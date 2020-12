Sir David Attenborough: ”Det måste finnas en stor skara som säger: gör något!”

Fakta. Greta Thunberg

Föddes i Stockholm den 3 januari 2003. Hon är 17 år.

Efter att ha hört talas om klimatförändringarna på en lektion i andra klass fördjupade hon sig i ämnet, bland annat genom dokumentärfilmer.

I augusti 2018 började hon skolstrejka för klimatet utanför Sveriges riksdag. Sedan dess har Fridays for future vuxit till en global rörelse.

Hennes tal är utgivna under titeln ”No one is too small to make a difference” (Penguin) Hon har tillsammans med sin familj skrivit boken ”Scener ur hjärtat” (Polaris).

Går nu första året på gymnasiet och är aktuell som huvudperson i Nathan Grossmans dokumentärfilm ”Greta”.

Under hösten har sir David Attenborough och Greta Thunberg mötts digitalt vid flera tillfällen för att samtala om filmerna – och om klimatkrisen och den ekologiska krisen.