Skådespelarna i USA röstade för strejk

Det betyder att skådespelarna kan ansluta till de amerikanska manusförfattarnas redan pågående strejk. Medan deras strejk går in på sjätte veckan förhandlar skådespelarfacket SAG-AFTRA fortfarande med strömningsföretag, filmstudior och produktionsföretag.

Skådespelarna hävdar att deras ekonomiska ersättning har gröpts ur av inflation men även av strömningstjänsterna. De pekar också på hoten från en oreglerad användning av AI.

En dubbelstrejk när både skådespelarna och manusförfattarna lägger ner arbetet skulle lamslå film- och tv-produktionerna, enligt AP.

Redan manusförfattarnas strejk påverkar en lång rad produktioner. Pratshower som ”Saturday night live” ställde in efter strejkutbrottet i början av maj och produktionen av den femte säsongen av ”Stranger things” är satt på paus, enligt Variety. Även serier som ”House of Dragon” ligger nere medan de ansvariga för ”The Lord of the Rings: The Rings of Power” fortsätter arbetet med säsong två, men utan de producenter som stödjer strejken.

Regissörernas fackförening, Directors Guild of America, har dock meddelat att man nått en preliminär överenskommelse. Den är dock inte godkänd av styrelsen ännu.

