Sigrid Combüchen uppslukas av Hilary Mantels ”Spegeln och ljuset”

Furstar hatar dem de står i skuld till, tänker Thomas Cromwell när han erfar att karriärvägen inte lett upp till en lugn platå. April månad såg honom dubbas till earl av Essex och han kände att han var nästan framme. Men det var hans höjdstation. Från den ledde en svart pist utför, redan i juni var han arresterad och roddes över Themsen till Towern. Först satt han inkvarterad i drottningens gemak, det vill säga Anne Boleyns fängelse, dit han själv på kungens begäran förpassat henne. Därifrån fördes han till ett källarrum i vilket lordkanslern och filosofen Thomas More inväntat exekution. Också den nedstörtningen hade Cromwell bidragit till med en ambivalent puff. Han själv bad nu om att få dit sin hebreiska grammatik. Efter några veckor gav han sin bödel den dricks som förväntas för ett jobb väl utfört. Det var pengar i sjön, för ett par felträffar föregick slutet.

Vi har läst det, sett och hört det förut. Vi vet att Henrik VIII ganska omedelbart ångrade att han tagit huvudet av sitt rikes verkställande direktör, en dom framintrigerad av hertigar och ädlingar som fann att smedsonen Cromwells sociala revansch gått för långt. De påstod att han tänkte gifta sig med Henriks äldsta, oönskade dotter, som genväg till kungakronan för egen del. Ryktet var inte helt utan fog, det är ibland lätt att läsa tankar.

Hon högupplöser ett decennium i det moderna Storbritanniens tidiga historia, det vilda 1530-talet då inget var i vila

Varför återberättar man historia? Som underhållning förstås. Men med ambition gör man det i perspektiv av ny forskning eller vad man uppfattar som nya tänkesätt. Man kan hitta bekräftelsen på en hypotes när det grävs för en ny parkeringsplats och spaden träffar skelett i djupare jordlager. Man kan förstora ögonpartiet på enda porträttet av en person från år 1300. Se på det med Freuds blick, med röntgenblick, plocka fram de sönderlästa textfragment som tillkommit under varelsens liv och pussla ihop konfettin till oväntade schatteringar i dess ögon.

Hilary Mantel har använt en ny teknik när hon väckt upp den snart femhundraåriga historien om Henrik VIII:s grå eminens. Eller helt enkelt ”ny teknik”: ingen annan författare skriver med så många pixlar som hon. Hon högupplöser ett decennium i det moderna Storbritanniens tidiga historia, det vilda 1530-talet då inget var i vila. Hon har forskat och studerat, men varken nya fakta eller spekulationer har behövts för att fylla tre band och tvåtusen sidor. Hon har samlat detaljer, massor av detaljer och komponerat dem med sin prosas intelligens och poesi. Allt är i samtidig rörelse i denna text. Man blir fångad, men inte av ett förlopp utan av en malström som uttrycker alltings förbannade samtidighet.

Henrik den VIII:s regeringstid brukar sammanfattas som brexit från det katolska Europa med samtidiga, brutala bestraffningar av regionala självständighetsuppror. Vi minns kungen som en snabb drottningförbrukare. Fyra passerade under decenniet, den femte stod på tur för bröllopet och bilan när 40-talet inträdde. Kungahuset Tudor regerade fortfarande med en orolig blick över axeln på husen Stuart och Plantagenet, föregångare, pretendenter och konkurrenter. Religionen var i sig ett janusansikte, till hälften de troendes hemvist, till hälften fromlarnas och kejsarnas arena.

Henrik personligen blev kvar i något slags katolicism, av liturgisk vana, trots att han förkroppsligade brytningen med Rom. Han ville bara beslagta klostrens rikedomar och hyra in lojala biskopar som lät honom gifta sig så ofta det behövdes för att stadga dynastin. En enda son räckte inte långt i den höga barnadödlighetens tid. Därtill svepte pest, tyfus och svettsjuka i vågor över London. Thomas Cromwell blev Henriks stöd och redskap, blev hans grå skugga, som oundvikligen växte, tog över initiativen och gjorde kungen till sin färgglada eminens. Då måste systemet göra sig av med honom.

Man går mycket nära för att se den oansenlighet som avger sådan intensitet

Man talar alltför ofta om brytningstider och det kan låta som en uppgivenhetens kliché: inget finns att göra därför att det förflutna och framtiden abstrakt kolliderar i nuet. Men Hilary Mantel lyckas konkretisera en brytningstid där idévärlden och plogfåran, kungens gud och nunnans Gud, hertigdömena och bondtegarna stred om företräde. Hon ställer inte så kallade epoker eller kulturer front mot front, drar inte märkpennan över ”brytningstid”. Vi har ju historiskt facit, en tillgänglig referensram på Wikipedia. Därför behöver hon inte slösa bort tid på tydliga handlingslinjer utan kan berätta inifrån nuet, berätta från nu till nu, via en jagform i tredje person singularis. Det är en paradox, men avgörande. Cromwells röst – jag/han – avskiljs utan särskild åtgärd från textens övriga, otaliga han. Efterhand är det ett ord som en lysmask. Man går mycket nära för att se den oansenlighet som avger sådan intensitet.

Val av pronomen är bara ett av Mantels beslut när hon skapar stilen som radikalt omstöper vår bild av det redan kända. Säkert beror det på att ett jag är självframhävande i upplevelsen av tid och rum och känslor. ”Han” ingår däremot i ett slags kollektivt nu som inte graderar vad som sker beroende på sakens närhet till hans person. Han upplever tillvaron så som du upplever ditt just nu – och ett annat just nu om till exempel tjugotvå timmar – flera önskemål att tillgodose samtidigt, hundpromenad, tandläkartid, Zoommöte, input från mediakakofonin och solnedgångar och räkfrossa på sociala medier, oro för barnens framtid och solfläckarna som präglar världsvåldsorgier du inte förmår ta in på allvar och isen smälter. Pandemin. Alltings oerhörda samtidighet, så helt avgörande i människans varseblivning, har Hilary Mantel förverkligat som tidsperspektiv i en historisk miljö som varit sönderfiktionaliserad. Hon lagar den och ger den en volt tillbaka till dess verklighet.

Den första Cromwellromanen ”Wolf Hall” hade stödpunkter i hans biografi, från barndomen som pryglad pojke på blodig kullersten i Putney, till advokaten och familjefadern som dras in i det politiska spelet, där han som sin motpart möter Anne Boleyn. Andra delen ”För in de döda” utspelas under ett enda år. Den intelligenta maktspelaren Anne B åstadkommer blott en dotter och Henriks onåd öppnar för bakdant, hovintriger. Cromwell förbereder en anklagelseakt med minst sex älskare, varav en i incest. ”Spegeln och ljuset” börjar på avrättningsplatsen där hennes huvud just skilts från halsen av ett svärdshugg, sedan hon raskt snyggat till sig genom att rätta till hättan.

Drygt fyra år senare speglar Cromwell hennes öde, men inte betjänad av en hänsynsfull svärdsman, utan en trög huggare. De tre verken har samma klang men där det första hölls på linje av ett stort tidsförlopp i flera länder och det andra är ett slags kammarspel, förtätat, är ”Spegeln och ljuset” ett moln av splitter, vilket ligger i sakens natur. Cromwells och Henrik VIII:s planer och principer attackeras inte bara utifrån. Kärna och vilja råkar i upplösning när maktens mättnad gör den alerte mannen trygg. Alltings samtidighet spelar fortsatt mot hans sinnen. Men han är nu adlad. Och vågar blunda.

