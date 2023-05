Simon Magnusson: Att ghosta går emot grunden för mänskliga samtal

Jag har ghostat och blivit ghostad. Nyligen blev jag förtjust men efter två dejter slutade hon svara. Som samtalsforskare analyserar jag det fysiska hejdået i efterhand. I ansikte mot ansikte-samtal räcker det med en 0,2-sekunders paus för att något förmodligen är fel.

I efterhand fattar väl jag att she just wasn’t that into me, den kaxiga linje som Molly Hultkvist (DN 4/5) och Nooshi Dadgostar (Fördomspodden #181) förordar. Men det handlar inte om huruvida budskapet så småningom går fram. Det handlar väl om mänsklig socialitet.

Att ghosta går emot hur vi annars gör när vi pratar. Under 1960-talet började Harvey Sacks med flera vid UCLA att finkornigt undersöka hur människor faktiskt gör när vi pratar med varandra. Han kartlade samtalsmönstren som gör att vi över huvud taget förstår varandra, och fann en ordnad arkitektur med många regler som vi alla bidrar till att upprätthålla. Dom bärande väggarna i denna arkitektur är något som kallas närhetspar. Det innebär två sammankopplade repliker, ett slags språkets kemiska bindningar. Repliken ”hej!” är sammanbunden med ett efterföljande ”hej!”, på samma sätt följs en fråga av ett svar och ett förslag av ett accepterande eller ett nekande. Så är det bara. Bryter vi mot närhetsparens kraft blir det trassel: ”Han hejade inte tillbaka” eller ”Men svara för guds skull på frågan!” När dessa bindningar bryts, det vill säga när ett svar på en fråga uteblir, är responsen märkbart frånvarande. Detta blev plågsamt tydligt när Norrtäljepolitikern, som chockhöjde kommunfullmäktiges arvoden, tog 30 sekunder på sig att svara på journalistens fråga. Förläng dessa 30 sekunder till veckor så har vi ghosting.

Ghosting, benching och zombieing (DN 2/5) är kanske nya ord, men mekanismerna och förklaringarna är gamla. Det är, samtalstekniskt sett, tyvärr helt förståeligt att vi ghostar varandra. Samtalsforskaren Anita Pomerantz har genom studier av naturliga samtal förklarat varför vi undviker att säga ”nej” till någon. Vissa handlingar är att föredra och negativa besked är inte sådana. Jakanden är oproblematiska i samtal medan nekanden kräver ohyggligt mycket mer arbete. Tackar man nej till en festinbjudan hittar man på att man tyvärr inte kan just den dagen. Ingen vettig människa säger ”nej, jag vill inte”. På samma sätt har samtalsforskarna Frith & Kitzinger beskrivit att människor som avböjer sex sällan gör det genom att säga ”jag vill inte” utan snarare ”jag har ont i huvudet” eller ”jag måste upp tidigt imorgon”. Så utifrån empirisk forskning är det förståeligt att man inte dumpar sin dejt genom att säga att man inte vill ses igen. I stället trasslar vi in oss i mer eller mindre sanningsenliga orsaker till varför man inte kan. Men har teknologin gett oss en enklare utväg – att bara försvinna?

Visst rör det sig om en kärlekens instrumentalisering där vi saluförs och shoppar. Öppet köp! Vi avtrubbas svajp för svajp, men som interaktionsforskare känner jag mig kallad att inta rollen som Magdalena Ribbing och påminna om att även appdejting är en högst social aktivitet bedriven av kännande människor. Det är inte teknologin som ghostar, det är användarna. Och jag lovar att närhetsparens styrka inte kommer avta även om vi tror vi överlistat dessa. Det kommer bara leda till avstånd där närhet blir ännu svårare. Förresten så fick jag efter några veckor svar: ”Jag är inte redo att dejta just nu.” Det var en sådan lättnad att få ett svar (läs: en (uppdiktad) orsak för varför hon inte kunde). Hon fullbordade närhetsparet – et in terra pax – och det är allt jag förespråkar.

