Simone Leighs suggestiva skulpturer speglar svarta kvinnors slitgöra

Utställning ”Simone Leigh” Institute of Contemporary Art Boston, USA. Visas t o m 4/9 Visa mer Visa mindre

Skalan är avgörande för Simone Leighs uttryck. Skalan och en oroande dubbelhet. Skulpturerna av kvinnor överskrider mänskliga mått och framstår som gudinnor. Kroppar höljda i guld och glänsande glasyrer eller med en tät, blank svärta som reflekterar evigheten. Skulpturerna kan mäta flera meter på höjden men är oavsett storlek modellerade för hand i lera. Leighs otroligt skickliga känsla för material och proportioner får mig att tappa hakan.

På ICA Boston har nu den afroamerikanska konstnären sin allra första retrospektiva utställning, i kölvattnet av uppståndelsen på Venedigbiennalen 2022 där hon som första svarta kvinna representerade USA och dessutom vann Guldlejonet som bästa konstnär i huvudutställningen.

Läs mer: Kvinnor kliver fram på Venedigbiennalen

Verk gjorda under två decennier visas i Boston, men de från senare år dominerar (varav tio verk var med i Venedig). Kroppsformerna utstrålar en högtidlig värdighet och regerar med ett allvar besläktat med antik egyptisk skulptur. Bara ett par, tre verk i varje rum. Mer får inte plats, och mer behövs heller inte. Leigh laddar också mellanrummen med närvaro. Väggarnas mörkgrå ton förstärker intrycket och skulpturernas samspel skapar eleganta siktlinjer mellan salarna.

Bild 1 av 3 Vy från Simone Leighs retrospektiv på ICA Boston, t v ”Cupboard”, 2022, t h ”Sentinel IV”, 2020. Foto: Timothy Schenck/ICA Boston Bild 2 av 3 Vy från Simone Leighs retrospektiv på ICA Boston, t v ”Last garment”, 2022, t h ”Dunham”, 2023. Foto: Timothy Schenck/ICA Boston Bild 3 av 3 Vy från Simone Leighs retrospektiv på ICA Boston, till vänster ”Sharifa, 2022, till höger ”Anonymous”, 2022. Foto: Timothy Schenck/ICA Boston

Och dubbelheten, ja, den integrerar hon nästan omärkligt i objekten. Eller så att gåtfullheten uppfattas mer intuitivt, ett ruvande obehag som letar sig in i utställningen. Detta trots att hon djärvt korsar krukor och kvinnokroppar i sina verk. Genom ett grovt, rundat handtag i sidan eller med formen hos ålderdomliga krus likställs kvinnor med bruksföremål. Och pekar på århundraden av slitgöra och ojämlikhet.

Huvudlösa ”Martinique” skiner i koboltblå rustning och med kontrollerad lidelse, medan ”Cowrie (Pannier)” helt demaskerar sin underliggande konstruktion. Deras vida kjolform återkommer i andra verk och anspelar på Velázquez hovdamer, men också på ett utrymme där det serveras äppelpaj. I restaurangen Mammy's Cupboard i Mississippi äter man fortfarande inne i en kupolformad kjol, murad efter stereotypen för det svarta hembiträdet.

På kajen utanför ICA i Bostons hamn står bronsskulpturen ”Satellite”, drygt sju meter hög och som tidigare stod på vakt utanför den amerikanska paviljongen i Venedig. En uppförstorad och plattbröstad kvinnlig väktare formad efter en så kallad D'mba. Ett rituellt objekt från Bagafolket i västafrikanska Guinea som ansågs främja fertiliteten och kontakten med de döda. Här med huvudet utbytt mot en parabol, sinnebilden för vår moderna teknologi.

Bild 1 av 3 Simone Leigh, bronsskulpturen ”Satellite”, 2022, mäter 7,3 x 3 x 2,3 meter. Foto: Timothy Schenck/Matthew Marks Gallery/ICA Boston Bild 2 av 3 Simone Leigh, ”Martinique”, stengods, 2022. Foto: Timothy Schenck/ICA Boston Bild 3 av 3 Simone Leigh, ”Anonymous”, detalj stengods, 2022. Foto: Timothy Schenck/Matthew Marks Gallery/ICA Boston

Skulpturens koncentrerade form liknar Giacomettis tidiga skulpturer. Och Leighs materiella sensualism har genomgående ett tydligt släktskap med Louise Bourgeois, som i sina ”Femme maison” från slutet av 1940-talet också sammankopplade kvinnor och hus.

Men Leighs surrealistiska kombinationer är jordade med rötter som går ännu längre bakåt. Med förfining visar hennes skulpturer att den tidiga modernismens intresse för det primitiva når ända ner i kolonialismens brutalitet. Eller som hon säger i katalogen: ”För att kunna säga sanningen måste du hitta på det som saknas i arkiven.”

Hon förtätar tidslager och återvinner magiska föreställningsvärldar för att gestalta slaveriets efterverkningar i dagens USA. Men tack och lov lämnar hennes långsamt verkande konst alla övertydliga bildlösningar därhän.

