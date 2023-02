Sjövild och hjärtevärmande romantisk komedi öppnade Berlinfestivalen

Från den vin- och sexälskande ”Halvmannen” Tyrion Lannister i ”Game of thrones” till en trulig, intellektuell konstnär i kulturelitens New York. Det är tvära kast på jobbet för Peter Dinklage. I ”She came to me” spelar han Steven, en operakompositör som drabbats av tidernas skrivkramp och dessutom har en ansträngd relation till sin fru och tidigare terapeut (Anne Hathaway). Hans kreativa kramp släpper först när han råkar snubbla från kajkanten efter att ha blivit förförd av en sjökapten (Marisa Tomei) på en bogserbåt mitt på blanka eftermiddagen.

– En dödsseriös rollfigur som faller ner från en kaj och komponerar ett libretto medan han befinner sig under vattnet, det tycker i alla fall jag är stor humor. Däremot tror jag inte att min rollfigur är medveten om att han är med i något roligt. Om man spelar komedi som om man vore med i en Bergman-film så blir det oftast roligare, ler Peter Dinklage när han på torsdagen mötte världspressen med sotarluva och ett stort svart piratskägg.

Peter Dinklage i ”She came to me”.

Grundidén till filmen snodde Rebecca Miller från en av sina egna gamla noveller som hade ett liknande tema. I manuset till ”She came to me” adderade hon en romantisk tonårsförälskelse och en kvinnlig rollfigur som har en hemlig ”romans” med Gud och drömmer om att bli nunna.

– Jag försökte väva ihop dessa tre olika sorters kärlek till en film om radikal kärlek. Hat och kärlek är de två stora drivkrafterna, och av dem är ju kärlek att föredra eftersom den står på den goda sidan och har kraften att förändrar människor i grunden, säger Rebecca Miller som tidigare ligger bakom filmer som ”Personal velocity” och ”Maggie's plan”.

Peter Dinklage menar att rollen som Steven kom vid exakt rätta tidpunkt i hans liv. Vid 53-års ålder står han i ett vägskäl och kan identifiera sig med sin rollfigur.

– Jag kunde varken ha spelat den här rollen för 20 år sedan eller 20 år framåt i tiden, säger Dinklage som dock inte har upplevt samma sorts kreativa skaparkris som sin rollfigur.

– Vi skådespelare är ju helt beroende av andra för att kunna skapa och måste därför sitta och vänta på att jobben ska komma. Det är lite annorlunda för kompositörer, författare och konstnärer som ju kan skapa alldeles på egen hand. Men som skådespelare kan man antingen vänta passivt på inspiration eller så söker man efter den aktivt, säger Peter Dinklage som säger sig vara mest inspirerad av litteratur.

Bild 1 av 2 Anne Hathaway på filmfestivalen i Berlin. Foto: STEFANIE LOOS Bild 2 av 2 Rebecca Miller öppnar Berlins filmfestival med romantiska komedin ”She came to me”. Foto: Christopher Tamcke/Shutterstock Bildspel

Hans medspelare, Anne Hathaway, tycks snarare få sitt kreativa bränsle från filmvärlden. I Berlin passade hon på att slå

– Jag är en ”cinemaholic”, mitt hjärta bultar för film och ju fler olika sorter desto bättre. Med tanke på den osäkra framtiden för publikkulturen, så tror jag att det är viktigt att älska alla typer av filmer och verkligen dyka upp personligen på bio för att den här konstformen ska överleva, säger Anne Hathaway.

I Berlin har många jämfört den lite uppskruvade spelstilen i ”She came to me” med de gamla screwball-filmerna från Hollywoods guldålder under 30- och 40-talen. Anne Hathaway tittade också på många filmer med Giulietta Masina som var Federico Fellinis fru och musa.

– Hon var mitt ankare. Hennes spelstil var lite screwball på italienskt vis, men hade också så mycket djup och patos mitt i det komiska. Och jag plöjde genom de få nunnefilmer jag kunde komma över och hittade mest inspiration från Luis Buñuels ”Viridiana”, säger Anne Hathaway.

Något dygn före torsdagens öppningsgala med ”She came to me” fick Rebecca Miller veta att den ukrainska presidenten Volodomyr Zelenskyj kommer att hålla ett tal live via länk från Kiev.

– Fantastiskt. Det är förstås en stor ära eftersom han är en hjälte. Jag hoppas att den här filmen är att slags goodwill-ambassadör för många länder och för USA. En väg till en fredligare värld är konstnärligt utbyte över nationsgränserna, säger Rebecca Miller.

