Skakande bilder av USA:s rasistiska historia

Utställning ”Infamous” Andres Serrano Fotografiska Stockholm. Visas t o m 19/5 Visa mer

Det är snart tre decennier sedan som jag intervjuade Andres Serrano, i samband med hans första separatutställning i Sverige. Hans verk ”Piss Christ”, ett krucifix i guldskimrande urin, hade då fått kristna fundamentalister att hänga ut honom som en hädisk knäppskalle som bara ville provocera. Hela serien med kroppsvätskor som även innehöll sperma och mensblod, liksom den påföljande sviten ”Bårhus” med oidentifierade människolik, spädde på nidbilden.

Men den man jag mötte var sällsynt sympatisk och en djupt troende katolik. Vänligt och vältaligt förklarade Serrano att det för många onämnbara i hans bildvärld inte var tabubelagt för honom; ”bara aspekter av människans tillvaro”. Hans övertygelse var att undersökningar av tabun gör dem mindre starka – och har ihärdigt fortsatt att borra i obekväma ämnen, som hemlösa, Ku Klux Klan och normbrytande sex.

Andres Serrano. Foto: Tre Cassetta © trephoto

På senare år har en svidande samhällskritik blivit allt tydligare i Serranos verk, med fokus på rasism och högerpopulism. Det var när han sökte efter Donald Trump-memorabilia på eBay som han upptäckte den lukrativa marknaden för black face-artefakter och andra rasistiska souvenirer – underlaget till hans nya utställning ”Infamous” (ökänd) på Fotografiska. Där ska även hans första film ”Insurrection” (uppror), som handlar om stormningen av Kapitolium, visas under våren.

Utställningen innehåller endast 32 fotografier och är betydligt mindre än den retrospektiv som visades i huset 2015. Och det första jag tänker är att här behövs det verkligen kännedom om Serranos tidigare produktion och intention, alltså en pedagogisk inramning – vilket Fotografiska knappast är känt för.

”The perfect song featuring Amos n' Andy”, notbok från 1930-talet, ur Andres Serranos svit ”Insurrection”. Foto: © Andres Serrano. Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris/ Brussels

Men lite längre väggtexter än vanligt erbjuds om detta ”porträtt av rasism”, därtill en kort intervjufilm (som även ligger på hemsidan) med konstnären i hans vackra New York-hem, fullt av antikviteter. Där upprepar Serrano att provokation aldrig varit hans syfte, utan att få folk att reagera och tänka. Samt att sakerna han fotograferat visar hur historien upprepat sig.

Börja med att läsa och lyssna, säger jag, även på ljudspåret med musik och historiska tal som Serrano valt. För detta är en svår utställning, även för toleranta människor, vilket majoriteten av svenskar brukar beskrivas som. Själv hör jag mig säga högt att jag får ”ont i magen” av flera bilder, varav de mest skakande är samlade i ett litet, mörkt rum.

Andres Serrano, ”Old Glory I – II”, amerikansk flagga från 1920-talet. Foto: © Andres Serrano. Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris/ Brussels

Det äldsta avfotograferade föremålet är ett kvitto på en slavtransaktion från Mississippi 1822, gällande den lille tolvårige gossen Joshua. Än värre historiska dokument är de rasistiska vykorten. Ja vykort!

På ett syns en naken svart man hänga i ett träd, lynchad och död. Att det fanns och fortfarande finns en marknad för vidriga bilder som denna är minst sagt svårsmält, och det gör mig illamående bara av att tänka tanken att någon köpt och skickat vidare ett bevis på denna omänskliga akt. Ett annat skändligt vykort visar hur barn och vuxna, alla vita och finklädda, tittar på när en svart man blir piskad.

Den allmänt hyllade afroamerikanske konstnären Arthur Jafa har även fått kritik för att i sina filmflöden använt dylika, råa bilder. Att det reproducerar attityder och cementerar bilden av svarta som offer är en åsikt som upprepats i kölvattnet av Black lives matter-rörelsen. Troligen har Jafa en liknande ståndpunkt som Serrano, att historien måste granskas och upprepar sig om den förtigs.

