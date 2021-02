Skådespelaren Christopher Plummer har dött

Christopher Plummer ”somnade in fridfullt i sitt hem”, säger familjen till Deadline Hollywood. Hans död bekräftas även av hans tidigare manager Lou Pitt.

”Chris var en extraordinär man som kände en djup kärlek och respekt för sitt yrke, med ett fantastiskt gammeldags sätt och en självförgörande humor”, skriver Lou Pitt i ett uttalande.

Under sina 75 år som skådespelare medverkade Christopher Plummer i över 100 filmer. Under sin tidigare karriär var han även aktiv på teaterscenen.

En av hans mest kända roller är den som kapten Georg von Trapp i den klassiska musikalfilmen ”Sound of music” från 1960-talet. Han har även medverkat i filmer som ”A beautiful mind” från 2001, den amerikanska filmatiseringen av Stieg Larssons roman ”Män som hatar kvinnor” – ”The girl with the dragon tattoo” från 2011 och ”Beginners” från 2010, för vilken han tilldelades både en Oscar och en Golden Globe för bästa manliga biroll.

– Du är bara två år äldre än mig älskling, var har du varit hela mitt liv, sade Christopher Plummer till sin Oscarstatyett på scenen år 2012.

Han blev då den äldsta skådespelaren hittills att motta priset. Christopher Plummer föddes i den kanadensiska staden Toronto år 1929. Oscarsstatyetter delades ut för första gången för filmer som släpptes 1927.

Hans sista skådespelarinsats blev tillsammans med bland andra Daniel Craig i filmen ”Knives Out”, som släpptes år 2019.

Christopher Plummer hade aldrig tidigare sjungit innan han spelade in ”Sound of music”, har skådespelaren själv berättat. Att Plummer accepterade rollen berodde bland annat på hans ”vulgära ådra” och hans önskan att få känna hur det var att spela i en stor Hollywoodfilm.

Karaktären kapten George von Trapp har Christopher Plummer kallat för ”humorlös och endimensionell” i sin självbiografi från 2008. Det tog honom fyra år att ändra inställning till den så populära filmen, och erkänna att det var ”en fantastisk film” som han kände sig stolt över.

”Jag erkänner det, jag var också en bortskämd, arrogant ungjävel – bortskämd av alltför många stora teaterroller. Och även om det kan tyckas trist så bär jag fortfarande på den gammalmodiga skådespelaren snobbism gentemot filmskapande”, skriver han i sin självbiografi, enligt Reuters.

Christopher Plummer var gift med den brittiska skådespelaren Elaine Taylor sedan 1970. Med sin tidigare hustru, skådespelaren Tammy Grimes, fick han dottern Amanda Plummer som även hon är skådespelare.