Shout Out Louds firar 20 år med nytt album och turné

Adam Olenius leder vägen genom kulvertarna i en källare på Blasieholmen i Stockholm. Här nere har Shout Out Louds, bandet som han är sångare i, haft sin replokal i flera år. Golvet i det lilla rummet är täckt av persiska mattor, i korridoren utanför står kartonger med gammal teknik, affischer och skivor staplade på varandra. Högst upp i en hög ligger en japansk utgåva av ett av bandets album.

– Jag vet inte riktigt vad vi ska göra av alla de här grejerna. Vi har funderat på att ha en utställning, säger Adam Olenius medan han rotar vidare.

Det är en idé som får fortsätta att gro. I stället firar Shout Out Louds sitt 20-årsjubileum med ett nytt album. På sjätte skivan ”House” har de inspirerats av just replokalen, och av energin som kommer med att spela live. Adam Olenius beskriver det som en motrektion på förra albumet ”Ease my mind” från 2017, där bandet i stället testade ”massa olika versioner av låtarna”.

– Nu ville vi att det skulle låta naturligt och levande i stället. Det har ofta varit så, att vi har velat göra något annorlunda än den skiva vi gjort innan, säger han.

Det gäller soundet, men också tematiken. Om ”Ease my mind” präglades av ”flygplan och landningsbanor i solsken”, handlar ”House” snarare om den mindre världen. Första singeln ”As far away as possible” fångar visserligen en önskan om att komma bort, ”far away from Stockholm”, men annars är blicken riktad mot det som finns nära, mot vardagen, hemmakvarteren och promenaden till och från replokalen.

– Det handlar om den lilla bubbla man lever i, ens egen lilla värld, ens egen hårddisk. Därav titeln, förklarar Adam Olenius och fortsätter:

– När vi började skriva låtar hade vi inte rest och sett världen, utan vi fick fantisera om den. Jag kände ett släktskap med det när jag började skriva den här skivan, men här har jag i stället fantiserat om människor jag mött på gatan eller sett på restaurang.

Att det blivit skivans fokus handlar inte bara om corona – de flesta av texterna var färdigskrivna när pandemin tog sitt inträde – utan också om en ökad medvetenhet om världens bekymmer, tror keyboardisten Bebban Stenborg. Hon berättar att bandet brukade gå på zoo under sina turnéer, som ett sätt att komma bort.

– Men det skulle man ju känna sig jättekluven till i dag. Man har fått mer att förhålla sig till, med miljömedvetenhet och flygskam. På så vis har man också fått en mindre värld att förhålla sig till.

Är det en förlust?

– Ja, på ett sätt. Den där obryddheten man hade som yngre, den kan jag sakna.

Shout Out Louds. Foto: Lotta Härdelin

Shout Out Louds bildades i Stockholm i början av 00-talet. De släppte debutalbumet ”Howl howl gaff gaff” 2003 och fick snart därefter en internationell karriär, med turnéer i Europa och USA. Samtidigt omformades musikbranschen runt dem: cd blev mp3 blev strömning, ”På spåret” slutade att vara töntigt. 00-talet präglades av en ängslighet, minns Bebban Stenborg.

– Det var så hårda bud då. Det kanske det fortfarande är för unga, men jag skyller på tidsandan. Det var precis i brytpunkten mellan att kunna och inte kunna tjäna pengar på musik, samtidigt som man inte riktigt fick vilja tjäna pengar.

Två decennier senare har bandet landat i vilka de är och vill vara. Trots inledande ängslighet och förändrade förutsättningar har Shout Out Louds stått fast vid sitt sätt att arbeta. Det är en integritet som Adam Olenius är stolt över.

– Visst har vi olika influenser på skivorna, men jag gillar att vi har hållit i vårt sound och hur vi gör, säger han.

Samtidigt har trender – och fans – kommit och gått.

– Det är väl så med musik och konst och mode, att det kan framstå som irrelevant en kort tid, men när det kommer upp till ytan igen kan folk se det i ett annat ljus, säger Bebban Stenborg.

– Jag tror att det händer just nu. När vi spelade på Popaganda i höstas var det väldigt många unga i publiken. Allt förädlas i backspegeln.

Att Shout Out Louds firar 20 år innebär knappast att de drar ner på takten. I vår väntar en Europaturné, ”sedan knegar vi på”. Trummisen Erik Edman har lämnat bandet, men i övrigt är uppställningen densamma som när de först började spela ihop. Att de inte tröttnat, varken på musiken eller på varandra, förklarar Bebban Stenborg med att de varit vänner så länge – innan och bortom bandet.

– Det betyder inte att man inte kan hålla ihop utan vänskap, men för oss har det varit så. Det är ett privilegium att ha en plats dit man får gå och träffa jättegamla vänner, och ingen kan säga att det inte är viktigt, för det finns ett element av arbete i det.

Adam Olenius håller med:

– Man ser fram emot att hänga lika mycket som man ser fram emot att spela låtarna. Det är viktigt.

Shout Out Louds Indieband från Stockholm som i år firar 20-årsjubileum. Består av medlemmarna Adam Olenius (sång), Ted Malmros (bas), Carl von Arbin (gitarr) och Bebban Stenborg (keyboard). Är aktuella med sjätte albumet ”House” och en digital releasefest ikväll, lördag 19 februari. Gör sju Sverigespelningar i mars och april. Visa mer

