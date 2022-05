Sjöjungfruliv med mycket humor

BILDERBOK Klara Nordin Stensö ”Den lilla sjöjungfrun” Rabén & Sjögren, från 3 år Visa mer

Det tidlösa traumat att vara minst i syskonskaran. För liten att leka ute på kvällen eller att alls få vara med. H C Andersen visste mycket om det. H C Andersen, vars sagor blivit ”kapade” av Disney och kompani. För nej, det är inte det bolaget som uppfunnit ”Den fula ankungen”, ”Kejsarens nya kläder” eller ”Den lilla sjöjungfrun”. Originalsagorna, liksom hans övriga 151 berättelser, skrev Hans Christian Andersen för 150 år sedan. Han, fattigpojken, vars förtrollande berättartalang förde honom in i salongerna. Men fick han verkligen vara med på riktigt? Nix, i stället gick han genom livet som en ständig outsider och kärlekskrank längtare. Fast berätta sagor, det kunde han! Och skildra utanförskap, liksom inspirera generationer av författare.

Klara Nordin Stensö barnboksdebuterar med en högst egen tolkning av ”Den lilla sjöjungfrun”. Borta är sjöjungfruns fruktansvärda kval då hon offrar sin vackra sjöjungfrustjärt för två ben och möjligheten att närma sig människoprinsen hon älskar. Borta är hennes plåga och stumhet, den som uppstår då ursjöjungfrun offrar sin tunga och röst.

Något sådant skulle Klara Nordin Stensös lilla-syster-jungfru aldrig gå med på. Hon är minst i systerskaran och i ständig protest över att ständigt hamna i bakvattnet då storasystrarna fräser upp mot ytan. Själv blir hon kvarlämnad i frustration på havets botten. ”Du kan inte följa med, säger dom. Din stjärtfena är alldeles för pyttig.”

Men precis som en gång Astrid Lindgrens Lotta på Bråkmakargatan, blir minsta syster rasande. Allt kan hon ju göra. ”Så stor är jag.” Med obstinat hårtofs simmar hon runt i familjens vardagsrum där bokhyllan rymmer titlar som ”Ålevangeliet”, ”Den gamle och havet” och ”Pippi i Söderhavet” och fortsätter in i det förbjudna storasysterrummet där havets filmposters annonserar ”När mörten tystnar” och ”Pulp Fishtion”. Vuxenblinkningar, javisst, men detta är en bok med många havsbottnar för både stora och små.

”Den lilla, lilla sjöjungfrun” är en riktigt liten läsquenell. Annorlunda och humoristisk.

”Den lilla, lilla sjöjungfrun” är en riktigt liten läsquenell. Annorlunda och humoristisk. Med, som sagt, en rad vinkningar åt oss alla landkrabbor. Som när lillasyster följer pappa till affären för att bocka av inköpslistan: sjögurkor, havsrosor, minimusslor… och förstås tjatar om det senaste numret av serietidningen ”Fryst” där Olof och Elsa stoltserar på omslaget.

Klara Nordin Stensös grönrosa bilder i tusch och akvarell sprattlar glatt fram med roliga detaljer och är klart starkare än texten. Berättartråden, som inledningsvis börjar så frifräsigt lovande, blir såsmåningom allt för tidigt och snopet avknipsad sedan den argt pigga lillasystern, efter några nerdyk i det svallande familjelivet, plötsligt och utan förvarning blir omfamnad och omhuldad av sina fem äldre systrar. Men vad hände där? Och hur? Berätta mer!