Andres Serrano, ”Flag Face”, huvudbonad av en amerikansk flagga från ca 1890. Foto: © Andres Serrano. Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris/ Brussels

Det tror jag också, men särskilt viktigt då att kontexten är begriplig. I intervjufilmen understryker Serrano att ”ras alltid varit ett problem för people of colour”, där han innefattar sig själv med en afrokubansk mor och far från Honduras.

Majoriteten av svitens övriga bilder föreställer produkter där det ingår stereotypa bilder av svarta personer i varumärket (och även den amerikanska ursprungsbefolkningen), som ibland övergår i rena karikatyrer.

Läskigast är den med en svart man som slukar ostron, och fiskedragen från 1930-tal med grinande black face. Svarta ansikten med stora munhålor, som skulle prickas med bollar, förekom uppenbarligen flitigt på nöjesfält under 1920-talet. Och så sent som på 1970-talet fanns det skjutbanor där måltavlan var en svart man med revolver i handen, ännu en demoniserande bild.

”Cotton Picker Corn Whiskey”, vintageflaska, ur Andres Serranos svit ”Insurrection” Foto: © Andres Serrano. Courtesy Galerie Nathalie Obadia Paris/ Brussels

I bildsviten förekommer även olika Ku Klux Klan-hättor, ett hakkors på ett baner, en svart trasdocka och Malcolm X som leksaksfigur från 1994. Men några av produkternas tänkta associationsbanor är i dag obegripliga, särskilt för en vithyad svensk, och här saknar jag fylligare bildtexter.

Jag förstår dock att Serranos tanke är en slags utvecklingskurva, från slaveriet till rasistiska representationer i vardagliga konsumtionsföremål, fram till vit maktkulturens krock med medborgarrättsrörelsens landvinningar. Fast även om musiken ger en viss positiv skjuts så är denna båge för klent gestaltad i slutet av kronologin, möjligen för att Fotografiska inte fått plats med alla bilder i serien och/ eller valt en annan ordningsföljd i hängningen.

Men framför allt saknar jag här den visuella skönhet som funnits i Serranos tidigare bildsviter; serena och klassiskt komponerade cibachromefotografier fulla av konsthistoriska referenser. Det beror förstås på ämnet och det dominerande populärkulturella innehållet, med karamellfärger som går igen i de bakgrunder han valt. Oavsett detta så är ”Infamous” en starkt berörande utställning jag sent ska glömma.

Bild 1 av 3 Stillbild ur Andres Serranos ”Insurrection”, med förebild från stumfilmen ”Birth of a nation”. Foto: Courtesy of Andres Serrano and a/political. Bild 2 av 3 Stillbild ur Serranos film ”Insurrection”. Foto: Courtesy of Andres Serrano and a/political. Bild 3 av 3 Stillbild ur Serranos film ”Insurrection” Foto: Courtesy of Andres Serrano and a/political. Bildspel

Detsamma gäller Serranos långfilm ”Insurrection”, som jag fått en förhandsvisning av (ännu oklart när den kan visas på Fotografiska). Han har ägnat månader åt att tröska igenom alla nyhetsinslag och mängder av privata, nätpublicerade mobilfilmer från stormningen av Kapitolium. Vinjetternas form är hämtade från Griffiths kända och öppet rasistiska stumfilm ”Birth of a nation”, och här finns klipp från manifestationer och Trumptal, varvade med historiska uppror och hatbrott.

Men det är bara en liten del av filmen, över en timme ägnas åt det våldsamma förloppet den 6 januari förra året, plågsamt utdraget och effektivt skildrat med en lång kedja av klipp.

Den som inte blivit skrämd tidigare av Trumpanhängare blir det definitivt här av denna skränande folkhop. Vakterna drivs allt längre in i byggnaden och efter en timmes hamrande mot sköldarna, maniskt mässande av ”Glory, glory hallelujah” och ”We want Trump”, så bryter moben igenom. Och släntrar runt i Kapitolium likt turister, allt medan en dödligt sårad kvinna sakta förblöder. I bakgrunden ljuder ”Proud to be an american”.

Läs mer: Döden avbildad utan sensationslusta

Läs mer: Andres Serrano med kristen känsla för uppståndelse

Läs mer: Andres Serrano om nya utställningen: ”Man ska spetsa sitt gift med godis”