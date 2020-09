Sir David Attenborough nya Instagram-konto fick miljontals följare i rekordfart

Naturlegendaren Sir David Attenborough startade under torsdagen ett Instagram-konto, som under ett dygn fick närmare tre miljoner följare. Attenboroughs första inlägg var en video där han varnar för hoten mot klimatet. Syftet med det nya kontot är att sprida information om planetens hälsa.

– Som vi alla vet är planeten i fara. Kontinenter står i brand, glaciärer smälter, korallrev dör och fiskar försvinner ur havet. Listan fortsätter och fortsätter. Men vi vet vad vi måste göra och därför använder jag det här, för mig nya, sättet att kommunicera, säger Sir David Attenborough i Instagram-videon.

En timme efter det första inlägget hade naturprofilen en miljon nya följare. Således sattes nytt Guinness-rekord i att på kortast tid nå en miljon följare. De kommande veckorna kommer Attenborough att publicera fler videor där han förklarar olika problem och hur dessa kan lösas.



Kontot styr han med hjälp av kollegorna Jonnie Hughes and Colin Butfield. Den senare nämnda verkade som producent för den bioaktuella filmen ”David Attenborough: A life on our planet”.

I början av november släpper ”Planet Earth”-ikonen boken ”Ett liv på vår planet” som är en skildring av 94-åriga Attenboroughs liv som naturfilmare.

– Den här boken är mitt vittnesmål och min vision för framtiden. Den är berättelsen om hur vi kom att begå detta vårt största misstag och hur vi, om vi agerar nu, fortfarande kan rätta till det, säger Sir David Attenborough om den kommande boken.

I boken tar han upp akuta utmaningar som planeten står inför och omfattningen av den förlust av biologisk mångfald som ägt rum under hans livstid. Boken släpps den 6 november via Natur & Kultur.

