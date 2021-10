Shoshana Zuboff: Övervakningen på nätet är en ny slags kapitalism

Shoshanna Zuboff

■ ”The age of surveillance capitalism”, som boken heter på engelska, gavs ut 2019. Men hon myntade begreppet övervakningskapitalism i en artikel redan 2014.

■ Shoshana Zuboff, född 1951 i New England, tog sig an frågor om människor i relation till datorer och teknik i boken ”In the Age of the Smart Machine”, som gavs ut 1988.

■ I dag är hon professor vid det ansedda Harvarduniversitetet i USA.

■ I november kommer hon till Sverige för att tala på konferensen Internetdagarna i Stockholm.