Skämskudden kvar när Coppola klipper om ”Gudfadern 3”

Vad är märkligast: att både ”Gudfadern” (1972) och uppföljaren ”Gudfadern del II” (1974) blev mästerverk, eller att Francis Ford Coppola efter att med suverän kraft ha dunkat ner dessa milstolpar i maffiafilmens historia gjorde den rent Fredoartade dikeskörningen ”Gudfadern del III” (1990)?

Märkligast är att han vill friska upp vårt minne av ”Gudfadern III”. Den återlanseras omdöpt till ”Mario Puzo’s The godfather, coda: The death of Michael Corleone”. Små ändringar har gjorts. I en kort introduktion säger Coppola att han ändrat början och slutet, samt flyttat scener.

Köper man filmen på Itunes – kanske även på andra tjänster – ingår ”Gudfadern III” så att man kan jämföra. Den nya versionen är några minuter kortare och börjar med ett möte mellan Michael Corleone (Al Pacino) och ärkebiskopen och Vatikaneninsidern Gilday (Donal Donnelly).

Ärkebiskopen behöver täcka upp ett underskott i Vatikanens bank. Michael har resurserna, och vill i gengäld ha kontroll över ett multinationellt företag där Vatikanen är storägare.

Med denna omstuvning förs man snabbare till det centrala i handlingen, familjen Corleone står på tröskeln till att lämna brottslig­heten och gå in i legitim – nåja – affärsverksamhet.

Den som sett ”Gudfadern III” kommer inte att få någon ny upplevelse. För att använda ett bra amerikanskt uttryck, det är som om Coppola ägnar sig åt att flytta om stolarna på däcket på Titanic. Massor är fel med filmen, men främst: den har ingen mystik.

”Gudfadern”-filmerna lever på det både bokstavliga och bildliga dunklet, de slutna miljöerna, den polerade ytan under vilken våldet bidade sin tid; Robert Duvalls advokat Hagens oklanderliga korrekthet, lugnet i Pacinos mörka ögon när han bemöter en vulgär korrupt senators pengakrav: ”Mitt slutgiltiga bud till er är detta: ingenting.”

Man kan reagera på de två ”Gudfadern”-filmernas bild av våld med Rolls Royce-blänk, och tycka att hela maffiatraditionen förgylls. Martin Scorsese gjorde ”Maffiabröder” (1990) delvis som en replik på Coppolas succéer.

Men det går inte att värja sig mot laddningen i ”Gudfadern” och ”Gudfadern del II”.

I den tredje filmen försöker Coppola hela tiden återfinna sitt flow. Det gnisslar torrt. Vid premiären fick hans stackars dotter Sofia, då 18, mycket av skulden. Ilskna ”Gudfadern”-fans utsåg hennes insats som Mary, dotter till Michael och Kay (Diane Keaton), till spiken i kistan.

Orättvist. Många här är lika vilsna. George Hamilton, som tagit över Duvalls consigliere-roll, kan inte kliva ur en bil utan att det ser ­teatraliskt ut. I dialogen kläms information till åskådarna in med skohorn.

”Du minns väl Vincent Mancini, Michael? Sonnys pojke”, säger Talia Shire i rollen som Michaels syster Connie. Hon presenterar alltså Michaels brorson för honom, detta i en film som ständigt tjatar om familjens betydelse.

Ibland, som då ett par hitmen bryter sig in hos Andy Garcias Vincent, blir det rena B-filmen. För att parafrasera en känd ”Gudfadern II”-replik: om du ska se ”... the death of Michael Corleone”, håll dina vänner nära, men håll skämskudden närmare.

