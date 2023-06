Sjuttioplussaren Peter Gabriel får publiken på fötter

Konsert Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. Peter Gabriel Scen: Avicii arena, Stockholm. Visa mer Visa mindre

Den teatrala dimensionen är fortfarande viktig för Peter Gabriel. Som sångare i tidiga Genesis stod han på scen i röd klänning och rävhuvud eller blomsterkrage. Sedan odlade han både solokarriär och världssamvete på worldbeat. Som sjuttioplussare skämtar han om att mannen vi ser nu är en avatar – inte en föryngrad variant som Abbatarerna – utan 20 år äldre, 10 kilo tyngre och flintskallig. Sedan samlar han sina medmusiker kring en konstgjord lägereld och inleder mjukt med ”Washing of the water” och ”Growing up”.

Men Gabriels ”i/o The Tour” handlar mer om låtarna från hans kommande album än om nostalgi, även om hittarna pytsas ut mellan varven. Ett sådant upplägg hör inte till vanligheterna i dagens arenaformat, men tack vare rötterna i progressiv konstrock har Gabriel en uppenbart tålmodig och nyfiken publik. Visst är det ”Digging in the dirt”, ”Sledgehammer” och ”Solsbury hill” som får folk på fötter. Men även helt nya ”Olive tree” möts av oväntat intensivt gensvar med taktklapp trots att låten inte ingår i raden av singlar som han under våren gett ut vid varje fullmåne.

Konserten är uppdelad i två delar, den stelbenta koreografin ofta ofrivilligt komisk och mellansnacket verkar vara ungefär detsamma överallt, men ger ändå känslan av förtrolighet i den fult ekande hockeygloben. Inför ”Panopticom” handlar det teknikoptimistiskt om AI, medan texten till ”i/o” (input/output) övertydligt kretsar kring hur vi alla är förbundna med varandra. Andra halvan efter paus har en något mer suggestiv prägel med effektfulla ljusskärmar i ”Darkness”.

”Don't give up” blir i sin tur en fin duett med Ayanna Witter-Johnson som även står för cellosolot i stämningsmålande ”And still”, tillägnad Gabriels mamma. Det låter tråkigare än avsett att kalla detta för en arbetsseger snarare än direkt succé. Men på något sätt är det en sådan i sin mest positiva bemärkelse som artisten och aktivisten Peter Gabriel levererar tillsammans med sitt skickliga och dynamiska band. Avslutningsvis med apartheidprotesten ”Biko” som många forsätter att nynna på långt utanför arenan.