Bild 1 av 3 Simone Leigh, detalj från ”Last garment”, 2022. Foto: Timothy Schenck/Matthew Marks Gallery/ICA Boston Bild 2 av 3 Simone Leigh, ”Dunham”, brons, 2023. Foto: Timothy Schenck/Matthew Marks Gallery/ICA Boston Bild 3 av 3 Simone Leigh, ”Cupboard”, brons och guld, 2022. Foto: Timothy Schenck/ICA Boston

Därför blir också ett mer uppenbart verk som ”Last garment” mindre lyckat. Och dess stora utrymme i utställningen obefogat. En svart kvinna står böjd över sin tvätt och reflekteras i en jättelik grund bassäng. Bronsfiguren omges av det svarta vattnet och har Bostons hänförande hamninlopp som fond genom rummets panoramafönster.

Visst, jag kopplar ihop vattnet här inne och det där ute med ”den svarta Atlanten”, med slavhandeln och den svarta diasporan. Det är effektfullt, fast lite för bokstavligt. Ändå kompliceras helheten genom den nya, märkliga skulpturen ”Dunham” strax intill, en kvinna och samtidigt ett redskap vinklat i samma arbetsställning.

Kanske begränsas min inlevelse av att jag är man och vit. Leigh betonar i katalogen att hon i första hand riktar sig till andra svarta kvinnor, de enda som på djupet kan uppfatta vidden av alla referenser i hennes skulpturer.

Även om jag anser att konst skapar betydelser unika för varje betraktare, är det lätt att förstå hur hon tänker. För Leighs tid är äntligen nu, efter att hennes keramiska arbeten länge passerade obemärkta.

Simone Leigh , ”Jug”, 2022, stengods. Foto: Museum of Fine Arts Boston

Simone Leigh ingår i den massiva våg av svarta konstnärer som befinner sig i konstvärldens fokus sedan en tid. Och blir så dubbelt aktuell genom sitt hantverkskunnande och jordnära material. Två komponenter som också trendar starkt.

Ett komplext verk som ”Jug” visar att Leigh verkligen förtjänar all uppmärksamhet. En kroppshög vitglaserad kanna, samtidigt avskräckande och lockande. Full med otäcka utväxter, som ögon eller munnar med vassa tänder. Det är kaurisnäckor vars historiska laddning Leigh utnyttjar – snäckan användes som betalning i slavhandeln.

Ett systerverk med samma titel ingår i den ögonöppnande utställningen ”Hear me now” som parallellt visas på Museum of Fine Arts, Boston (t o m 7/7). Där står Leighs kanna omgiven av verkliga kärl, en gång använda för att förvara mat eller vatten. Likt stora höganäskrus, fast tillverkade av slavar i Edgefield, South Carolina,under 1800-talet.

Förvaringskärl i stengods av David Drake, 1857. Foto: Museum of Fine Arts Boston

Så gott som alla krukmakarna har förblivit anonyma, utom David Drake som här stiger fram ur historiens mörker. Han kunde läsa och skriva trots att det var förbjudet för slavar, och signerade sitt lergods. Inte mycket annat är känt om honom, bara poetiska enradingar som denna finns kvar: ”I wonder where is all my relation, friendship for all and every nation.”

Behärskningen i Drakes längtan efter sin familj som splittrats och fått nya ägare är hjärtskärande. Amerikanska institutioner har först nu börjat intressera sig för Drakes krukor, som går för miljonbelopp på auktioner.

I utställningen på Bostons MFA finns också en mängd kusliga ansiktskärl, som med uppspärrade ögon och blottade tandrader anknyter till bulorna på Leighs vita objekt.

Ansiktskärl, Miles Mill Pottery, 1867–1885, på Museum of Fine Arts, Boston. Foto: The Metropolitan museum of arts/Museum of Fine Arts Boston

De grimaserande krukorna gjorde man för eget bruk och ställde på gravar för att skydda de döda. New York Times konstkritiker Roberta Smith beskriver träffande att ansiktskärlen ”inte berättar om historien i lika hög grad som de bebor den”.

Samma respektfulla förkroppsligande finns i Leighs suggestiva skulpturer, på en gång sammanhållna och solitärer i hennes mäktiga, oavbrutet fascinerande retrospektiv. Och den fasansfulla period som utställningen med Drakes keramik levandegör visar att hennes förbindelse bakåt är obruten. Deras verk kommer ju ur samma lera, från samma jord.

Fakta. Simone Leigh Född 1967, uppväxt i en starkt segregerad del av Chicago. Föräldrarna kom till USA som missionärer från Jamaica. Blev historisk på Venedigbiennalen 2022 när hon som första afroamerikanska kvinnliga konstnär representerade USA. För sin medverkan i huvudutställningen samma år erhöll hon det prestigefyllda Guldlejonet. Utsågs nyligen till en av världens 100 mest inflytelserika personer av Time Magazine. Tidskriften listar årligen framstående politiker, vetenskapsmän och konstnärer och menar att Leigh ”förändrar berättelsen för svarta kvinnor”. Inspireras av keramiken som slavar i Edgefield i södra USA drejade under 1800-talet. Och särskilt av krukmakaren David Drake, en av få som har identifierats genom att han signerade sina krus med poetiska meningar. Drev under hösten 2014 ”Free people's medicine clinic”, en vårdcentral enbart för svarta i Brooklyn. Hennes sociala konstprojekt ville balansera ojämlikheter och lånade sin titel från Svarta pantrarnas medicinska volontärarbete. Visa mer Visa mindre

Läs mer om konst.