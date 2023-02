Sista dansen för mannen med de magiska magrutorna i ”Magic Mike's last dance”

Drama ”Magic Mike’s last dance” Regi: Steven Soderbergh. Manus: Reid Carolin. I rollerna: Channing Tatum, Salma Hayek, Nancy Carroll, Caitlin Gerard, med flera.Längd: 1 tim 52 min (barntillåten). Språk: engelska. Biopremiär Visa mer

”Det finns inget sexigare än en kropp i rörelse.”

Orden yttras sent in i ”Magic Mike’s last dance” från en teaterscen, men för filmkonsten är det en gammal visdom. Inom rörlig bild har kroppen alltid varit ett centralt motiv – i allt från Eadweard Muybridges rörelsestudier till Gene Kellys dansnummer och Michelle Yeohs slagkraftiga stunts.

En av vår tids mest kända filmkroppar tillhör Channing Tatum, som innan skådespelarkarriären strippade under namnet Chan Crawford. När han nu gör sig redo för Mikes sista dans intas registolen återigen av Steven Soderbergh (andra filmen, ”Magic Mike XXL”, regisserades av Gregory Jacobs – samtliga är skrivna av Reid Carolin).

Pandemin har dödat Mikes möbelfirma och han tvingas ta ströjobb. Bland annat som bartender på ett välgörenhetsevent, vars nyseparerade värdinna Maxandra Mendoza (Salma Hayek) får nys om drinkblandarens förflutna. Framåt småtimmarna förhandlar hon till sig vad som liknar en torrjuckversion av ”Kama Sutra”, utfört mot en glasdörrsutsikt över en stålblå Miamiskymning. Extasen får Maxandra att locka med Mike till London där han får chansen att sprida vidare magin som showregissör.

På teatern The Rattigan spelas den tråktraditionella ”Isabel Ascendant”. Om en kvinna som slits mellan kärlek och dygd – som vanligt. Men varför ska hon behöva välja? Eller ens nöja sig med två män? Idén föds till en modernisering som parar ihop manlig striptease med feministisk frigörelse.

Fokus ligger lika mycket på männens magrutor som den kvinnliga blicken. Att se Salma Hayeks blick gnistra av njutning är en ren fröjd. Det enda trista med huvudrollsinnehavarnas kemi är att den stjäl strålkastarljus från omgivningen. Man saknar den broderliga lagandan som var så central i föregångarna, som här bara antyds kort när Mike videosamtalar med ex-kolleger.

De nya talangerna – talande nog hopbuntade i eftertexterna under rubriken ”the dancers” – förblir anonyma bortom sina explosiva nummer. Där är åtminstone Soderbergh noga med att visa kärlek och respekt, utan självuppmärksammande foto eller klippning.

Vid ett tillfälle beröms Mike för att han ”rör sig som vatten”, vilket minner om Bruce Lees gamla mantra om att ”vara som vatten”. Liksom kampsport kan ju dans fungera som självförsvar. Som en kamp för självständighet, som ett försök att krossa barriärer – såväl klassmässiga (den manliga arbetaren och överklasskvinnan) som kulturella (striptease på teaterscen). Vilket i viss mån även speglar Soderberghs och Tatums karriärmässiga rörelser mellan smalt och brett, fint och fult.

Förmodade motpoler som så lättsamt paras ihop i denna avslappnade final på 2000-talsfilmens spänstigaste trilogi.

Se mer. Tre dansanta dramer: ”Flashdance” (1983), ”Dirty dancing” (1987), ”Strictly ballroom – de förbjudna stegen” (1992).

