håller med.

– Det är en av mina favoriter, men du vet, jag är ett stort fan av hela serien, säger hon, när hon till sist dyker upp på skärmen.

Nu ska vi göra något som inte görs normalt, vi ska flytta historien till ett annat par

Många av tv-tittarna känner bara Quinns värld genom tv-serien. Utmaningen med andra säsongen är att få dem att byta fokus, från en kärlekshistoria till en annan.

– Vi har skapat en värld och byggt upp förväntningarna för personerna med säsong ett, men nu ska vi göra något som inte görs normalt, vi ska flytta historien till ett annat par, säger Shonda Rhimes.

Under de första fyra veckorna på Netflix började 82 miljoner användarkonton titta på ”Familjen Bridgerton”. Det var strömningstjänstens dittills största succé.

”Jag tror att samtalet om mångfald och ­inkludering är en lyx som bara de som alltid varit inkluderade kan unna sig,” säger Shonda Rhimes. Foto: EMILY BERL / NY TIMES / TT

– Det faktum att den togs emot så väl som den gjorde var chockerande, säger Shonda Rhimes.

– Jag hade ju inte fokus på mottagandet, jag ägnade mig åt att få klart serien och att få ut den. Så jag tror inte att vi förväntade oss att tittarsiffrorna skulle bli så höga eller att publiken skulle reagera som den gjorde eller vara så stor, eller att fansen skulle vara så underbara. Det var fantastiskt.

Nu har du haft tid att fundera över chocken – så vad är det med den här serien som når ut till människor?

– Jag kan inte säga att jag har suttit ned och funderat över vad det var som fick folk att titta. Jag har mer känt upphetsningen över vad vi ska göra härnäst.

Shonda Rhimes pratar snabbt och effektivt. Hon är faktiskt lika tjusig som sin Barbiedocka, bara mer majestätisk, med perfekt hy och glänsande lockar.

Men jag får gå långt tillbaka för att komma på när jag senast möttes av en sådan avmätt blick från ett intervjuobjekt.

Shonda Rhimes var en av flera som avporträtterades i specialkollektionen med Barbiedockor inför Internationella kvinnodagen 2022. Foto: Mattel, Inc.

Ett minne från tidigt 2000-tal, faktiskt nästan på dagen 20 år sedan, kommer upp till ytan – när Britney Spears träffade medier i Stockholm för att lansera debutfilmen ”Crossroads”. Den unga popstjärnan var utled på uppmärksamheten, hennes leende nådde aldrig ögonen.

Filmen som hon skulle lansera handlade om tre barndomskompisar som reser från Georgia till Los Angeles och hittar sig själva på vägen. New York Times recension blev en lång sågning av Britney Spears maskinella framträdanden.

Men recensenten Stephen Holden tyckte sig se glimtar av en annan och potentiellt mycket djärvare film i ett sidospår av berättelsen – en film som inte värjde för ämnen som våldtäkt och tonårsgraviditet.

Grey´s Anatomy blev en stor succé och har spelats in i många säsonger sedan 2005. Foto: Alamy Stock Photo

Manus till ”Crossroads” skrevs av en ung Shonda Rhimes. Hon följde upp två år senare med manuset till ”En prinsessas dagbok 2 - kungligt uppdrag” som också sågades i New York Times. Det var i mars 2005 som hon fick sitt stora genombrott som manusförfattare, med sjukhusserien ”Grey's anatomy”. Då kom också ett oönskat kändisskap.

Fem produktioner från Shondaland ”Grey’s anatomy” (premiär 2005). Kretsar kring ett sjukhus i Seattle, med kirurgen Meredith Grey (Ellen Pompeo) i förgrunden. Shonda Rhimes utvecklade pilotavsnittet och fortsatte skriva manus till 2015. ”Scandal” (2012–2018). Politisk thriller som utspelar sig i Washington och kretsar kring den politiska konsulten Olivia Pope (Kerry Washington). Skapad av Shonda Rhimas. ”How to get away with murder” (2014–2020). Kretsar kring juridikprofessorn Annalise Keating (Viola Davies) som blir indragen i en mordhistoria. Skapad av Peter Nowalk med Shonda Rhimes som exekutiv producent. ”Inventing Anna” (2022). Dramaserie som bygger på ett verkligt fall med den fejkade rysktyska arvtagerskan Anna Sorokin (Julia Garner). Skapad av Shonda Rhimes. ”Familjen Bridgerton” (premiär 2020). Serie om de åtta syskonen Bridgerton som söker kärlek och äktenskap i det tidiga 1800-talets London. Skapad av Chris Van Dusen utifrån Julia Quinns böcker, med Shonda Rhimes som exekutiv producent. Visa mer

Det är ingen hemlighet att även Shonda Rhimes haft svårt för journalister. I ett möte med superkändisen Oprah Winfrey i Oprah Magazine i december 2006 konstaterade hon att hon hade svårt för intervjuer.

