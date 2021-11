Silk Sonic och Curtis Hardings retrohyllningar är skamlöst underhållande

Soul/r'n'b Silk Sonic ”An evening with Silk Sonic” (Warner) Bästa spår: ”Skate” Visa mer

Att Bruno Mars och Anderson .Paak bildat r'n'b-duon Silk Sonic är knappast det galnaste resultatet av pandemins inställda konserter, men ett av de mer välkomna. Att de två amerikanska artisterna kompletterar varandra blir tydligt redan på debutalbumets korta introlåt: Bruno Mars med sin energi och förmåga att slipa fram hits som sätter sig och Anderson .Paak med sin mer bakåtlutade, och kanske därför kreddigare, framtoning.

På ”An evening with Silk Sonic” har Bruno Mars hängt av sig 80-talskostymen från ”Uptown funk” och köpt duon en enkelbiljett rakt in i 70-talet. Albumet blir en nästan skamlös hyllning till årtiondets soul, funk och vinröda sammet, vilket ofta resulterar i ett efterlängtat sväng och en plötslig önskan om fler klubbkvällar, men ibland för tankarna – motvilligt – till Austin Powers. Duon är förstås inte utan självdistans, att de leker med gångna grepp och klyschor blir tydligt i både musiken och texterna – ”I'm sippin' wine in a robe, I'm look too good to be alone” – och det är både uppfriskande och underhållande, men humor i musik är svårt.

I övrigt är albumet, förstås, snyggt producerat, och flera låtar utanför singlarna har hitpotential. Men samtidigt finns här något som skaver, som om musiken slipats så pass len att den blir svår att hålla i en längre tid.

Curtis Harding. Foto: Matt Correia

Även Atlantamusikern Curtis Hardings tredje album ”If words were flowers” tycks vara sprunget ur en samtid satt på paus, men med blicken fäst på den kommande ljusningen, eller åtminstone på de små glimtar som en begränsad vardag ändå kommer med.

”Now in this present darkness/All ears just listen”, rappar han på albumets andra spår ”Hopeful”, och det är precis vad man gör. Curtis Hardings softa röst är svår att inte lystra till, särskilt när den får sällskap av liveinstrument och gospelkörer, eller när den på ”Where's the love” gör ett slags blinkning till Black Eyed Peas 18 år gamla låt och frågar sig var kärleken tagit vägen.

Curtis Harding har alltid vänt sig bakåt för sina musikaliska influenser, men pandemin verkar ha fått honom att, i likhet med Silk Sonic, förstärka den ambitionen. Här ekar psykedeliskt 60-tal, tidig hiphop och soul, men också smygande jazz. Det hade kunnat bli mossigt, men samtida eller bara oväntade komponenter, som de spejsade syntharna på ”Explore”, lyfter albumet från hyllningsfacket.

”If words were flowers” är elegant utan att riskera att bli opersonligt, underhållande utan att riskera att bli plojigt, och ett av de bättre album som pandemin gett oss.

