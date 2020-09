Sjöwall-Wahlöö var paret som revolutionerade den svenska deckaren

Johan Erlandsson läste Sjöwall-Wahlöös tio kriminalromaner som tonåring. Ett K Special-program påminde 2006 om författarnas begåvning och särart.

Men det var en annons om en svindyr lägenhet på Södermalm som väckte hans idé om att skriva en bok om det så samspelta deckarparet.

– Annonsen beskrev hur kommissarie Martin Becks lilla lägenhet i filmversionen var till salu vid Bergsunds strand. Huset där Peter Haber och Ingvar Hirdwall, med sina ”stänkare”, är grannar, säger han.

– Maj Sjöwalls och Per Wahlöös kommunistiska romanprojekt hade helt enkelt förvandlats till ett säljargument på en kapitalistisk bostadsmarknad, ungefär.

Erlandsson, till vardags reporter på Kommunalarbetaren, förstod att det fanns en bra story här.

Sommaren 2017 träffade han Sjöwall för första gången. Mötet föregicks av att hon ville läsa hans biografi om Allan Edwall innan hon bestämde sig för att medverka i hans bok. Deras samtal fortsatte i Skåne och Stockholm fram till hösten 2019 när hennes sjukdom inte längre tillät fler intervjuer.

– In i det sista var hon otroligt skarp, klar och minnesrik. Hon kunde med en enorm detaljrikedom berätta historier som utspelade sig för sextio år sedan.

Maj Sjöwall och Per Wahlöös kriminalromaner blev startskottet för det svenska deckarundret. Foto: Torbjörn Andersson

Vad ser du i dag som de tio kriminalhistoriernas styrka?

– Det är fortfarande väldigt många spännande tidsbilder i bokserien från den här mycket avgörande samhällsperioden runt 1968. Stockholmsskildringar till exempel som jag – som växte upp i Täby – var fascinerad av som ung. Liksom de autentiska inifrån-skildringarna från Vietnamdemonstrationerna som de själva gick med i, svarar han.

– Och även om persongalleriet i boken ibland är schablonartat så håller fortfarande de gedigna porträtten av poliskommissarie Martin Beck och hans kollegor Lennart Kollberg och Gunvald Larsson.

I din bok lyfter du också fram några tidstypiskt vedervärdiga kvinnoporträtt av ”nymfomaner” och ”gratishoror”.

– Ja, kvinnoskildringarna är ofta väldigt stereotypa och ett stort problem vid läsningen i dag. De sticker i ögonen. Vem vet, i framtiden kanske böckerna kommer att kräva något slags förklarande text.

Johan Svedjedal, litteratursociolog vid Uppsala universitet, poängterar i ”Boken om Beck” att de båda deckarförfattarna hade en ”ganska finfördelad känsla för klassorättvisor och oerhört dålig känsla för könsorättvisor”.

Maj Sjöwalls och Per Wahlöös kompromisslösa vänsterpolitiska ställningstaganden är en annan omständighet som sticker ut i dag.

Åsikterna kom inte hemifrån.

Båda växte upp i rejält borgerliga hem: Pers far Waldemar Wahlöö var tidningsman med våning på sjangdobla Magnus Stenbocksgatan i Lund, tillika chef för Sydsvenskans Lundaredaktion. Majs far Will Sjöwall var framgångsrik hotelldirektör - familjen huserade i en sjurummare på Norr Mälarstrand med hembiträde och egen ö i skärgården.

De unga författarna revolterade snart mot sina föräldrar. En skarp kritik mot socialdemokratin var själva utgångspunkten när de sommaren 1963 inleder arbetet med ”Roseanna”, den första av deras tio brottsberättelser.

– Det är faktiskt lite svårt i dag att förstå deras hårda kritik mot socialdemokraterna, menar Johan Erlandsson. Partiet då var ju nästan vad Vänsterpartiet är i dag och man införde en rad reformer för ett jämlikare och rättvisare samhälle.

– Maj Sjöwall hävdade att man i dag inte kan förstå hur fel och svekfull socialdemokratin var då. Fast när framtida generationer läser de här böckernas samhällskritik så kanske de kommer hitta saker i den som de tycker är riktiga. Till exempel när det gäller polisbrutalitet – som vi nu ser i Black lives matter-rörelsen.

Per Wahlöö och Maj Sjöwall växte båda upp rejält borgerliga hem – och revolterade snart mot sina respektive föräldrar. Foto: Roland Schröder

Ser du några likheter mellan Sjöwall-Wahlöös kritik av samhället och de nutida svenska deckarna?

– Det finns ju korn till en liknande kritik i till exempel Stieg Larssons kriminalromaner, hos Anders Roslund och Börge Hellström liksom i Arne Dahls tidiga böcker. Malin Thunberg Schunke är en annan sådan författare.

– Vad Sjöwall-Wahlöö gjorde var ju att de satte samtiden och samhället rakt in i kriminallitteraturen. Det såg och ser fortfarande deras efterföljare. I dag förväntar sig nog många läsare något slags lager av samhällsskildring i kriminallitteraturen.

Vad var deras unika tillgång som författare?

– Hur otroligt sammantvinnat deras språk var. När man läser deras texter så går det inte att se vem som skrivit vad, om man inte kollar handstilen i originalmanusen, svarar Johan Erlandsson.

– Att de delade samhällssyn gjorde det nog också lättare att skriva ihop. De var ense och med framgångarna hamnade de i en sanndröm med skrivandet. Det var en väldigt härlig period för dem.

Johan Erlandsson träffade Maj Sjöwall för första gången 2017. Deras samtal pågick i två år tills hennes sjukdom inte längre tillät intervjuer. Ett år senare dog författaren. Foto: Johan Bergmark

Författarparets vardag var samtidigt inte sällan turbulent, ibland direkt våldsamt:

Alkohol fanns ofta med och Per Wahlöö drabbades ofta av svartsjuka. Upprepade gånger ska misshandel ha förekommit, uppger Maj Sjöwall i boken. Deras nattliga skrivsessioner skulle samtidigt förenas med föräldraskap. Trots de internationella framgångarna böckerna fick försvann mycket pengar i dåliga avtal och skattekrångel.

– Våldsamheterna i deras relation kände inte många till, men när jag började skriva boken så var Maj 81 år och vid en punkt i sitt liv där hon inte längre hade något att dölja, tror Erlandsson.

– Men för henne var deras relation trots bråken en riktig kärlekshistoria. Hon var hårdhudad och sårbar på samma gång och älskade verkligen Per. Men det måste ha varit oerhört tufft för henne.

Per Wahlöö dör i förtid i juni 1975.

– Maj gjorde några samarbeten efter att han hade gått bort, men det blev aldrig riktigt detsamma, konstaterar Johan Erlandsson.

Kommer Sjöwall-Wahlöö läsas av nya generationer, säg 2040?

– Det är alls inte omöjligt. För den som vill lära känna den här nittonhundratalsepoken så berättar deras böcker hur den tiden var.