En stor del av samtalet med megastjärnan Oprah handlade om principerna för rollbesättningen i ”Grey’s anatomy”. Shonda Rhimes hade bara en enda bild av rollfigurerna. Hon hade tänkt sig att kirurgen Miranda Bailey skulle vara liten, blond och lockig. Men den rollen gick till den afroamerikanska skådespelerskan Chandra Wilson. Ingen av de andra karaktärerna i serien var förutbestämd att vara vit eller svart eller asiatisk eller latino.

Kirurgen ­Miranda Bailey (Chandra Wilson) i ”Grey’s anatomy”. Foto: Alamy Stock Photo

En revolutionerande tanke i ett USA som ofta framstår som besatt av att kategorisera människor utifrån etnicitet och hudfärg.

– Mitt mål var helt enkelt att ta in de bästa skådespelarna. Jag hade tur eftersom tv-bolaget sa ”kör”. Om de hade tvekat så vet jag inte om jag hade velat göra den här serien, sade Shonda Rhimes till Oprah Winfrey för 16 år sedan.

Shonda Rhimes har fått många frågor om varför hon valde att producera en serie om romantik i regency-epokens London.

– Jag tror att alla historier passar in i Shondaland så länge de engagerar mig. Det är så vi förhåller oss till berättelser. Vill vi kolla på detta? Jag visste efter att ha läst Julia Quinns fantastiska böcker att de var böcker som jag ville läsa om och böcker som jag kunde se mig själv i. Jag kunde se dem framför mig på skärmen. Jag visste att jag ville se dem, säger hon till DN.

I säsong 2 av ”Familjen Bridgerton” står attraktione ­mellan Kate Sharma och Anthony Bridgerton i centrum (spelade av Simone Ashley och Jonathan Bailey). Foto: Liam Daniel/Netflix/Everett Collection

Du har sagt att romance inte är något som du brukar läsa. Så vad var det med just de här böckerna som gjorde skillnad?

– Jag tror inte att jag läste böckerna och tänkte att de handlade om romantik. Jag läste dem och tänkte att de var intressanta, komplexa romaner om situationen för kvinnor och kvinnligheten i den tidsperioden. Men de kändes också moderna. De handlar om kvinnor i dag. Man känner alltid att det är berättelser om en familj och alla komplexa relationer som kan finnas i en familj. Mycket handlar om vänskap och kvinnors vänskap.

Shonda Rhimes tillägger att böckerna beskriver alla de krav och restriktioner som finns i ett samhälle.

– Och så älskar jag det faktum att böckerna har en kvinna som har en hemlig karriär som författare. Det var mycket intressant.

Så är det: Shonda Rhimes verkar gilla historier om skribenter lika mycket som hon tycks avsky intervjusituationen.

Berättarna återkommer i hennes produktioner - som i hennes senaste skapelse, vid sidan av produktionen av ”Familjen Bridgerton”, ”Inventing Anna”, som hade premiär på Netflix i februari.

Anna Sorokin (Julia Garner) i ”Inventing Anna”. Foto: Nicole Rivelli/Alamy

Serien kretsar kring den rysktyska bedragerskan Anna Sorokin och den höggravida tidskriftsreportern Vivian Kent. Det är två kvinnor som på väldigt olika sätt spränger ramarna.

Anna sätter tonen i det allra första mötet:

– Vivian, är du gravid eller bara så väldigt, väldigt fet?

Trots förolämpningen blir journalisten närmast besatt av sitt intervjuobjekt.

Tv-publiken delar fascinationen: I mitten av februari blev ”Inventing Anna” den engelskspråkiga serie som nått flest personer på en enda vecka (ett rekord som sedan krossades i mars av ”Familjen Bridgerton).

Anna Sorokin och flera andra karaktärer finns på riktigt. Reportern Vivian är en fiktiv karaktär, till viss del baserad på New York Magazine-reportern Jessica Pressler som skrev originalartikeln om Anna Sorokin och hennes svindlande affärer. Pressler har sagt i en intervju att hon fortfarande inte kan avgöra om det är Anna som är ond eller om Anna är omgiven av ondskan.

