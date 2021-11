Skarp dansmusik och sjövilda rytmer på Clandestino festival

Musikfestival Clandestino festival Artister: Menza, Turkana, Authentically Plastic, DJ Diaki, Etran De L’Air och Altin Gün Scen: Oasen, Folkteatern och Skeppet, Göteborg Visa mer

I en ruffig lagerliknande lokal börjar det efter ett tag ånga av svett, fönstren immar igen och det droppar från rören i det låga taket. När det lilla skivbolaget Nyege Nyege Tapes från Uganda har en helkväll på göteborgska Oasen får de publiken att dansa vilt och med uppsluppen energi till brutala rytmer. Bolaget har fått världens öron att riktas mot Afrika i jakten på samtidens skarpaste elektroniska dansmusik.

Ta bara inledande Menzi från Sydafrika som experimenterar med den redan mörka dansstilen gqom. Den höga volymen får basen att trycka in bröstkorgen. Han gillar att stanna upp musiken helt för att sedan släppa iväg den som en dånande jetmotor. Det är dock ingenting mot vad sudanesiska Turkana gör med våra sinnen. Hon är skoningslös i sitt sätt att dekonstruera dansrytmer och sedan sätta ihop dem igen, som en kubistisk målning av Picasso. I grunden kan man ana en del afrikansk folkmusik, som hon därefter omvandlar till ett avantgardistiskt inferno.

Authentically Plastic är i sin tur del av Ugandas utsatta queerscen. Hen kallar sitt dj:ande för ”free-form femme fuckery”, vilket är en ganska god sammanfattning. Groovet är i sammanhanget rakare än de andra artisternas och kan påminna om en slags uppskruvad acid house.

Dj:n Authentically Plastic är en del av Ugandas queerscen. Foto: David Márquez

Kanske är det ren utmattning som gör att publiken tunnas ut lagom till att DJ Diaki avslutar vid tolvtiden på natten. Men han agerar som om han stod framför ett folkhav av tusentals människor. Han spexar och gestikulerar och lägger till ljudeffekter som sirener, robotröster och galande tuppar. Musikstilen balani är egentligen traditionell musik, som han gör en flipprig, elektronisk variant av. De sjövilda rytmerna får de sist kvarvarande att dansa som i trans och kasta av sig strumpor och skor.

Kvällen är en del av årets Clandestinofestival, som startade i augusti och pågår utspritt under hela hösten. Det är musik långt bortom ett snävt västerländskt pop/rockspektrum. Men arrangörerna värjer sig mot begrepp som världsmusik och har i stället talat om ”not out of this world music”. En svensk rappare, en estnisk violinist eller en experimentell heavy metal-grupp från Östafrika presenteras därför självklart jämsides.

Clandestino startade för 18 år sedan som ett sätt att väcka uppmärksamhet för flyktingen Peter Ekwiri från Sudan som svenska migrationsmyndigheter hade utvisat till Ghana – eftersom hans identitet påstods vara ”okänd”. Namnet är spanska för både ”papperslös” och ”hemlig”. Festivalen har även knoppat av sig i ett eget institut.

Två dagar efter kvällen på Oceanen spelar norra Nigers kanske flitigaste bröllopsband i Folkteaterns foajé. Etran De L’Air matar fram snabba ilskna riff i ett nästan hysteriskt tempo. Genren brukar kallas för ökenblues men här liknar den snarare ökenpunk. Två elgitarrer och trummor utan bas – sättningen brukar variera – skapar ett taggigt sound som får mig att tänka på rockduos som White Stripes eller Black Keys. Den konsekventa monotonin är rent ljuvlig.

Det holländsk-turkiska sexmannabandet Altin Gün framförde uppdaterad psykedelisk rockmusik på Clandestino festival. Foto: David Márquez

Senare samma kväll spelar Altin Gün på nya scenen Skeppet i den gamla Sjömanskyrkan som ligger bara några spårvagnshållplatser bort. Det är som att byta från en bucklig, trimmad moppe till en glänsande cadillac (med sina för- och nackdelar). Det holländsk-turkiska bandet gör en uppdaterad version av den anatoliska, psykedeliska rockmusiken från 1970-talet. Lokalen är fullsatt och de entusiastiska fansen sjunger med i refrängerna på turkiska (trots att gissningsvis bara en bråkdel faktiskt talar språket). Sexmannabandet gör en maffig rockarenaversion av sitt distinkta sound. Nyanserna försvinner delvis i det lite mullriga ljudet. Det är framför allt på slutet som de släpper loss det i god mening flummiga i musiken med skruvade syntljud.

Efter den här helgen önskar man som stockholmare bara att Clandestino kunde öppna en filial i huvudstaden.