Sidse Babett Knudsen åter i ”Borgen”: ”Det kom tillbaka till mig på tre sekunder”

När ”Borgens” tredje säsong sändes 2013 var planen att det skulle bli den sista. Huvudrollsinnehavaren Sidse Babett Knudsen tyckte det var skönt att få lämna den stridbara politikern Birgitte Nyborg i den danska parlamentsbyggnaden Christiansborgs korridorer, undvika att bli ”som en av alla amerikanska skådespelare som bara spelar samma roller år efter år”, som hon själv uttrycker det.

Men under de nio år som gått har serien blivit kult. Den ses i dag av en ny generation tittare som var barn under dess storhetstid och de envisa frågorna om en ny säsong har inte tystnat. Ändå var det inte självklart att återvända till Birgitte Nyborg när hon fick frågan, säger hon.

– Nej, det var det inte. Och från mitt och Adams första möte till att vi bestämde att vi gör det här tog det ett halvår, säger hon.

– Jag gick från att vara rätt säker på att det här ska man inte röra, till att jag började tänka att det kunde vara det mest intressanta i hela världen.

Inspelning vid den danska parlamentsbyggnaden Christiansborg. Foto: Mike Kollöffel

Vändningen, säger hon, ligger till stor till del i den tid som gått sedan sist. I verkligheten – men kanske än viktigare – även i seriens universum. I den fjärde säsongen, som redan haft premiär i hemlandet, har den nu 50-åriga Birgitte Nyborg nyligen utsetts till utrikesminister efter en lång tid i opposition. Barnen är uppvuxna och utflugna och nu finns tid att helt utan skuldkänslor fokusera på politiken. Samtidigt upptäcks olja på Grönland, vilket blir startskottet på ett internationellt politiskt spel mellan stormakterna, där både Danmark och Birgitte Nyborg får allt svårare att hävda sig och sina intressen.

– Nu har hon nått dit hon tidigare haft en hemlig dröm om att nå, om hon bara fick lägga allt annat åt sidan och bara koncentrera sig på politiken. Nu när är hon är där handlar hela hennes kamp och dilemma om henne själv. För nu har hon inte ansvar för någon annan än sig själv, och Danmark, säger Sidse Babett Knudsen.

För om känslan av att kämpa för landets bästa hållit i sig har möjligen de ideal som en gång gjorde Birgitte Nyborg till en frisk fläkt i den fiktiva danska politiken erroderat. Makten har snarare blivit en del av hennes identitet.

– Det har varit jättespännande den här gången, för det har varit ett utforskande av rollen. Hur långt kan hon gå? För hon tänker verkligen att det är bäst för Danmark att hon sitter med vid bordet, det är bättre att hon är med i ett samtal om orena metoder än att hon står utanför, säger Sidse Babett Knudsen.

Sidse Babett Knudsen som utrikesminister Birgitte Nyborg, omgiven av sin stab. Foto: Mike Kollöffel

”Borgens” manusförfattare Adam Price säger att det varit viktigt att våga riskera något med karaktärer och berättelse, för att återvända till serien med en ny säsong. I centrum står frågan: Kan du behålla makten och samtidigt bevara dig själv?

– Det handlar om ideal eller positioner man inte hade lämnat för tio år sedan, men nu är redo att göra det. Men man tror ändå att det är för Danmark man gör det. Men kanske också lite för sig själv också. För effekterna av lång tid vid makten är att ens blick fördunklas, säger han.

– Borgen har alltid varit en serie som försökt studera makten och inte minst dess påverkan på människan. Nu tar vi berättelsen till en plats där vi hissar en varningens flagga. Vi säger att om du hänger upp hela din identitet på att ha makt, att ha en position. Då blir det vanskligt att lämna den positionen, för då förlorar du också dig själv.

Att arenan för den nya säsongen blev just Grönland, som 2021 beslutade att stoppa all framtida oljeutvinning är klassiskt för ”Borgens” kontrafaktiska historieskrivning. Samtidigt är balansen mellan Danmark och den inte helt självständiga forna kolonin – som inte själva får bestämma över sin utrikes- och säkerhetspolitik – intressant i sig, säger Adam Price. Så sent som i början av mars bad Danmarks statsminister Mette Fredriksen åter om ursäkt till de 22 grönländska barn som på 50-talet togs från sina familjer till fastlandet i ett experiment för att sprida danskhet över ön.

– Det var helt orimligt det vi gjorde då och det har vi först nu tagit oss samman att be om ursäkt för. Så det är mycket känslor i den relationen, och det är känslor som drama består av. Så därför var det ganska självklart att skriva om Danmark och Grönland.

Adam Price, manusförfattare för ”Borgen”, här på Grönland under inspelningen av den nya säsongen. Foto: Mike Kollöffel

Det storpolitiska spelet får sällskap av inspel från dagsaktuella ämnen som coronapandemin, klimatet och Rysslands aggressioner mot Ukraina. Adam Price säger att ”Borgen” ibland fått rykte om sig att vara en spåkula in i framtiden, men att det snarare handlar om gedigen research för att sila fram ämnen med lång hållbarhet.

– Annat har kommit mer plötsligt, som det tragiska kriget i Ukraina. Vi adresserar Rysslands annektering av Krim 2014. Men icke desto mindre kommer det låta som att det är något vi skrev nyss, om kriget, säger han.

Nio år och stor tvekan till trots har det varit enkelt att åter träda in i rollen som Birgitte Nyborg, säger Sidse Babett Knudsen – förvånansvärt lätt.

– Det kom tillbaka till mig på tre sekunder. Jag känner henne så väl, visade det sig, verkligen väl. Så utgångspunkten blev lätt och rolig. Men, med den utveckling som hon går igenom den här säsongen blev det verkligen svårt. Då ville jag hålla henne i handen, säger hon.

Nu är det åter dags att lämna rollen bakom sig. I dagsläget finns det inga planer på någon ytterligare säsong, säger duon. Men, säger Sidse Babett Knudsen:

– Jag ska inte vara en idiot och säga aldrig, aldrig mer.