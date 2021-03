Skådespelaren Berit Carlberg är död

Sångerskan, skådespelerskan och revyprimadonnan Berit Carlberg underhöll det svenska folket i ett halvsekel. Hon arbetade med bland andra Jan Malmsjö, Sven-Bertil Taube, Hagge Geigert och inte minst Nils Poppe, vars primadonna hon var i en rad operetter och farser, bland andra ”Spanska Flugan” och ”Vita Hästen”.

Sitt stora genombrott upplevde hon direkt efter Statens Scenskola i Malmö. Blott 25 år gammal spelade Carlberg huvudrollen som Hanna Glavari i ”Glada Änkan” mot Jarl Kulle på Oscarsteatern. Det blev sensation och publikrusning. ”Glada Änkan” gick sju dagar i veckan – i ett och ett halvt år.

– Det var ett sensationellt genombrott som hon fick då, säger vännen och operasångaren Siv Wennberg, som minns sin väninna som en fantastisk scenpersonlighet, med vacker sångröst och en ”naturlig och stark skönhet”.

Utanför scenen kunde Berit Carlberg däremot känna osäkerhet. I en intervju med TT som hon gjorde inför sin 75-årsdag 2017 berättade hon om den sviktande självtilliten, som bottnade i ”jante-mentalitet” under uppväxten i Uddevalla. Ingen fick vara förmer mer än någon annan.

– I hela mitt liv kände jag: jag ska visa dom! Jag är otroligt envis och har mest haft glädje av det. Jag är inte så musikalisk, men jag övade tusen gånger mer än kamraterna – och lyckades.

Mia Poppe, som är dotter till Nils Poppe, berättar om den livslånga vänskapen med Berit Carlberg:

– Hon började hos min pappa när jag var två år gammal, 1971 på Fredriksdalsteatern. Hon hade just fått ett genombrott i ”Glada änkan” på Oscarsteatern med Jarl Kulle. Då ringer far upp henne och vill ha henne som sin primadonna i ”Vita hästen”, och sedan medverkar hon under 17 somrar på Fredrikdalsteatern och är fars primadonna under alla år.

Berit Carlberg blir också en nära vän till Mia Poppe tack vare pappans långa och fina samarbete med henne.

– Hon är gudmor till en av våra söner. Jag och min man medverkar vid den teater som hon driver i Södertälje, Hebbevillan. Hon var en väldigt nära vän till oss. Hon har också jobbat på min mammas teater Poppegården i Helsingborg, där gjorde vi bland annat Strindbergs ”Pelikanen” med stor framgång. Där där gjorde hon också sin sista produktion på scenen, den hette ”Konsten att förkorta evigheten” av Anders Wällhed.

Under pandemin har Mia Poppe tillsammans med sin man och en annan kollega gjort intervjuer för den egna Youtubekanalen Widén-Strand-Poppe.

– Jag har gjort en lång intervju med ”Bibi” som ska sändas på lördag. Den är redan klar, det konstigaste av allt är att hon var hemma hos oss i måndags för att titta på den. Hon var jättenöjd och glad för intervjun och tyckte att det skulle bli roligt att titta på den.