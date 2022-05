Skådespelaren Carla Sehn: ”Vårt liv är en dramakomedi”

Majljuset strilar in i den stimmiga lokalen. Folk yr runt, lyssnar med ett öra i hörlurarna de bär på huvudet. Alla tycks veta var de ska vara och vad de ska göra. De dubbla kamerorna ska på plats, mikrofonerna likaså. Och så skådespelarna förstås.

Carla Sehn har inför scenen svidat om till nästa kostym – ett par krispiga, kritstrecksrandiga byxor och en omlottopp i vinrött. Tre personer har just hjälpt henne att få allt på plats. Någon stoppar ned en mikrofonsändare i hennes strumpa, någon annan lägger sista handen på sminket.

– Det här får ni inte fånga, haha. Det visar inte hur jag brukar ha det, säger hon generat till mig och DN:s fotograf.

Teamet som omger henne skrattar instämmande. Sedan kilar hon i väg för att läsa igenom replikerna en sista gång. När det väl är dags för tagning sänker sig tystnaden i lokalen.

Carla Sehn skrattar när tre personer hjälper henne i ordning – Anna Mirow, maskör, Anna Lundqvist, kostymassistent, och Simon Richert, B-ljud. ”Det visar inte hur jag brukar ha det,” säger hon. Foto: Lars Lindqvist

Det som vanligtvis är ett delat kontorsutrymme ett stenkast från Hammarby kaj i Stockholm är nu iklätt en advokatbyrås skrud. Mellan mörka trämöbler och glasväggar är inspelningen i full gång. Carla Sehn är 27-åringen som återkommande har kallats ett stjärnskott och som synts i produktioner som ”Kärlek och anarki”, ”Älska mig” och ”Sjukt”. Nu gör hon huvudrollen i ”Vuxna människor” – en spinoffserie på filmen med samma namn från 1999. För regi står bröderna Felix och Måns Herngren tillsammans med Adam Pålsson.

Carla Sehn spelar den 30-åriga Mathilda, en nybliven och högpresterande advokat som trevar på kanten till vuxenlivet. Inom henne maler en högljudd monolog, och det ordnade livet börjar krackelera när hennes pojkvän friar.

– Hon är en väldigt ”duktig flicka”, det vill säga en hårt arbetande kvinna. Duktiga flickor börjar ju bli de som regerar världen nu. Hon är en typisk sådan, som har jobbat svinhårt och som kontrollerat sig själv i alla år, säger huvudrollsinnehavaren.

Carla Sehn spelar in en scen tillsammans med Felix Herngren. Han kliver in i sin gamla roll som Frank från filmen, som nu har blivit chef på en advokatbyrå. Foto: Lars Lindqvist

Själv får hon ”småångest” över sin karaktärs kontrollerade tillvaro – med en sjuårig universitetsmerit, en stadig relation och ett perfekt hem.

– Då får jag lite polokragesstrypkänslor. Jag tror att många bara gör det som förväntas av en i livet och kanske inte riktigt vågar ställa sig andra frågor, säger Carla Sehn.

Till skillnad från sin karaktär försöker hon stå utanför och skratta åt ”rollspelet” som är att bli vuxen. Hon gör ofta så – hittar var hon och rollfiguren skiljer sig åt för att sedan hitta sätt att relatera till det. Det där vuxenrollspelet kan handla om när man ska göra något eller när nya flugor skapar något slags masshysteri. Som exempel tar hon racketsporten padel – passande eftersom det finns en disktrasa med orden ”Game, set, padel” längre bort i inspelningslokalen.

– När jag hör ordet ”ska”, att man ska göra det och det, undrar jag: Vem ska? Det enda vi ska är att dö. That’s the thing.

De allra flesta människor känner ju någon gång att de ska någonting. Du ska ju vara på den här inspelningen till exempel?

– Ja, ja, alltså hela tiden. Men det här vill jag ju. Jag tror att de här obehagliga rollspelen uppstår när man ska men inte vill. Jag har försökt ställa mig frågor under livet om vad jag vill göra. Det är väl för att jag inte tycker om att stagnera. Och det är därför jag verkligen kan glädjas åt att vara här.

Carla Sehn spelar huvudrollen Mathilda i tv-serien ”Vuxna människor” som under våren spelas in. Adam Pålsson regisserar tillsammans med Felix och Måns Herngren. Foto: Lars Lindqvist

När Carla Sehn pratar går det fort. Hon kan inte dricka kaffe eftersom koffeinet ytterligare spär på energin, och kallar sig för en adrenalinkicksökare. Skrattar åt sig själv när hon resonerar och suckar ironiskt åt sina filosoferande svar.

