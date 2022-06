Skådespelaren Rolf Skoglund död

Skoglund gjorde under sin långa karriär en rad välkända rolltolkningar såväl på scen som på film och tv, däribland den koleriske pappan Gösta Backlund i Kjell Sundvalls tv-klassiker ”Vi hade i alla fall tur med vädret” från 1980.

Rolf Skoglund anställdes på Dramaten 1967 och var därefter verksam på nationalscenen under 50 års tid. Under sin karriär medverkade han även i 35 filmer, och spelade även bland annat rollen som Bébé Fouras i TV4:s ”Fångarna på fortet”. Rolf Skoglund har även gett röster åt en mängd tecknade figurer, och läst in ljudböcker.

Hans sista framträdande var som ur-tomten, Sankt Nikolaus, i tv-serien ”Mer panik i tomteverkstan”, som sändes i SVT 2019. Rolf Skoglund tilldelades O’Neill- stipendiet 2007.

Skådespelaren Lena Endre minns Rolf Skoglund som en person med mycket humor.

– Vi jobbade ju många år på Dramaten utan att vara i samma uppsättning. Men jag kom ihåg honom från när jag gick på scenskolan när han var där och tittade på olika uppspel. Han var ju rolig och galen, en fruktansvärt rolig person. Jag har ju mest skratt när jag tänker på honom, säger Lena Endre.

Rolf Skoglund blev 81 år.