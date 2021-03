”Shuggie Bain” är en enastående skildring av en söndertrasad familj

Roman Douglas Stuart ”Shuggie Bain” Övers. Eva Åsefeldt Albert Bonniers förlag, 461 s. Visa mer

Någon gång, men mycket sällan, känns det direkt att en roman kommer att bli en del av vårt litterära landskap. Så är det med ”Shuggie Bain”, som tilldelades Bookerpriset 2020 och nu kommer på svenska i Eva Åsefeldts utmärkta och vitala översättning.

Debutanten, den 45-årige Douglas Stuart, har skrivit en gripande och delvis självbiografisk, roman – av kritiker redan utnämnd till en blivande klassiker – som låter oss möta en liten söndertrasad familj som tappat all riktning och framtidstro.

Shuggie Bain är yngste sonen till den anslående Agnes Bain, som har blivit lämnad av sin man och hamnat i ett ruffigt hus bland slagghögarna i utkanten av skotska Glasgow tillsammans med sina tre barn. Två tonåringar som har en annan far, och så lille Shuggie som nyligen börjat skolan. Förste maken var katolik och den andra protestant och det är i Glasgow avgrunder mellan de båda kristna riktningarna.

Utgångspunkten är inte lysande, men heller inte så illa. Agnes har varit en skönhet, dyrkad av föräldrarna, särskilt av pappan. Förste maken snäll och tråkig. Den andra otrogen och bufflig. Hon har en stark personlighet, är mördande vass i repliken och styr sin familj med järnhand under den klassresa som tydligt går nedåt. Hon överger och blir övergiven, agerar stolt och elegant bland smutsiga, glåmiga, kacklande grannar medan misären runt henne tilltar.

Agnes öde är att hon dricker. All uppmärksamhet och ambition går till att skaffa öl och sprit. Alkoholkonsumtionen finansieras med bidragspengen hon får av socialen varje vecka för att barnen ska få mat. Om inte syskonen själva smusslar undan några slantar blir det ingen mat, utan ett sexpack Special Brew och vodka och därefter en berusad mamma som ringer ner taxiväxeln på den förlupne makens jobb och skäller.

Det är inte bara Agnes och hennes barn som i social bemärkelse rör sig nedåt. Staden Glasgow går under 1980-talet samma väg. Sedan gruvdrift, skeppsbyggande, stålindustri och ekonomin kollapsat i Margaret Thatchers Storbritannien har Glasgow störtat ner i fattigdom och dragit med sig den arbetarklass som tidigare kunde känna sammanhang och gemenskap. Det som återstår är arbetslöshet, droger, alkohol, missbruk och moralisk upplösning. Det är på denna botten romanen rör sig.

Hon tål inte att någon har synpunkter på hennes drickande

Äldsta dottern ger sig iväg så snart – och långt – hon kan, till Sydafrika. Den äldre sonen, som är ovanligt duktig på att teckna, tar ett jobb och försöker hålla ihop hemmet tills mamman slänger ut honom. Hon tål inte att någon har synpunkter på hennes drickande.

Kvar finns bara Agnes, som numera inte har mycket för att hon liknar sin idol Liz Taylor, och sonen Shuggie, tidigt retad för sin homosexualitet. Han älskar sin docka, är ”inte som han ska”. Ingen misskund bland klasskamraterna, eller deras föräldrar, för den delen.

Trots Agnes fyllevärdighet, specialisering på grova tillmälen, sluga lögner och manipulationer som skildras brutalt detaljerat, är den lille pojkens kärlek och omsorger om sin mamma villkorslösa. Hon är en dramaqueen på dekis, som älskar glamour och det är hjärtskärande att se hur sonen kämpar. Hon försöker ta sitt liv, men för honom måste hon finnas och skyddas, även om han får torka hennes spyor och gå igenom all tänkbar förnedring för hennes skull. Som när han i vanlig ordning hittat henne redlös och klätt av henne och fått ner henne i sängen:

Shuggie ställde i ordning tre temuggar åt henne: en med kranvatten för att kurera halsen, en med mjölk för att lugna den sura magen och en med slattar av avslagen Special Brew och stout som han samlat ihop från burkar i huset och vispat ihop med en gaffel. Han visste att det var den sista muggen hon skulle sträcka sig efter först.

Trots att Shuggie flera gånger får veta att han måste skapa sin egen tillvaro lämnar han aldrig sin mamma. Han älskar henne, även om han lider av att veta hur hon spär på sina inkomster genom att ligga med de arbetslösa gruvarbetarna på orten och bli ännu mer bespottad och avskydd av deras fruar. En underbar tid slutar hon dricka, får jobb på en bensinmack, går med i AA, träffar en man, men det visar sig bara vara tragedins verkliga peripeti. Efter den går det neråt i dubbel hastighet.

Douglas Stuart mottar Bookerpriset i november 2020. Foto: DAVID PARRY

Författaren Donald Stuart, som till det yttre delar öde med Shuggie Bain, förlorade sin missbrukande mamma i tonåren, skaffade sig en utbildning som kläddesigner på Royal Acadamy of Art i London och har sedan han var 24 år arbetat i New York. Han har designat plagg för bland annat Calvin Klein, Ralph Lauren, Banana Republic. Men under det gångna decenniet skrev han samtidigt på sin barndomsskildring, en uppväxt som har beröringspunkter med den franske författaren Édouard Louis.

Det är förbryllande att denna mästerliga roman är skriven av en debutant, som dessutom haft en yrkeskarriär inom ett helt annat område.

Författaren håller sin berättelse nära, närmast klaustrofobiskt tätt intill sig, släpper ifrån sig exakt så mycket som krävs för att man ska häftas som en magnet vid sidorna. Språket i denna historia i uppdaterad Charles Dickens-miljö, sitter perfekt skräddat. Även i armodet finns det humor och slagfärdighet, som författaren utnyttjar med utsökt känsla för stil.

Läsaren får ynnesten att läsa en intelligent, enastående välskriven bok som rör upp och fördjupar tankar och känslor

Romanen handlar mycket om kontroll. Om människor som hålls fast i ett skruvstäd av skvaller i en socialt miserabel miljö. Och vad som händer när man tappar kontrollen, som när en gapande, oresonlig och berusad mamma går över alla gränser.

Slutet, när den unge sonen klär av sin omtöcknade mor en sista gång och hon lämnar både honom och allt annat, är trots det outhärdliga, en märkligt vacker scen.

Det här är ingen experimentell roman. Ingen språklig akrobatik. Inga lösa trådar, inga tomma tankeplatser som läsaren själv ska fylla. Författaren gör jobbet och tar romanen hela vägen runt. Läsaren får ynnesten att läsa en intelligent, enastående välskriven bok som rör upp och fördjupar tankar och känslor. En roman som jag tror att många kommer att läsa och förvara på en särskild plats i hjärtat.