Efter gymnasiet sökte hon till Stockholms konstnärliga högskola, men kom inte in. Hon blev ”lite sur”, och började i stället plugga på Handelshögskolan i Stockholm eftersom det var en spännande ”motpol” till den filmiska världen hos så länge varit intresserad av. Hon avbröt dock studierna bara några månader in, och gick vidare till psykologprogrammet vid University of Exeter i England. Även det hoppade hon av efter ett år för att söka till scenskolan än en gång – och fick då ett ja.

Skådespeleriet har följt med henne länge, men när hon satt i sitt studentrum i England och såg dramafilmen ”En kvinna under påverkan” från 1974 föll polletten verkligen ned. Där gör Gena Rowlands rollen som en desperat kvinna vars eskalerande psykiska ohälsa sätter hennes äktenskap i gungning.

– Då landade jag i hur jag vill skådespela och varför det är viktigt för mig. Om man gör en så bra insats som hon gör, då måste man älska det. Jag tyckte verkligen att jag såg det hos henne. Och det var då jag förstod att jag älskar och vill göra det här.

Bild 1 av 2 På små skärmar några meter från skådespelarna syns vad kamerorna fångar under repetitionen. Foto: Lars Lindqvist Bild 2 av 2 I inspelningslokalen vistas ett 30-tal personer med olika sysslor. Foto: Lars Lindqvist Bildspel

Hon tog examen från scenskolan 2019 och rollerna har därefter avlöst varandra. ”Vuxna människor” är hennes andra huvudroll, den första var i den dramakomiska SVT-serien ”Sjukt” med premiär förra året. Den gången var det ett lågbudgetprojekt, till skillnad från den stora produktion hon nu tar plats i. Det är också andra gången hon jobbar med Felix Herngren, som även regisserade ”Folk med ångest”. Hittills har alla Carla Sehns större roller varit i dramakomedier – en genre hon dras till eftersom den skildrar både ljuset och svärtan.

– Jag tycker att våra liv är en dramakomedi. Beroende på vilken dag man har ser man det som det ena eller andra. Och har man en tokig dag ser man det som båda, säger hon och fortsätter:

– En dramadag kan vara om man har sovit dåligt, går upp, får dåliga besked och inte är på humör. Men är det en bra dag, man har sovit gott och får en kram, då är det bara att köra.

Känslan för galghumorn, som hon kallar det, kommer mycket hemifrån. Nästa gång vi träffas är Carla Sehn ledig efter fyra tiotimmarslånga inspelningsdagar i sträck. Vi möts på Il Caffè på Drottninggatan. Kaféet ligger bara några husnummer från hennes nuvarande hem. Själv växte hon upp i Bandhagen med polska föräldrar och en storasyster.

– Polen har ju en väldigt problematisk historia, så jag tror att den enda vägen ut ur det är genom humorn. Det är den där polska galghumorn, att det är mörkt för att man måste omvandla sin smärta till något annat.

Själv har hon formats mycket av att bo i Sverige med en polsk identitet.

– Det handlar om att ha varit i ett utanförskap eller leva i någon form av diaspora och längta tillbaka till Polen och min släkt där. Det finns en hel värld som jag måste släppa när jag är i Sverige, med helt andra referenser. Som mat, film, kultur och ord.

Men från det har hon också fått nyfikenheten på en större värld.

– Mina föräldrar drog från östblocket för att de är väldigt äventyrliga. De har lagt sina pengar på att resa runt jorden och träffa människor. Det tror jag är det starkaste jag har fått från dem, att vara nyfiken på andra personer och inte gräva ned sig i att ”det här ska bli mitt liv och så här ska jag leva”.

Carla Sehn har formats mycket av att ha föräldrar och släkt från Polen. ”Polen har ju en väldigt problematisk historia, så jag tror att den enda vägen ut ur det är genom humorn,” säger hon. Foto: Lars Lindqvist

När hon tänker på framtiden är planerna många och stora. Hon vill göra polsk film och tv, kanske engelsk och amerikansk också, och producera och regissera. Hon kan aldrig släppa komedin, men vill gärna också göra drama och mer konstnärliga filmer.

– Men jag låter det mogna också. Det måste få ta sin tid. Och om jag inte får sådana erbjudanden får jag kanske göra det själv i stället.

Hon är viljestyrd och gör sällan det hon inte har lust till. Huvudrollen i ”Vuxna människor” ville hon ha eftersom hon såg det som en utmaning att för första gången leda en stor produktion.

– Det är jättekul att få spela en huvudroll, speciellt när det är ett sådant extremt pådrag och två kameror. Det är mycket ansvar. Sedan nappade jag direkt på Stockholmsskildringen också.

Vad är den största utmaningen?

– Det är nog tempot. Vi filmar jättemycket och jag ska se till att få in replikerna i tid. Och att kunna slappna av och inte bli överväldigad av att, herre gud, där står David Dencik (som också spelar i serien, reds anm). Då får jag släppa ned axlarna och låtsas som att han bara är David, säger Carla Sehn.