”Inventing Anna” hade premiär på Netflix under 2022. Foto: Nicole Rivelli / Netflix / Courtesy Everett Collection

Rhimes har sagt att det stör henne att den falska arvtagerskan fick tillbringa nästan två år i fängelse, medan vissa presidenter och finansmän från Wall Street får gå fria.

– Folk blev upprörda över hennes arrogans, hur hon använde sociala medier för att skapa uppståndelse runt sig själv – allting är saker som vi applåderar hos många andra personer, sade Rhimes till Time Magazine i vintras.

Jag hade gärna följt upp det svaret, men min audiens för drottning Shonda varar bara i 8 minuter, vilket är bara lite drygt hälften mot vad som utlovats.

Det är när man tar medvetna beslut att rollbesätta på ett sätt som inkluderar alla

Produktionsteamet säger efteråt att de fått order om att raska på med intervjuerna. Men möjligen skyndar de på lite extra, eftersom Rhimes försvinner från skärmen efter ett svar som är en sågning av min fråga.

Med ”Grey’s anatomy” blev colorblind casting ett begrepp, för att beteckna hur roller besattes utan hänsyn till skådespelarnas hudfärg eller etnicitet. Det är ett begrepp som är svårt att översätta. Begreppet ”färgad” betraktas i dag som nedsättande och det neutrala uttrycket people of color saknar svensk motsvarighet.

”Grey´s Anatomy” har spelats in i 18 säsonger – vissa av skådespelarna har varit med på hela resan. Foto: Alamy Stock Photo

Men för Shonda Rhimes vårvintern 2022 är det inte begreppet ”färg” utan begreppet ”blind” som är problemen. Hon vill hellre tala om color conscious casting. Alltså en medveten rollbesättning.

– Det är när man tar medvetna beslut att rollbesätta på ett sätt som inkluderar alla. Man bygger en värld där man förstår rollfigurerna och familjerna. Så flickorna Sharma blev flickorna Sharma för att vi tog ett medvetet beslut att göra de rollerna på det sättet och vi byggde historien runt familjen så det skulle fungera.

Jag förstår inte hur min identitet kan vara politik

Jag frågar vad Shonda Rhimes vill säga till de personer som tycker att mångfalden i ”Bridgerton” är vad som kallas woke, överdrivet politiskt korrekt och ett försök att skriva om historien.

– Jag har inget svar på det. Jag behöver inte svara på det, säger hon.

Du tycker inte att ett samtal med människor som tänker på det sättet har någon poäng?

– Nej. Det gör jag faktiskt inte.

Shona Rhimes med ett pris efter Emmy-galan 2016. Foto: John Angelillo/UPI

Shonda Rhimes har berättat i andra intervjuer att hon inte gillar att predika eller bli föremål för predikningar.

När andra pratar om mångfald och representation, använder hon begrepp som normalisering. Det är ingen överraskning att hon tar avstånd från begreppet identitetspolitik, som går ut på att människors politiska tillhörighet kan avgöras av grupptillhörigheter eller gruppidentiteter som kön, ras, sexuell läggning och religion.

– Jag förstår inte hur min identitet kan vara politik, säger hon.

Plötsligt är den mäktiga drottning Charlotte som tornar upp sig på skärmen, redo att avbryta audiensen.

Eller så är det Anna Sorokin som undrar om jag är idiot eller bara riktigt, riktigt dum.

Jag vet inte om jag är den nervösa debutanten eller besatta reportern, jag vet bara att jag befinner mig på minerad mark.

Golda Rosheuvel som drottning Charlotte i ”Familjen Bridgerton”. Foto: Liam Daniel /Netflix / Courtesy Everett Collection

I en artikel i kultursektionen av New York Times i september 2014 föreslog kritikern Alessandra Stanley att Shonda Rhimes skulle döpa sin självbiografi till ”Hur man kommer undan med att vara en arg svart kvinna”.

Stanley, en vit kvinna, hävdade att Rhimes hade lyckats bryta ett tabu genom sina produktioner av tv-serier med komplexa svarta kvinnliga karaktärer - mystiska, komplicerade, behäftade med fel och brister, mitt i massor av strider, men med en avslappnad attityd till etnicitet. Hon betonade att Rhimes produktioner var befriande fria från förebilder eller moralkakor.

