Skarpsynt electroclash placerar sig mitt i samtiden

Electroclash Kittin – Hacker "Third album" (Nobody's Bizzness)

Electroclashvågen kring millennieskiftet var på många sätt en humoristisk reaktion mot förstelnad techno, modehajp och klubbkulturens elitism. Med sin kombination av synthpop, performance och råare electro blev genren snart lika hipp och glamorös i sig. Inte minst tack vare (Miss) Kittin & The Hacker.

Radarparet från Grenoble – Caroline Hervé och Michel Amato – har nu gjort gemensam sak igen, tretton år efter förra duoplattan ”Two”. Kraftwerkstrama spåret ”Soyuz” lånar titeln från en sovjetisk serie rymdfarkoster. Men om skivan inte varit klar kan man misstänka att Kittin hellre inkluderat fjolårets hårda klubbrökare på ryska – ”Fundamental rights” – som hon nu donerat till en välgörenhetssamling för Ukraina.

Så snabbt kan numera förutsättningarna för musikalisk nostalgi förändras. ”The wall reminds me it was real/Once there was a West and an East” heter det i en hyllning till Berlinklubben Ostbahnhof samtidigt som ingen längre behöver påminnas om kalla kriget. Med färre spår än tidigare är materialet på ”Third album” mer koncentrerat. Pratsång och storytelling påminner också mer om debuten än om uppföljarens electropoprefränger. Med rader som ”I may be trapped in 84'/you were not even born” är det skarpt och smart formulerad metamusik om klubbliv och samtidens 80-talsvurm.

Bästa spår: ”Purist”