Men artikeln utlöste stor vrede bland läsarna och en omfattande diskussion om mångfald och representation på tidningens redaktion. Så kränkande var och är den stereotyp som Stanley anspelade på. Det är omöjligt att reducera en så banbrytande producent och tv-skapare som Rhimes till arg, svart kvinna.

När texten i New York Times skrevs var Barack Obama USA:s första svarta president. Sedan kom motreaktionen med Donald Trump.

Shonda Rhimes debuterade 1998 som regissör med kortfilmen ”Blossoms and veils”. Foto: Evan Agostini/AP

I maj 2020 kvävdes afroamerikanen George Floyd vid ett polisingripande i Minneapolis och demonstrationer mot rasism och polisbrutalitet skakade USA. Efter valet 2020 antog en lång rad delstater inskränkningar i rösträtten, inskränkningar som drabbar minoriteterna extra hårt.

USA:s historia har så många lagar av diskriminering och rasism. Och samtidigt förändras världen, när svarta kvinnor kan bli vicepresidenter och domare i Högsta domstolen.

Populärkultur kan vara en kraft för sociala, politiska och till och med ekonomiska förändringar

Mångfalden syns i tv-serier och andra produktioner. I den extremt framgångsrika musikalen ”Hamilton” fick skådespelare med minoritetsbakgrund besätta roller som grundlagsfäder i Amerika. I ”The gilded age”, en tv-serie som har beskrivits som ”Downton Abbey” i New York, följer tittarna en vit kvinna och en svart kvinna under guldåldern på Manhattan. Klassikern ”Sex and the city” har ersatts av ”And just like that”, där det ursprungliga vita tjejgänget har kompletterats med en lång rad karaktärer med annan etnisk bakgrund.

Kerry Washington spelade rollen som Olivia Pope i tv-serien ”Scandal”. Foto: American Broadcasting Companies

Spelar det roll? Ja, enligt Morgan Smalls, som är högskolelektor vid James Madison University i Virginia och forskar om bilden av svarta kvinnor i medier och sociala medier.

– Populärkultur kan vara en kraft för sociala, politiska och till och med ekonomiska förändringar. Så det får betydelse när man gör ett val att porträttera någon med en viss etnicitet, kön, klass, ålder, sexuell läggning och så vidare på sätt som inte har setts tidigare, konstaterar hon i en e-post-intervju.

Hon påpekar att Shonda Rhimes inte bara skapar berättelser som präglas av mångfald – hennes tv-serier når också ut till en bred publik, med många sorters tittare.

– Alla hennes serier kan ge upphov till samtal om etnicitet, klass och kön. Det gäller inte bara upphovsmakaren som är en amerikansk svart kvinna från en viss generation utan också de karaktärer som hon skapar – Miranda Bailey, Olivia Pope, Simon Bassett med flera, betonar hon.

Morgan Smalls, högskolelektor vid James Madison University i Virginia. Foto: Privat

Det betyder inte att all förnyelse går att beskriva som framsteg.

Morgan Smalls tar ”And just like that” som exempel – en tv-serie som försöker modernisera en berättelse och spegla förändringar.

– Men att ta med en rollfigur i en historia betyder inte att porträttet av den rollfiguren är nyanserat eller att det inte förekommer stereotyper. Så förutom att det finns en mångfald i tv-serierna - och lägg märke till att mångfald kan betyda många saker - så finns det fortfarande ett behov av att ställa kritiskt medvetna frågor om tv-showerna. Som vad vi egentligen menar när vi säger att de präglas av mångfald eller vilka aspekter av mångfalden som påverkar debatten, konstaterar Morgan Smalls.

Jag vill fråga Shonda Rhimes om hon tycker att berättelsen har förändrats.

Men hon vill inte prata med mig om narrativ.

– Förlåt, jag förstår inte vilken berättelse om du pratar om, säger hon.

Foto: Evan Agostini/AP

Hon har skapat en visionär värld där etnicitet och hudfärg har underordnad betydelse. I verkligheten lyckas vi inte komma bortom det faktum att hon är svart och jag är vit.

Samtidigt som hon är en av underhållningsbranschens mäktigaste personer som kan sätta punkt för ett samtal precis när hon vill.

– Jag tror att samtalet om mångfald och inkludering är en lyx som bara de som alltid varit inkluderade kan unna sig, säger hon.

– Det är inte ett samtal som jag känner att jag deltar i. Helt enkelt eftersom inkludering är nödvändigt om du är en person som inte alltid är inkluderad. Om du inte är inkluderad så är det inte ett samtal, utan det är så livet måste vara.